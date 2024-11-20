Türk Dünyası Şenliği Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Türk Dünyası Şenliği Samsun'da Başladı

Türk Dünyası Şenliği Samsun\'da Başladı

Samsun'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, 250 öğrenci ile başladı.

20.11.2024 14:46
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Samsun'da, "7. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği" çeşitli ülkelerden 70, Türkiye'den 180 öğrencinin katılımıyla başladı.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı tarafından daha önce Eskişehir, Şanlıurfa, Ankara- Altındağ, Taşkent- Özbekistan ve Ankara'da düzenlenen şenliğin 7'ncisi Samsun'da yapılıyor.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen şenlikte, Türk dünyasından ve yurt içinden öğrencilerin bilimsel proje üretmesi, yeni fikirler ve icatlar alanında teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Vali Orhan Tavlı, programda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının kökleri binlerce yıl öncesine dayanan büyük bir kültürel servete sahip olduğunu söyledi.

Türk dünyasının çocuklarını böyle bir etkinlikte buluşturmaktan gurur duyduklarını dile getiren Tavlı, "Bu şenlikte bilgi, birikim, heyecan ve yoğun emekleriyle çok farklı alanlarda ortaya koyacakları birbirinden değerli projeleriyle karşımızda olan çocuklarımız burada sadece çalışmalarını sergilemeyecek, aynı zamanda hep birlikte ortak kültürel değerlerimizi daha da güçlendirip, yeni fikirler ve projeler üreterek ortak hayaller kurmaya da başlayacağız. Türk çocuklarının, çok yakın bir gelecekte de dünya çapında isimlerinden söz ettirecek başarılı ve vizyoner projelere imza atacaklarına inanıyorum. Bilim ve teknolojiye sunacakları her katkının orta ve uzun vadede Türk dünyamız için stratejik bir öneme sahip olduğunu hep birlikte görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk çocuklarının her geçen gün Türk dünyasının bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacağını anlatan Tavlı, "Önümüzdeki yılları ve dönemi 'Türk Dünyası Yüzyılı' yapmak için geleceğimizin teminatı, yarının bilim, kültür ve sanat insanı çocuklarımızla birlikte tüm gücümüzle yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güngör Azim Tuna ise öğrencilerin bilim ve kültür şenliği vesilesiyle Samsun'da bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak bütün amacımız çocuklarımızın niteliğini artırmak, onları bilime ve araştırmaya yönlendirmek, geleceğin Aziz Sancar'ları olmaları yolunda insanlığa faydalı icatlar yapmaları için onları teşvik etmek, bin yıl önce de bilimlerin temelini atmış ve en ileri noktalara gelmiş bir medeniyetin mirasçıları oldukları bilincini kazandırmak, kardeşleriyle tanışma ve kaynaşmalarını sağlayarak birlik ve beraberliğimize katkı yapmaktır. Bu etkinliği, sahip olduğumuz tecrübe, ilişkiler ağı ve kurumsal işbirlikleri ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da kentin tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Türk çocuklarının dünyanın her yerinde Türk'ün adını gururla yücelttiklerini ifade eden Doğan, "Gençlerimiz, evlatlarımız bizim en kıymetli hazinelerimiz. Bizlerin hafızaları, atalarımızın kahramanlıkları evlatlarımızın hafızalarıyla gelecek kuşaklara aktarılacak. Bu noktada benliğimizi, birliğimizi pekiştiren bu tarz organizasyonları çok kıymetli buluyorum. Bu etkinlik sadece geçmişten geleceğe bir köprü kurmakla kalmayacak aynı zamanda bilim ve kültürün öncüsü olan tüm katılımcılarımıza, öğrencilerimize yeni ilhamlar verecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlen "Gençlerin Gözünde Türkmenistan ve Mahtumkulu" resim sergisini gezdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu şenlikte dans gösterisi sundu.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Gürcistan, Macaristan, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Romanya, Arnavutluk, KKTC, Irak, Tunus, Mısır ve Gazze'den 70, yurt içinden ise 180 öğrencinin katıldığı etkinlik 3 gün sürecek.

Kaynak: AA

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