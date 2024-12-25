Türk-İş Asgari Ücret Artışına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Türk-İş Asgari Ücret Artışına Tepki Gösterdi

Türk-İş Asgari Ücret Artışına Tepki Gösterdi

Türk-İş 2025 için belirlenen asgari ücrete tepki göstererek bir daha komisyonda görev almayacaklarını açıkladı.

25.12.2024 19:00
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Türk-İş 2025 için belirlenen asgari ücrete tepki göstererek bir daha komisyonda görev almayacaklarını açıkladı. CHP Cumartesi günü Ankara'da asgari ücret gündemiyle düzenlenecek mitinge katılıyor.Asgari ücretin 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine işçi sendikaları ve muhalefet partileri tepki gösteriyor. Bir basın açıklaması yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücretin belirlendiği toplantıya katılmadıklarına dikkat çekerek "On kişi oturuyor istediği kararı veriyor. Biz burada bundan sonra bir daha yokuz. Çağırmasınlar, biz de bu toplantıya bir daha katılmayacağız" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu hükümet, işçi ve işveren taraflarını temsilen beşer üyeden oluşuyor. Komisyonun ilk üç toplantısında bir rakamın gündeme gelmediğini dile getiren Türk-İş, taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu açıklamıştı.

Yeni ücret Türk-İş'in katılmadığı dördüncü toplantıda kararlaştırıldı.

Yüzde 30'luk artışın "kabul edilebilir olmadığını" söyleyen Atalay, "Bu açıklanan ücretin yıllık da olsa, aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu zammı kabul etmek, 'iyi' demek mümkün değil" dedi. Atalay, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz Türk-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız" ifadelerini kullandı.

DİSK VE KESK'den hükümete tepki

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da "Bu yüksek enflasyon karşısında milyonları 22 bin liraya mahkum etmek bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfıyla, emekçilerle dalga geçmektir" sözleriyle kararlaştırılan ücrete tepki gösterdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ahmet Karagöz, "Asgari ücreti çocuklarına 'harçlık' diye verenler, çocuklarına harçlık veremeyecek hale getirdikleri milyonların 2025 yılında alacağı asgari ücretin 22 bin 104 TL olmasına karar verdi. Böylece iktidar, önümüzdeki günlerde 16 milyon emeklinin, 5 milyon kamu emekçisinin maaşlarında yapılacak artışa ilişkin tutumunun sinyalini de vermiş oldu" dedi.

Karagöz, "Geçtiğimiz yıllarda devasa artışlar yaptığı kendi bütçesinin üzerine bu yıl yüzde 40 artış daha koyan, her bir dakikada iki asgari ücret harcayan saray, asgari ücretin yüzde 30 artırılmasına 'hayırlı olsun' mesajı ile memnuniyetini gösterdi" diye konuştu.

CHP'den miting kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X'te "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını paylaşmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel asgari ücret için "Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" yorumunu yaptı. Özel, "Günlerdir Suriye'de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir" dedi.

Özgür Özel ayrıca Türk-İş'i ziyaret etti, sendikanın dördüncü toplantıya katılmama kararının haklı olduğunu kaydetti.

Özel Ankara'daki sivil toplum örgütlerin çağrısıyla Ankara Tandoğan Meydanı'nda Cumartesi günü saat 13: 00'da yapılacak mitinge katılacaklarını açıkladı.

DEM Parti: Şimşek istifa etmeli

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i istifaya davet etti.

Temelli, "Servet sahiplerine yüzde 50 faiz verirken dezenflasyon; asgari ücretliye enflasyonun altında zam yaparken enflasyon. Kim bu enslasyon döneminden kazançlı çıkıyor; servet sahipleri. Enflasyonun üzerinde artı bir faiz geliri elde ederek servetlerine servet katıyorlar. Bu program bu anlamıyla halka zulüm programıdır" dedi.

Temelli, "Biz kendisini (Mehmet Şimşek) istifaya davet ediyoruz. Bir buçuk yıldır uyguladığınız program sonucunda ortada bu tablo varsa demek ki bunun bir sorumlusu da olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde yüzde 46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti yüzde 30 artırmak kul hakkına girmektir" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Kararı büyük bir üzüntüyle, şaşkınlıkla dinledik" dedi, "Millete lütuf verirmiş gibi verilen maaşlarla bu gemi yürümez" ifadelerini kullandı.

ANKA/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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