Türk Kadın Girişimciden Başarı: Manay CPA, Amerika\'nın En İyi 100 KOBİ\'si Arasında

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ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Amerika'nın En İyi 100 KOBİ'si (CO-100) Ödülleri' Washington'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Manay CPA, ABD'de girişimcilere sunduğu hizmetlerle ödül kazandı. Türk kadın girişimci tarafından Amerika'da kurulan Atlanta merkezli şirket, verdiği şirketleşme, vergi ve muhasebe hizmetleriyle bu listeye girerek ödül töreninde bir başarıya imza attı.

Amerika Ticaret Odası tarafından verilen 2024'ün En İyi 100 KOBİ'si Ödülleri (CO-100) sahiplerini buldu. 14 binden fazla başvuru arasından seçilen işletmeler, ekonomik büyümeye yaptıkları katkılar ve yerel toplulukları destekleyen çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi. Amerika, Atlanta merkezli ve bir Türk kadın girişimcinin kurduğu Manay CPA, Amerika'nın En İyi 100 KOBİ'si arasında yer aldı.

'TOPLUMA DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

ABD'de ekonomik büyümeyi teşvik eden ve yerel topluluklara katkı sağlayan çalışmalarıyla bu ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduklarını dile getiren Manay CPA Kurucu Ortağı ve CEO'su Burcu Bree Manay, "Binlerce başvuru arasından seçilerek ilk 100'e girmek, bizim için gerçekten büyük bir onur. Bu başarı, sadece bir ekip çalışmasının değil, aynı zamanda yenilikçi finansal çözümlerimiz ve müşterilerimize verdiğimiz güçlü hizmet anlayışımızın bir sonucu. Geniş müşteri ağımızla ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunarken, topluma değer katmaya devam ediyoruz. Bu ödül, doğru yönde ilerlediğimizin ve daha fazlasını başarma kararlılığımızın bir göstergesi. Bize bu yolda destek olan tüm ekibimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Başarılarımızı daha da ileriye taşımak için aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'HEM YEREL HEM DE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ'

Aldıkları ödülün hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen girişimcilere motivasyon kaynağı olmasını dilediğini belirten Manay, "20 yılı aşkın süredir Amerika'da girişimcilerin ve işletmelerin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. 14 binden fazla başvuru arasından seçkin bir jüri tarafından seçilen Amerika'nın En İyi 100 KOBİ'si arasına dahil edilmek, sadece bizim için değil, aynı zamanda Türkiye'den Amerika'ya başarı hikayesi yazmak isteyen girişimcilerimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı. ABD'nin 50 eyaletinin tamamında hizmet verebilme yetkisine sahip olmamız, girişimcilere ihtiyaç duydukları her alanda destek sunmamıza olanak tanıyor. 4 kıtaya yayılan 60'tan fazla çalışanımızla Türkçe, İngilizce ve İspanyolca dillerinde hizmet vererek hem yerel hem de uluslararası ölçekte çözümler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerikan ve uluslararası şirketlerde 20 yılı aşkın profesyonel deneyimi bulunan Manay, "Geniş müşteri ağımız, yenilikçi finansal çözümlerimiz ve güçlü hizmet anlayışımız sayesinde bu ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün, 6 binden fazla müşterimize sunduğumuz kapsamlı hizmetler, yalnızca şirketimizin değil, Türk girişimcilerinin Amerika pazarındaki başarısının da bir göstergesi. Portföyümüzdeki 1 milyar dolarlık ticari hacim, ABD'de mali müşavirlik alanındaki güçlü konumumuzu yansıtırken, Türkiye'deki şirketlerin dünyanın en büyük pazarı Amerika'da başarılı olmaları için sunduğumuz desteğe katkı sağlıyor. Amacımız, müşterilerimize sadece finansal hizmetler sunmak değil, aynı zamanda onların Amerika'daki başarı hikayelerine ortak olmaktır" diye belirtti.