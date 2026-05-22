Türk Mutfağı Haftası coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin gastronomi mirasını ve kültürel zenginliğini ön plana çıkaran etkinlik serisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık tarafından, Emine Erdoğan'ın himayesinde "Bir Sofrada Miras" temasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında kapsamlı etkinlikler yapıldı.

Ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenen programlar çerçevesinde çalıştaylar, paneller, mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri ve kültürel geziler aracılığıyla Türk mutfağının köklü geçmişi, sürdürülebilir yapısı ve kültürel diplomasi alanındaki rolü ele alındı.

Etkinliklerde farklı kültürlerden katılımcılar bir araya gelirken, Anadolu'nun kadim mutfak geleneğini yansıtan lezzetler ve Türkiye'nin gastronomi mirası yoğun ilgi gördü.

Gaziantep, Girne ve Paris ile başlayan etkinlik serisi, Londra'da devam edecek.

Ayrıca, etkinliklerin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan diğer gastronomi şehirleri Hatay ve Afyonkarahisar'da yapılması planlanıyor.

Etkinlik serisinin başlangıcı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında tescilli olan Gaziantep'in ev sahipliğinde yapıldı.

Gaziantep'te düzenlenen "Gaziantep'te Gastrodiplomasi: Sofra ve Miras" başlıklı panelde, Türk mutfağı ve sofra kültürünün tarihsel kökenleri kültürel diplomasi ve ülke markalama perspektifiyle ele alındı. Gaziantep'in UNESCO Gastronomi Şehri kimliği, yerel mutfak hafızası ve geleneksel üretim kültürü üzerinden Türkiye'nin gastrodiplomasi vizyonundaki rolü değerlendirildi.

"Gaziantep için Gastrodiplomasi Modeli ve İş Birliği Mekanizmaları" başlıklı çalıştayda ise Türkiye'ye özgü çok paydaşlı işbirliği mekanizmaları aracılığıyla nasıl sürdürülebilir ve kurumsal bir gastrodiplomasi modeline dönüştürülebileceğine ilişkin politika önerileri ele alındı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, gastrodiplomasi alanında faaliyet gösteren ilgili kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, akademisyenler, yerel yönetim paydaşları, yerli ve yabancı basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticilerine yönelik mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri ve kültürel şehir turları düzenlendi.

Emine Erdoğan video mesaj gönderdi

Emine Erdoğan gönderdiği video mesajda, Türk mutfağının birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Türk mutfağı tarihin en eski arşivlerinden biri, engin bir kültür deryası ve medeniyet hafızasıdır. Kapısı Türkistan'dan açılan bu büyük miras Anadolu'da kök salmış, asırlar boyunca Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine yayılmıştır." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu tarihsel yolculukta farklı kültürler birbirine temas etmiş, birbirinden beslenmiş ve katman katman derinleşen eşsiz bir gastronomi mirasına dönüşmüştür. Kaynayan tencereler yemekle birlikte kültürler arası diyaloğu güçlendiren bir medeniyet dili de üretmiştir. Farklı dillerden, dinlerden ve kimliklerden insanlar Anadolu'nun barış coğrafyasında kapı komşusu olmuş, sofralar sevgi, saygı ve hürmetin mekanları olmuştur. Böylece kardeşlik ruhu Anadolu'da adeta beşinci bir mevsim olarak yaşanmıştır. İlk ekmeğin piştiği, zeytinin işlendiği, üzümün pekmeze dönüştüğü bu kadim topraklarda insan odaklı bir medeniyet tasavvuru asırlardır sofraya taşınıyor. Bu yönüyle Türk mutfağı bir medeniyet okuludur. Türk mutfağı sadece lezzet sunmaz, anlam, kültür aidiyet ve değer üretir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da gönderdiği video mesajda, "Anadolu'nun bereketli topraklarında filizlenen Türk mutfağı yalnızca yüzyılların birikimi olan tarifleri değil, nesilden nesile aktarılan hayatları, hatıraları ve kültürel hafızayı da bugüne taşıyan eşsiz bir mirastır. Her tarifte bir emek, her lezzette bir hatıra, her sofrada ise paylaşılmış bir yaşam saklıdır. Farklı coğrafyaların, iklimlerin ve yaşam biçimlerinin buluşmasıyla oluşan bu zengin mutfak kültürü, çeşitliliği ve derinliğiyle dünya gastronomisi içinde müstesna bir yere sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası öğrenciler Türk lezzetlerini deneyimledi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa İletişim Müşavirliği, Eğitim Müşavirliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Girne Öğretmenevi'nde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, Türk mutfağının köklü tarihi, kültürel mirası, paylaşım geleneği ve kuşaktan kuşağa aktarılan zengin lezzetleri uluslararası öğrencilerle buluşturuldu.

"Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde düzenlenen programda, sofraların yalnızca yemek yenilen bir alan değil, dostluğun, kültürel etkileşimin ve ortak insanlık değerlerinin buluşma noktası olduğu vurgulandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğünün katkısıyla KKTC'de bulunan 16 üniversitede de Gastronomi ve Turizm bölümlerinde okuyan yaklaşık 100 uluslararası öğrenci Türk mutfağının seçkin örneklerini deneyimleme fırsatı buldu.

Program kapsamında Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi Bölümü Koordinatörü Kemal Ferit ile Uluslararası Final Üniversitesi öğretim elemanlarından şef Selim Yeşilpınar, Türk mutfağına ilişkin keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından "Bir Sofrada Miras" menüsü katılımcıların beğenisine sunuldu. Menüde pöç çorbası, zeytinli börek, lahmacun, abugannuş, damat dolması, alinazik ve baklava yer aldı.

Etkinliğin farklı ülkelerden gelen öğrencilerin aynı sofrada buluşarak, kültürel paylaşım ve dayanışma ortamını birlikte deneyimlemelerine vesile olduğu belirtildi.

Paris'te "Türk Mutfağı: Gelenek ve Modernite Arasında Yaşayan Bir Miras" etkinliği

Fransa'nın başkenti Paris'te ise İletişim Müşavirliği tarafından "Türk Mutfağı: Gelenek ve Modernite Arasında Yaşayan Bir Miras" başlıklı program düzenlendi.

Etkinlik, Paris'teki gastronomi ve otelcilik okulu Ferrandi'de yapıldı. "Türk Mutfağı" konulu yuvarlak masa toplantısıyla başlayan etkinlik, "helva, soğanlı dolma ve içli köfte"nin yapılışının tarif edildiği atölyeyle devam etti. Atölyeye katılan davetlilere Türk lezzetleri ikram edildi.

Etkinlik kapsamında "Türk Mutfağı: Gelenekten Geleceğe Yaşayan Bir Miras" başlığıyla düzenlenen panelde ise gastronomi tarihçisi ve yazar Patrick Rambourg, sunucu Pierre Raffard, şef Sinem Özler ve girişimci Esin Fakılı, "gastronomi tarihi, Anadolu'nun mutfak mirası, gastronominin devletlerce bir yumuşak güç aracı olarak kullanımı, Türk mutfağının öne çıkan özellikleri" konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dijital mecralarda da iletişim çalışması yürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca dijital mecralarda da kapsamlı bir iletişim çalışması yürütüldü.

Çalışmalar çerçevesinde, Türk mutfağının köklü tarihini, kültürel zenginliğini ve gastronomi mirasını vurgulayan görsel ve video gibi dijital içerikler hazırlanarak kamuoyunun erişimine sunuldu.

Sosyal medya platformlarında hazırlanan içerikler, #TürkMutfağıHaftası etiketiyle paylaşıldı. Ayrıca Başkanlığın kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan içeriklerle Türk mutfağının gelenekten geleceğe uzanan mirası kamuoyuyla paylaşıldı.

Bununla birlikte Başkanlık hizmet binasının cephe bölümünde yer alan 3D dijital ekranlarında Türk Mutfağı Haftası'na özel hazırlanan video içerikleri gösterime sunuldu.

İletişim çalışmalarıyla Anadolu'nun kadim mutfak kültürünün tanıtılması, geleneksel lezzetlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda görünürlüğünün artırılması ve Türk mutfağının kültürel diplomasi açısından taşıdığı değerin vurgulanması amaçlandı.