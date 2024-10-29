Türk Pastane Sahibi Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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Türk Pastane Sahibi Filistin'e Destek Verdi

Türk Pastane Sahibi Filistin\'e Destek Verdi

New Jersey'de bir Türk pastane sahibi, destek mesajı nedeniyle İsrail yanlılarıyla karşı karşıya geldi.

29.10.2024 11:47
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ABD'nin New Jersey eyaletinde işlettiği pastanenin girişindeki tabelaya Filistin ve Lübnan'a destek içerikli yazı yazan Türk dükkan sahibi, kasabada İsrail yanlıları ile Filistin ve barış destekçilerini karşı karşıya getirdi.

Eyaletin güneyindeki Englishtown kasabasında "Baklava Lady" adında pastane işleten Türk girişimci Naciye Emren, AA muhabirine konuştu.

Aslen Kıbrıs Türklerinden olduğunu ve 5 yıldır Siyonistlerin yoğun olarak yaşadığı Englishtown'da kendi yaptığı baklava ve unlu mamulleri sattığı küçük bir vegan pastane işlettiğini söyleyen Emren, gündemdeki Filistin sorununu senelerdir takip ettiğini belirtti.

Emren, "Uzun yıllardır özgür Filistin hakkında konuşuyor ve bir insan olarak, orada gerçekten neler olup bittiğine dair farkındalığı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu, çok sayıda takipçim ve sadık müşterimin olduğu işletmem aracılığıyla yapmaya çalışıyorum. Birçok insanın orada yaşananları, tarihi bilmemesi ise benim için şok edici oluyor." dedi.

Babasının 1974'te Kıbrıs'taki Türk ve Rum savaşında esir düştüğünü ve Rum soykırımından kurtulan biri olduğunu anlatan Emren, "Babamın yaşadıklarını, soykırımı dinleyerek büyüdük. Bu nedenle Filistin'deki durum benim için çok önemli ve yakından ilgilendiriyor. Bu yüzden her zaman onların yanında oldum ve olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Biz sadece herkes için barışa inananlara hizmet ediyoruz"

Emren, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sesini yükseltmeye devam ettiğini belirterek pastanesinin açılışının 5'inci yıl dönümü olan 12 Ekim'de dışarıdaki tabelaya yazdığı, "Biz sadece herkes için barışa inananlara hizmet ediyoruz. Özgür Filistin, Lübnan'dan elinizi çekin" şeklindeki ifadelerin Siyonist çevrelerin tepkisini çektiğini kaydetti.

Kasabadaki bir hahamın sosyal medyadan çağrısıyla Siyonist bir grubun hafta sonu ellerinde İsrail bayrakları ile dükkanın önüne gelerek kendisine karşı gösteri yaptığını belirten Emren, "Ancak İsrail destekçisi yaklaşık 20 kişiye karşı, olayı duyup o gün bana ve Filistin'e destek için gelenler yüzleri geçti." diye konuştu.

Emren, o gün destek olarak gelenlerin içinde barış yanlısı Yahudilerin, kendisine karşı çıkan İsrail yanlısı gruptan daha fazla olduğunu vurgulayarak "Gerçekten inanılmazdı, o gün her kesimden, Müslüman ve barış yanlısı tarafından gerçekten desteklendiğimi hissettim." dedi.

O günkü protestodan hemen sonra Emren'in, protestoculara ithafen aynı tabelaya, "Bizi New Jersey'nin en ünlü pastanesi yaptığınız için teşekkür ederiz. Herkes için barış. Özgür Filistin, Lübnan'dan elinizi çekin" yazması da sosyal medyada dikkati çekti.

"İnandığım şeyin arkasında duruyorum"

Filistin'e verdiği açık destekten dolayı Siyonist kesimden çok defa telefon ve sosyal medya üzerinden tehditler aldığını kaydeden Emren, bu tehditlerin ailesini öldürmek, dükkanını yakmak, pencereleri kırmak gibi hayatına ve işletmesine yönelik hakaret ve şiddet içerikli olduğunu, güvenlik güçleri tarafından halihazırda soruşturulduğunu ifade etti.

Emren, "Bu durum giderek tırmandı. Ben sadece gerçekten inandığım şeyin arkasında duruyorum. Filistinlilerin yanında durmamız, sesimizi yükseltmemiz, farkındalığı artırmamız, elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Daha fazla insan ne olduğunu bilirse o kadar iyi olur. Filistinlileri elimden geldiğince desteklemeye devam edeceğim." diye konuştu.

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi New Jersey ofisi de (CAIR-NJ) yayınladığı açıklamada, güvenlik güçlerine, Baklava Lady sahibine yönelik devam eden aciz ve şiddet içerikli tehditlerin soruşturulması çağrısında bulundu.

CAIR-NJ Direktörü Selaedin Maksut, tehditleri kınayarak "Kimse adalet ve barış için sesini yükseltmesinden dolayı korku içinde yaşamamalı. Baklava Lady ve ailesine yönelik tehditler, Filistin'deki soykırıma karşı konuşan sesleri susturmayı amaçlayan daha büyük bir sindirme modelinin parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Pastane Sahibi Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika

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