Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Kutlamaları Ülke Genelinde Yapıldı

Sivas, Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale'de, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sivas'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Güven, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alaağaçlı, Güven ve teşkilat mensupları, Vali Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından İstasyon Caddesi'nde polis araçları kortej geçişi gerçekleştirdi.

Ayrıca Sivas Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polislerin Sikorsky helikopter ile Cumhuriyet Meydanı'nda Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu beğeniyle izlendi.

Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Esra Şimşek ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayati Koç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kortej yürüyüşü yapıldı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de tarihi Kayseri Kalesi'nde gösteri sundu.

Halat yardımıyla surlardan aşağıya iniş yapan ekipler, üzerinde "Cesarette Biriz" yazılı pankart açtı.

Törende, fotoğraf sanatçısı Caner Yılmaz tarafından 38 karenin yer aldığı "Güvenin kalbine yolculuk" isimli sergi açıldı.

Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı etkinlik, polis ekiplerinin açtığı stantların gezilmesiyle sona erdi.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tokay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Nihat Kök tarafından dua edildi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Koç, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin huzurunda bulunmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Niğde Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kutlamalar kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda ekiplerin bugüne kadar kullandığı üniforma ve eşyaların sergisi açıldı.

Vali Nedim Akmeşe, burada yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kırşehir

Kırşehir Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve PMYO Müdürü Erdem Eylenen Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Görücü ve Eylenen, personelin haftasını kutladı.

Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde devam eden programda, şehit kabirlere karanfil bırakıldı, dua edildi.

Ardından kent merkezinde resmi araçlar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Öte yandan, Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Nevzat Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Işık ve Kara, personelin haftasını kutlayarak, şehit yakınları ve gazilere törene katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Işık ve Kara, daha sonra beraberindeki emniyet mensuplarıyla Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti.