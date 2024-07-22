Türk Sağlık Ekibi Kosova'da Plastik Cerrahi Ameliyatları Gerçekleştirecek

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Plastik cerrahi uzmanları, asistanları, ameliyat hemşiresi ve ameliyat teknisyeninden oluşan 13 kişilik gönüllü Türk sağlık ekibi, 1 hafta boyunca Kosova'da plastik cerrahi ile ağız ve çene cerrahisi alanlarında yaklaşık 50 ameliyat gerçekleştirecek.

Interplast Türkiye Derneği koordinasyonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) işbirliği ve desteğiyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden Kosova'ya gelen 13 kişilik gönüllü sağlık ekibi, başkent Priştine'deki Kosova Üniversite Klinik Merkezi'nde (QKUK) çalışmalarına başladı.

Türk doktorlar, burada Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ile bir araya geldi.

Bakan Vitia, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den gelen sağlık ekibine ve dost Türk devletine, yardımları ve yatırımları ve uzun yıllardır sağlık alanında yapılan işbirlikleri için teşekkür etti.

Kosovalı sağlık çalışanlarının bu süreçte kendilerini profesyonel anlamda geliştirme fırsatına sahip olacağını belirten Vitia, "Devlet ve özellikle sağlıkçılar olarak dost Türk devletinin olağanüstü uzmanlığına ihtiyacımız var. Bunun devam edecek bir işbirliğinin ilk adımı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Angılı da Kosova ile Türkiye arasındaki işbirliğinin en önemli sütunlarından birinin sağlık olduğunu dile getirerek, "Sizin (Türk doktorların), Kosovalı hastalara yapacağınız şey aynı zamanda buradaki doktorların bilgi ve tecrübe kazanımı açısından da önemli ve geleceğe de bir yatırım olmuş olacak. Biz Kosova'yı kardeşimiz olarak gördüğümüz için bizim aramızda bu yardımların lafı olmuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka da Türkiye ile Kosova arasında birçok alandaki iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Heyete başkanlık eden Interplast Türkiye Derneği Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, plastik cerrahi uzmanları, asistanları, ameliyat hemşiresi ve ameliyat teknisyeninden oluşan 13 kişilik ekiple 1 haftada Kosova'da yaklaşık 50 ameliyat yapmayı planladıklarını anlattı.

İşbirliği kapsamında, Türk ve Kosovalı sağlık çalışanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması da hedefleniyor.