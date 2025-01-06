Türk STK'lar Gazze'ye Yardımda Bulunuyor

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Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'in 458 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye insani ve acil yardımları aralıksız ulaştırıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, çok sayıda vakıf ve dernek 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarıyla çıkan insani krizi hafifletmek için gıda, giysi, barınma ve sağlık malzemelerinin yanı sıra hijyen setleri, ilaç, tıbbi ekipman ve bebek ürünlerini düzenli olarak Gazze'ye gönderiyor.

Bu STK'lerin başında gelen Türk Kızılay, AFAD'ın koordinasyonunda Mersin Limanı'ndan Mısır'ın El Ariş Limanı'na gönderdiği 11 İyilik Gemisi'yle bölgedeki en temel insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladı.

Çeşitli gıdalar, bebek bezi, battaniye, giysi, bebek maması, çadır, ambulans, jeneratör, tekerlekli sandalye, medikal ürünler, hijyen setleri, ev gereçleri ve glütensiz gıdadan oluşan toplam 900 tırlık yardım malzemesi her türlü olumsuz koşula rağmen bölgeye ulaştırıldı.

Türk Kızılay, bugüne dek toplam 3 milyon 555 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıttı, 625 bin gıda paketi, 295 bin 223 konserve gıda, 603 bin 272 giyim malzemesi, 6 ambulans, 466 bin 733 hijyen malzemesi ile 450 bin litre suyu ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Kızılay, böylece Gazze'ye insani yardım gönderen ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sıralarda yer almasına büyük katkıda bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana önce Refah kentinde, ardından Deyr Belah'ta hizmet veren Kızılay, günde 10 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını da karşılıyor.

İHH'den 14 milyon 430 bin kişiye sıcak yemek

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in başlattığı saldırıların ardından Gazze'de her gün on binlerce kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşıladı.

Vakıf, bu süreçte 14 milyon 430 bin 664 sıcak yemek, 20 milyon 260 bin 471 ekmek, 3 milyon 755 bin 490 lipit bazlı besin takviyesi, 1 milyon 195 bin 453 konserve, makarna, hazır yemek ve meyve suyu gibi muhtelif gıda ile 185 bin 422 kumanya dağıttı.

Bölgeye 12 ambulans, 45 bin 833 battaniye, 22 bin 236 elbise, 108 bin 308 hijyen paketi, 9 bin 274 hasta bezi, 54 bin 469 bebek bezi, 501 ilaç ve tıbbi malzeme, 1300 ilk yardım çantasının yanı sıra 40 tekerlekli sandalye, 149 tıbbi yatak ve muayene dolabı, 100 hasta yürüteci, 100 koltuk değneği ile 2 bin 48 çadır ulaştırıldı.

Yeryüzü Doktorları, Gazze'de şifa dağıtıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, saldırıların ilk gününden bu yana hem sağlık hem insani yardım çalışmaları kapsamında 651 bini aşkın Gazzeliye el uzattı.

Dernek, ana gıdaya erişimin zor olduğu şehirde yaklaşık 10 bin kişiye ekmek ve su dağıttı.

Kurban Bayramı bağışlarını konserve haline getiren dernek, 79 bin 170 kurban etini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Dernek, Gazze'nin kuzeyinde Şifa ve Al Ahli Hastanesi, güneyinde ise Al Aksa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerini sürdürürken bağışlarla satın alınan 2 ambulansı Mısır üzerinden bölgeye gönderdi.

Deniz Feneri, engelli okuluyla umut oldu

Deniz Feneri Derneği, saldırıların başladığı günden itibaren mazlum Gazzelilere kesintisiz destek veren ilk yardım kuruluşları arasında yerini aldı.

Gıda kolisi, sıcak yemek, tıbbi yardım malzemeleri, hijyen kiti, eğitim, barınma gibi ana ihtiyaçlar için sürekli bölgeye destek veren dernek, İsrail'in ağır bombardımanı altında iftar organizasyonlarını sürdürdü.

Kurban Bayramı'nda, Gazze'ye bağışlanan hayvanlar Mısır'da konserve haline getirilip, Gazze'ye ulaştırıldı. Ürdün ve Mısır'daki yerel tedarikçilerden alınan ürünlerin gönderimi hızlandırıldı.

Dernek, saldırılarda zarar gören kendi kurduğu engelli okulunu geçici onarımla yeniden ayağa kaldırdı.

Yetimlere 9 milyon 812 bin liralık destek

Mirasımız Kudüs Derneği, bölgedeki Makasıd Hastanesi'nin ilaç ve tıbbi malzemeleri için bu yıl 5 milyon 655 bin lira destek sağladı.

İhtiyaç duyulan diğer malzemeleri de hastaneye gönderen dernek, hem Kudüslü Müslümanlara hem de Batı Şeria ve Gazze'den özel izinle gelen hastalara hizmet verilmesi için seferber oldu.

Dernek, yıl boyunca 360 ihtiyaç sahibi aileye maddi destek sağladı, ramazan ayında 1025 aileye 12 milyon 280 bin liralık zekat, 1740 aileye ise 4 milyon 350 bin liralık fitre ulaştırdı.

Ayrıca, 2 bin 710 aileye gıda kumanyası, 6 bin 100 aileye iftariyelik verildi, Kurban Bayramı'nda 1970 aileye et dağıtıldı.

Yıl boyunca 180 yetime toplam 9 milyon 812 bin liralık destek sağlanırken ramazanda 600 çocuk bayramlık kıyafetler ve harçlıklarla sevindirildi.

Kudüslü Müslümanların tapulu arazilerine 860 yetişmiş zeytin fidanı dikilerek, sahiplerine teslim edildi.

40 bin dolarlık ilaç desteği

Sadakataşı Derneği, bölgeye 664 su tankeri gönderirken 3 bin 300 aileye yakacak, 2 bin 120 kişiye battaniye ve 2 bin 840 aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

Yaklaşık 820 bin kişiye sıcak yemek, 224 bin aileye ekmek ve 6 bin aileye un çuvalı dağıtan dernek sağlık alanında 40 bin dolarlık ilaç desteği sağladı, bölgeye 5 ambulans gönderdi.

Dernek, toplam 3 bin 500 aileye hijyen kolisini, 2 bin 651 kurban hissesi ile tır dolusu şişe suyu bölgeye ulaştırdı.

Gazze'de ikinci eğitim çadırı

İnsan Vakfınca, Gazze'de on binlerce kişiye sıcak yemek, kumanyanın yanı sıra ramazan ayında yaklaşık 50 bin kişiye iftar dağıtıldı.

Bölgedeki sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 6 binin üzerinde tıbbi malzeme kolisi ve sağlık cihazı gönderildi.

Gazze'ye 10 tır gıda paketi ve 6 tır çadır yardımı ulaştırılırken Gazze'de ikinci eğitim çadırı açıldı.

Vakıf, Türkiye'de 18 ilde bulunan yurtlarında Filistinli öğrencilere ücretsiz konaklama desteği ve burs imkanı sundu.

Yetim sponsorluğu kapsamında Filistinli çocukların eğitim, barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçları karşılandı.

Mısır'da kesilen 96 büyükbaş adak, akika ve şükür kurbanlarının etleri, soğuk hava depolarında muhafaza edilerek Gazze'ye ulaştırıldı.

Gazze'ye 240 tır yardım malzemesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırdığı Gazze'de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için günlük 25 bin litre temiz su, 500 paket ekmek, 3 bin kişilik sıcak yemek, 1000 kişilik konserve et ve 1200 kişilik tavuk dürüm dağıttı.

Haftalık 3 bin gıda kolisini Gazze'ye gönderen federasyon 2 milyon 420 bin kişilik sıcak yemek, 130 bin gıda, hijyen ve sebze-meyve kolisi, 200 bin paket ekmek, 100 bin konserve et, 240 ton un, 5 milyon litre temiz su ve 120 bin litre yakıt ulaştırdı.

İDDEF, Mısır ve Ürdün'deki depolardan Gazze'ye 240 tır insani yardım malzemesi gönderdi. AFAD koordinasyonundaki yardım gemilerine de 8 tır dolusu malzeme desteği sağlandı.

Güvenli bölgelere sığınan bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar için 10 bin hasta ve bebek bezi, 3 bin ünite ilaç ve tıbbi malzeme, 200 ünite seyyar tuvalet ve duş ile 1500 adet çadır dağıtıldı.

1200 tanker içme suyu bölgeye gitti

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bölgede bugüne kadar 25 bin 300 öğün sıcak yemek dağıttı.

Mısır, Ürdün ve Türkiye üzerinden 69 tır acil ve insani yardım ve tam donanımlı ambulansı Gazze'ye ulaştıran dernek, 1200 tanker içme suyunu bölgeye gönderdi.

Dernek, ayrıca her ay 2 bin 267 yetime nakit desteği veriyor.