Türk Telekom, Zara'da Güneş Enerjisi Santrali Kuracak - Son Dakika
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Türk Telekom, Zara'da Güneş Enerjisi Santrali Kuracak

Türk Telekom, Zara\'da Güneş Enerjisi Santrali Kuracak

Türk Telekom, Sivas'ın Zara ilçesinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için bağlantı anlaşması imzaladı. GES, şirketin elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip olacak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.

24.12.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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TÜRK Telekom, Sivas'ın Zara ilçesinde Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) kurulumu için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile bağlantı anlaşması imzaladığını duyurdu. Türk Telekom Grubu'nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip GES'in temelleri 2025'in ilk aylarında atılacak.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren yatırımlarımıza devam ederken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Ülkemizin birçok noktasında akıllı yaşama dair sunduğumuz dijital dönüşüm çözümleriyle enerji tasarrufuna katkı sağlarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması yönünde öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türk Telekom Grubu'nun mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip GES projemiz ile yeşil dönüşüme liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Farklı şehirlerde hayata geçireceğimiz GES projelerimiz, ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla, ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

'GES YATIRIMLARIMIZ ÜLKEMİZİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK ADINA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR2

Önal, "Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren yatırımlarımıza hayatın her alanında ve memleketin dört bir yanında devam ediyoruz. Yarının dünyasını tasarlayan teknolojilere odaklanırken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Birçok kentte sunduğumuz dijital dönüşüm çözümleriyle; ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar geniş bir çerçevede enerji tasarrufu sağlanmasına destek oluyoruz. 5G, yapay zeka ve IoT teknolojileriyle akıllı yaşama dair sunduğumuz çözümler sayesinde kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlarken, yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. GES yatırımlarımız ile karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda; şirketimiz için tahsis edilen toplam 405,8 megawattlık (MW) GES kurulum kapasitesinin 96 MWe'lık bölümünü kapsayan ölçekte bir tesisi Sivas Zara'da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Yeni yılın ilk ayında temelini atacağımız santralin kurulumunu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin %15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip projemiz aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sorumluluğumuza katkı sağlayacak. Tarafımıza tahsis edilen 405,8 MWe'lık GES kurulum kapasitesinin kalan bölümünü ise önümüzdeki dönemde iki farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla tamamlamayı planlıyoruz. Farklı şehirlerde gerçekleştireceğimiz GES yatırımlarımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla, ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

2025'in ilk aylarında temelleri atılarak yıl içerisinde tamamlanması beklenen GES, yıllık 200 milyon Kilowatt saate (kWh) yakın enerji üretimi ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Telekom, Zara'da Güneş Enerjisi Santrali Kuracak - Son Dakika

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