Türk ve Azerbaycanlı şehit aileleri işgalden kurtarılan toprakları ziyaret etti - Son Dakika
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Türk ve Azerbaycanlı şehit aileleri işgalden kurtarılan toprakları ziyaret etti

Türk ve Azerbaycanlı şehit aileleri işgalden kurtarılan toprakları ziyaret etti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara ve Bursa şubelerinden 28 kişi, Azerbaycan'da şehit aileleriyle bir araya gelerek işgalden kurtarılan toprakları ziyaret etti. Şehit yakınları, Bakü Türk Şehitliği'ni, Fahri Hıyabanı'nı, Ganimetler Müzesi'ni ve Şuşa şehrini gezdi. Bu ziyaretlerle Türk ve Azerbaycanlı şehit aileleri arasındaki kardeşlik bağları daha da pekiştirildi.

29.05.2024 14:58
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Türkiye'den bir grup şehit yakını ve gazi, Azerbaycan'da şehit aileleriyle bir araya geldi ve işgalden kurtarılan toprakları ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara ve Bursa şubelerinden 28 kişi, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu" ile Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliğinin (TÜİB) organizasyonunda Bakü'ye geldi.

Şehit yakınları, Bakü Türk Şehitliği'ni ve Fahri Hıyabanı'nı ziyaret etti.

İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin defnedildiği şehitliği ziyaret eden grup, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve mühimmatların sergilendiği Ganimetler Müzesi'ni gezdi.

Azerbaycanlı 35 şehit yakınının da yer aldığı kafile, Karabağ'ın sembol Şehri Şuşa'ya giredek buradaki tarihi ve kültürel anıtları ziyaret etti.

Heyette yer alan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Haşim Sivri, kardeş ülkede bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sivri, Azerbaycanlı ve Türk şehit ailelerinin bir araya getirilmesiyle kardeşlik bağlarının daha da pekiştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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