Veterinerlerden kurbanlıkta küpe uyarısı

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Recep Tunahan Güler

(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Keçiören Hayvan Pazarı'nda yaptığı denetimlerde vatandaşlara kurbanlık hayvanların mutlaka resmi satış yerlerinden alınması çağrısında bulundu. Eroğlu, "Küpesiz hayvan alınmamasını özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Keçiören Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yaptı. Eroğlu, kurbanlık hayvan seçiminden kesim sonrası et muhafazasına kadar dikkat edilmesi gereken unsurları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Vatandaşlara kurbanlık hayvanlarını belediyeler ve ilçe tarım müdürlüklerinin denetimindeki toplu satış alanlarından almalarını tavsiye ettiklerini belirten Eroğlu, bu alanlara getirilen hayvanların veteriner sağlık raporu, pasaport ve kulak küpesiyle kontrol edildiğini söyledi. Eroğlu, "Vatandaş buraya geldiğinde bir defa küpesiz hayvan almamasını özellikle tavsiye ediyoruz. Satıcılardan gerekli bilgilerini isteyecekler. Veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu. Bunlar varsa, küpesi de varsa zaten hayvanı rahat bir şekilde satın alabilirler" dedi.

Kurbanlık hayvanların yaş kriterlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, büyükbaş hayvanların iki yaşını doldurmuş olması gerektiğini, küçükbaş hayvanların ise bir yaşında ya da bir yaşındaymış gibi gelişmiş görünmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanın sağlıklı olup olmadığının dış görünüşünden anlaşılabileceğini belirten Eroğlu, "Öksürük yok, geviş getiriyorlar, bakışları güzel, tüyleri mat değil, karışık değil, ishal yok, gözyaşı akıntısı, burun akıntısı, ağız akıntısı yok. Yürüdüğü zaman hayvanlar sallanarak yürümeyecek" diye konuştu.

Eroğlu, kurbanlık hayvan nakillerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan yol kontrol ve denetim istasyonlarında belgelerin kontrol edildiğini anlatarak, belgesiz hayvan girişlerine izin verilmediğini söyledi.

Vatandaşlara kurban kesimlerini toplu kesim alanlarında yaptırmaları çağrısında bulunan Eroğlu, bu alanlarda veteriner hekimlerin görev yaptığını ve hayvanların kesim öncesi ile sonrasında kontrol edildiğini kaydetti.

Kurban kesimlerinin işin ehli kasaplar tarafından yapılması gerektiğini belirten Eroğlu, kesim sonrası karkas ve gövdede anormal bir durum görülmesi halinde veteriner hekime haber verilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı hastalıkların dış görünüşten anlaşılamayacağını vurgulayan Eroğlu, özellikle tüberküloz ve paraziter hastalıklara dikkat çekti. Eroğlu, kesim sonrası karaciğer ve akciğerde görülebilen kistlerin rastgele çevreye atılmaması gerektiğini belirterek, "Akan kanın ve iç organların, gıda olarak tüketilmeyecek bağırsaklar vesaire bunların da bir yere gömülüp üzerinin kireçle kapatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Eroğlu, bu organların evcil hayvanlara verilmemesi gerektiğini de belirterek, "Evcil hayvanlara çiğ şeylerin verilmesi doğru değil. Oradan alınan etkeni, kedi ya da köpeğin aldığı etken insanlara bulaşmasına, dışkısıyla vesaire sebep olabilir" dedi.

"ETLER TÜKETİLMEDEN 12 SAAT DİNLENDİRİLMELİ"

Kurban etlerinin muhafazasına ilişkin de uyarılarda bulunan Eroğlu, etlerin kesimden sonra serin bir yerde en az 12 saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eroğlu, "Etler serin bir yerde bir süre dinlendirildikten sonra soğutucuya götürülmesi lazım. Hemen tüketilmesi doğru değil. Bir 12 saat geçmesi en az gerekiyor" dedi.

Etlerin parçalara ayrılarak buzdolabında artı 4 derecede saklanması gerektiğini belirten Eroğlu, kıymanın en fazla üç gün içinde tüketilmesi gerektiğini, daha uzun süreli saklama için ise porsiyonlara ayrılarak dondurucuya konulmasının uygun olduğunu kaydetti.

"DERİLER 1 SAAT İÇİNDE TUZLANMALI"

Kurban derilerinin muhafazasına ilişkin de bilgi veren Eroğlu, derilerin kesinlikle yıkanmaması gerektiğini söyledi. Eroğlu, "Kan ya da sızıntılar varsa bir bez parçasıyla ya da süngerimsi bir şeyle silinecek. Ondan sonra hemen bir saat içinde tuzlanması gerekiyor" dedi.

Küçükbaş hayvan derilerinde yaklaşık 2 kilogram, büyükbaş hayvan derilerinde ise yaklaşık 6 kilogram tuz kullanılması gerektiğini belirten Eroğlu, tuzlanan derilerin rulo yapılarak serin bir yerde muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bıçak kullanımında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulayan Eroğlu, deriyle temas eden bıçakların dezenfekte edilmeden tekrar kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, "Kurban dini bir vecibe. Onu yerine getirmek için bir taraftan dini boyutu var, öbür taraftan insan sağlığını da gözetmek gerekiyor" dedi.

HAYBİS SİSTEMİNDEN HAYVAN KONTROLÜ

Hayvanların tüm bilgilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "HAYBİS" sistemi üzerinden kulak küpesi numarasıyla görülebildiğini belirten Eroğlu, vatandaşların bu sistem üzerinden hayvanın türü, ırkı, yaşı, sahibi ve yapılan aşıları kontrol edebileceğini söyledi.