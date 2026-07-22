Türkan Şoray: 'Resme zaafım var'

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN

(İSTANBUL) - Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, Müze Gazhane'deki "Hatıralar Bahçesinde Buluşma" sergisine katıldı. Şoray, "Çok uzun yıllardan beri hatta mektep sıralarından beri resme bir zaafım var. Yani boş bir kağıt görsem hemen bir şey çizmek istiyorum" dedi.

Yeşilçam sinemasının yaşayan efsanesi Türkan Şoray ile çağdaş Türk resim sanatının özgün ustalarından Yalçın Gökçebağ'ı buluşturan "Hatıralar Bahçesinde Buluşma" sergisi Müze Gazhane'de devam ediyor. Sergide Şoray'ın resimleri, özel tasarlanmış kostüm ve enstalasyonları ile Gökçebağ'ın son dönem yapıtlarından oluşan seçki bir araya geliyor.

15 Haziran'da açışan ve 30 Ağustos'a kadar sürecek olan sergiyle ilgili bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür tarafından program düzenlendi. Programa İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Türkan Şoray ve Yalçın Gökçebağ da katıldı.

Burada konuşan Gökçebağ, "Resimlerim hakikaten çok değişik. Herkesin beğenisine sunduk. Çok beğeniliyor. Ben de çok mutluyum. Türkiye'de sanat yeni daha. Bunun en öncülerinden birisi olmak ayrıca bana gurur veriyor. Bu insanları sanata alıştırmak, duvarlara resim astırmak bizim görevimiz. Biz bunu İstanbul'dan Anadolu'ya da yaymaya çalışıyoruz" dedi.

"RESME ZAAFIM VAR"

Ardından söz alan Türkan Şoray, duygularını şöyle anlattı:

"Bugünümüze değer verip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle ben böylesine değerli bir ressamla birlikte resimlerimin bir sergide olmasının onuru ve mutluluğu içindeyim. Çok uzun yıllardan beri hatta mektep sıralarından beri resme bir zaafım var. Yani boş bir kağıt görsem hemen bir şey çizmek istiyorum. Çok isterdim atölyelere katılayım. Yani hayatımı resme vereyim ama sinema her zaman benim için birinci planda olduğu için resim de diğer şeyler gibi ikinci planda, geri planda kaldı. Önceleri çiçek, tabiat resimleri falan çiziyordum, yapıyordum. Yağlı boyaya çok özeniyordum, çok seviyordum. Karakalemle çiziyordum. Hatta Atıf Yılmaz'ın bir resmini çizmiştim. O bir gösteri dergisinde çıkmıştı. Bir şeyler yapabilmek için önce çok sevmek lazım demek ki. Yani ben onu anlıyorum."

"KADINLIK HALLERİNİ RESMETTİM"

Daha sonra kadınlık hallerini resmettim. Yani kadın olduğum için, filmlerde kadın karakterlerini canlandırdığım için, benim belleğimde, yüreğimde izleri kalmış, onları resmetmek istedim. O hissettiklerimi dışa vurmak istedim ve kadın hallerini yapmaya başladım. Ezilen kadın, çalışan kadın, hayata tutulmaya çalışan, özgürlüğünü, ekonomik güvencesini elde etmiş kadın... Oynadığım filmlerdeki bazı görüntüler, belleğimde kalanları da yansıttım herhalde diye düşünüyorum. Bu resimler depoda, karanlıkta duruyordu. Ta ki sevgili ressamız Yalçın Gökçebağ, evi ziyarete geldiği zaman 'Onları görebilir miyim' dedi. Ben yani böyle tereddütle resimleri çıkarttım. Yalçın Bey, her çıkarttığım resmi beğendikçe ben şaşkınlıktan mutluluk duyuyordum. Ondan sonra Yalçın Bey nasıl bir anlamlandırmayla, nasıl bir değerlendirmeyle 'Bu resimler çok güzel' deyip sergi teklifi gelince ben tabii 'Hayır' demedim ve mutlulukla 'Evet' dedim. İnşallah beğenirsiniz. Sizleri seviyorum."

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mesut Kösedağı, "Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş bir tarafta büyük üstat ressam Yalçın Gökdağ, diğer tarafta hepimizin sultanı, Türk sinemasının sultanı Sayın Türkan Şoray. Onları Kadıköy'de ağrılamaktan onur ve gurur duyuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemize de böyle bir olanak sağladığı için Kadıköy halkı adına teşekkür ediyorum. Tabii ki Yalçın hocamın eserleri bizim Anadolu gerçeğimizin, Anadolu'nun zenginliğinin temel bir dışavurumu oluyor. Bizleri bunu her zaman hatırlatıyor. İki üstadın, iki sanatçının ortak eserlerini de görmek için sabırsızlanıyorum. Biz Kadıköy olarak da büyükşehir olarak da her zaman sanatın, sanatçının yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN SULTANI"

Nuri Aslan da İBB'nin yeniden hayata kazandırdığı Müze Gazhane'nin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Sözlerime başlarken sizlere 1,5 yıla yakındır haksız ve hukuksuz bir biçimde Silivri'de tutulan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini iletiyorum. Bugün burada olmayı en az benim kadar istediğini biliyorum. Selamları var kendisinin de. Ekrem Başkanımız kültürün ve sanatın bir kente ruh verdiğine yürekten inanır ve hepimiz gibi sinemamızın sultanı Türkan Şoray'a hayrandır. Türkiye'de hayran olmayan kim vardır, ben onu bilmiyorum. Dolayısıyla bizim hepimizin sultanıdır o. İnanıyorum ki çok yakında yeniden özgür günlerde buluşacağız. Burada hep birlikte olacağız. Bugün sanatın farklı dallarında iz bırakan iki büyük ustayı aynı çatı altında buluşturan çok özel bir ana tanıklık ediyoruz. Bu kadar güzel birisinin, güzel ruhlu insanların çizdikleri resimlerin, yaptıkları tabloların güzel olmaması gibi bir olasılık söz konusu değil. Çünkü ruhu güzel olanın çizdiği de güzel olur. Onlar kendi ruhlarını oraya yansıttılar diye düşünüyorum. Bu buluşmanın merkezinde ise kuşkusuz Türk sinemasının yaşayan efsanesi Türkan Şoray var."

"ORTAK HAFIZAMIZ"

Sinemamızın sultanı diyorum ama Türkan Şoray aslında bundan çok daha fazlasıdır. Türkan Şoray ortak hafızamızdır. Onun filmleri kuşaklar boyunca milyonlarca insanın hayatına, hepimizin hayatına dokundu. Perdede izlediğimiz hikayelerde aslında kendimizi gördük ve bulduk. Sevinçlerimizi, acılarımızı, aşkı, fedakarlığı, yoksulluğu, umudu ve direnci gördük. Bugün öyle zor günlerden geçiyoruz ki o gün filmlerde gördüğümüz direnç ve azim bize büyük bir motivasyon oluyor. Kimi zaman Anadolu'nun bir köyünde, kimi zaman büyük bir şehrin kalabalığında insanın en gerçek haline tanıklık ettik. O tanıklıkta Türkan Hanım'ın en güzel eşlikçisi, yakın zamanda kaybettiğimiz büyük sanatçı Kadir İnanır'dı. Onu da buradan rahmetle ve minnetle anmak isterim. Türkan Şoray ve Kadir İnanır, en güzel filmlerin sahibi olmakla kalmadılar; hepimizin yüreğine kazanan o cümleyi bize miras bıraktılar: 'Sevgi emektir'. Dolayısıyla emek de sevgidir. Emek veriyoruz, seviyoruz. Biz de ülkemiz için mücadele veriyoruz ve seviyoruz. Aklımıza mıh gibi kazanan bu cümleyle büyüdük ve yaptığımız her işe sevgimizi, emeğimizi kattık.

"ŞÖLENİN PARÇASIYIZ"

Bugün ise kıymetli sanatçımız Türkan Şoray'ı bambaşka bir yönüyle tanıyacağız. Onu beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle değil, bu kez renklerle, tuvalle yansıyan iç dünyası ve hayalleriyle göreceğiz. Bu anlamlı sergide onun tuvalinden çıkan duygularla bizleri karşılayan, eserleriyle bu yolculuğa ortak olan bir başka büyük sanatçımız Yalçın Gökçebağ. Yalçın Gökçebağ, kendine özgü resim diliyle yıllardır Anadolu'nun renklerini, doğanın dinginliğini ve toprağın bereketini geleceğe taşıyan çok kıymetli bir ustamızdır. İşte Hatıralar Bahçesinde Buluşma, Türkan Hanım'ın sinemasından süzülüp gelen hatıraları ile Yalçın hocamızın doğayı ve insanı kucaklayan fırçasını muhteşem bir görsel şölende bir araya getiriyor. Ne güzel ki biz bu şölenin bir parçasıyız. Mutluyuz. Böyle güzel insanlarla bir arada olmak, buluşmak, onların elini sıkmak, onlara dokunmak veya da onlara destek olmak bizim için büyük bir mutluluk."