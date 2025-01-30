Türkçe konuşan Gazzeli kız çocuğu: "Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkçe konuşan Gazzeli kız çocuğu: "Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez"

Türkiye'de 5. sınıfa kadar eğitim alan Filistinli Tesnim Suhayb Ulvan, "Gazze'nin diz çökmesini bekleyen herkes hayal kırıklığına uğradı ve kaybetti.

30.01.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de 5. sınıfa kadar eğitim alan Filistinli Tesnim Suhayb Ulvan, " Gazze'nin diz çökmesini bekleyen herkes hayal kırıklığına uğradı ve kaybetti. Çünkü Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez." dedi.

Ulvan, 2012 yılında Gazze Şeridi'nde dünyaya geldiğini, daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiklerini ve anaokulundan 5. sınıfa kadar Türkiye'de eğitim aldığını söyledi.

Türkiye'deki arkadaşlarını özlediğini ifade eden 12 yaşındaki Ulvan, "Türkiye'deki öğretmenim, çok sayıdaki arkadaşlarım ve komşularımız bizleri çok seviyorlardı. Bizler de onları çok seviyorduk." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasından 3 ay önce Gazze'ye gittiklerine söyleyen Ulvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş sırasında halkımın sesini duyurmak için Türkçe videolar yaptım. 15 ay sonra savaştan sağ salim çıktık. Şükürler olsun, bu duygu anlatılmaz. Çünkü sürekli olarak rastgele yapılan bombardımanlar nedeniyle zor bir durumdaydık.

Yeniden söylüyorum; 15 ay sonra Gazze'nin diz çökmesini bekleyen herkes hayal kırıklığına uğradı ve kaybetti. Çünkü Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez."

"Ailemle yaralanmamıza rağmen Gazze'de kaldık"

Akıcı Türkçesiyle konuşmasını sürdüren Filistinli Ulvan, Türkiye'den ailesiyle döndüklerinde Gazze Şeridi'nin Zehra bölgesindeki evlerinde kalabilmek için tadilat yaptırdıklarını ancak İsrail saldırılarında evlerinin yıkıldığını belirtti.

Halihazırda dedesinin evinde yaşadıklarını ve kaldıkları bu evin de savaşta hasar gördüğünü belirten Ulvan, "Komşumuzun evi bombalandığı sırada ben ve ailem, roket şarapnellerinden yaralandık. Tehlikeli olmasına rağmen Gazze'de kalma konusunda kararlıydık." ifadelerini kullandı.

"Çadırda kaldığımız günler çok zordu"

İsrail saldırılarının sürdüğü dönemde evleri bombalanan anneannesini bir çadıra yerleştiklerini anlatan Ulvan, kendilerinin de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinden ayrılarak anneannesinin kaldığı çadıra gittiklerini söyledi.

Filistinli kız çocuğu, çadırda yaşadıkları o günleri şu sözlerle aktardı:

"Çadırda uyuduk, gerçekten çok çok soğuktu. Su almak için çok uzak bir yere gidiyorduk. Dolayısıyla çok zor günlerdi."

"Şehitlerin parçaları evimize düşmüştü"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yaklaşık 16 ay süren saldırıları boyunca günlerini odun toplamak ve su taşımakla geçirdiğini aktaran Ulvan, şunları kaydetti:

"Sizlerin de bildiği üzere 2 yıldır Gazze'de eğitim yok, okula gidilemiyor. Ama savaşın son iki ayında (Gazze'deki Filistin) Milli Eğitim Bakanlığı bize eğitim veriyordu. Ona katılmaya çalışıyorduk ama maalesef savaş yüzünden internet kesiliyordu, elektrik de yok zaten."

İsrail saldırıları döneminde yaşadığı en zor anın da komşularına ait evin bombalandığı an olduğunu dile getiren Ulvan, "En zor anım komşumuzun evi bombalandığıydı. Pencereler ve taşlar üzerimize düşmüştü, şehitlerin parçaları evimize düşmüştü. Ben ve ailem de roket parçalarından yaralandık." dedi.

Bombalanan eve ambulans geldiğini ve o ambulansın içinde hayatını kaybetmiş bir çocuk gördüğünü anlatan Filistinli kız çocuğu, "O gün kıyamet gibiydi. Çünkü aynı anda birçok ev bombalanmıştı." diye konuştu.

Henüz 12 yaşında olan Ulvan, İsrail saldırılarında çok sayıda yakınını kaybettiğini şu sözlerle aktardı:

"Sevdiklerimi kaybettim. Arkadaşlarım, öğretmenim, akrabalarım, annemin babası olan dedem, dayım, halam, babamın halası, babamın dayısı, onların çocukları, torunlarını ve halamın kocasını kaybettim. Onları kaybetmek beni çok üzmüştü. Ayrıca dedem ve babamın dayısıyla 5 yıl aradan sonra görüşmeyi dört gözle bekliyordum."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş sırasında ve sonrasında bizimle birlikte durdu"

Savaştan sonra da tek dileğinin huzur ve barışın devam etmesi olduğunu dile getiren Ulvan, Gazze'deki çocukların tüm dünyadaki çocuklar gibi özgür ve güven içinde eğitim ile diğer tüm haklarına sahip olacak şekilde yaşamalarını umut ettiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına da mesaj iletmek isteyen Filistinli kız çocuğu Ulvan, şunları söyledi:

"Sizleri çok seviyoruz ve savaş sırasında yanımızda durduğunuz için çok minnettarız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gazze ve halkına olan insani destekleri için teşekkür ediyorum. Savaş sırasında ve sonrasında bizimle birlikte durdu."

Savaş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj yazdığını ancak nasıl ulaştıracağını bilemediği için söz konusu mesajları hala yanında saklı tuttuğunu aktaran Ulvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak şunu söylemek istiyorum, Türkiye benim ikinci vatanım. Çünkü Türkiye'de geçirdiğim 5 yıl, hayatım boyunca unutmayacağım bir dönem. Anadolu Ajansı'na da teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Türkiye, Güncel, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçe konuşan Gazzeli kız çocuğu: 'Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 04:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Türkçe konuşan Gazzeli kız çocuğu: "Gazze, Allah'tan başkasının önünde diz çökmez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.