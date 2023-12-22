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Türkiye 2023'te 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Türkiye 2023'te 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2023 yılının 11 ayında toplam 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424'ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102'sini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu birinci, Almanya ikinci oldu.

Türkiye 2023\'te 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı
22.12.2023 - 13:00,
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de, 2023'ün geride kalan 11 ayında 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırlandığını açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye 2023 yılının 11 ayında toplam 52 milyon 742 bin 526 ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 46 milyon 725 bin 424'ünü yabancılar, 6 milyon 17 bin 102'sini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Ocak-Kasım 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,82 artış yaşandı. Türkiye'ye 11 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 23,02 artış ve 6 milyon 83 bin 696 kişi ile birinci, Almanya yüzde 8,73 artış ve 5 milyon 959 bin 843 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) ise yüzde 12,44 artış ve 3 milyon 711 bin 802 kişi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi" denildi.

Türkiye'ye kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının ise 2 milyon 525 bin 345 olarak gerçekleştiği belirtilerek, "Kasım ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da yine Rusya Federasyonu birinci, Almanya ise ikinci oldu. Bulgaristan'ın üçüncü olduğu sıralamada İran dördüncü, Gürcistan beşinci oldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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Rusya Federasyonu, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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