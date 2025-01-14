Türkiye 49 Yerel Tohum Çeşidi Tescil Edecek - Son Dakika
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Türkiye 49 Yerel Tohum Çeşidi Tescil Edecek

Türkiye 49 Yerel Tohum Çeşidi Tescil Edecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin yerel tohum çeşitlerinin tescil sayısını arttıracağını ve önümüzdeki günlerde ata tohumlarının Tarım Kredi marketlerde satışına başlanacağını duyurdu.

14.01.2025 12:23  Güncelleme: 12:26
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugüne kadar 37 yerel tohum çeşidinin tescilini yaptıklarını, şubat ayında bunun sayısını 49'a çıkaracaklarını söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde tarım kredi marketlerde ata tohumlarının satışına başlayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, merkezin 1959 yılında faaliyete geçtiğini ve çeşitli tescil işleminde tek yetkili kuruluş olduğunu söyleyerek, "Kuruluşundan itibaren yaklaşık 19 bin çeşidin tescil edildiği bu güzide kurumumuzda yıllık ortalama 1000'e yakın tohumun tescil işlemi yapılmaktadır. Türkiye'nin tohumdaki başarısının tescillendiği bu kurumumuzun ünü ülke sınırlarımızı da aşmıştır. Tohumu bitkisel üretimin başlangıcı, bu kurumumuzu da 'sıfır noktası' yani başlangıç aşaması olarak görüyoruz. Bakanlığımıza bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'müzün ülkemizin dört bir yanındaki enstitülerinde, çeşitli aşamalardan sonra geliştirilen tohumlar buraya geliyor. Tohumlar burada tescil ve sertifikasyon işleminden sonra, yine bakanlığımıza bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve özel sektör firmaları tarafından üretiliyor ve sonrasında çiftçilerimizin, üreticilerimizin eline ulaşıyor. Oradan da bereketli topraklarımızda ürüne dönüşüyor" dedi.

'SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİ 1 MİLYON 300 BİN TONA ÇIKTI'

Türkiye'nin tohum konusunda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Ülkemizin 2002 yılında sertifikalı tohum üretimi 145 bin ton iken, bu rakam 9 kat artışla 1 milyon 300 bin tona çıktı. Türkiye'de kullanılan sertifikalı tohumların yüzde 97'si bu ülkenin topraklarında üretiliyor. Türkiye'de tohumculuk alanında faaliyet gösteren bin 109 firma var. Bu firmalar sadece üretim yapıp bir kenara oturmuyor. Aynı zamanda kendi kaynaklarıyla yerel çeşitleri de geliştiriyor. Bu üretimimizle iç piyasadaki ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık. Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ettik. Son 22 yılda tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı. Türkiye artık tohumda net ihracatçı bir konumda. Türkiye tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındadır. Bakanlık olarak sertifikalı tohumluk kullanımını 2005'ten bu yana destekliyoruz. Son 4 yılda bitkisel üretim desteklerinde en fazla artış sertifikalı tohum kullanımında oldu. Bunu artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar ülke genelinde yaklaşık 7 milyar lira sertifikalı tohum kullanım desteği verdik" ifadelerini kullandı.

'37 YEREL ÇEŞİDİMİZİN TESCİLİNİ YAPTIK'

Geçen yıl uygulamaya geçilen üretim planlamasında da sertifikalı tohum kullanan çiftçilerin desteklerini arttırdıklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Yeni normal olarak nitelendirdiğimiz bu süreçte; kuraklık, su kısıtı, iklim şartları, zararlıları da dikkate aldık. Önceden 10 birim verim aldığımız bir tohumdan 20 birim, 30 birim nasıl alabiliriz ona odaklandık. Su kaynaklarındaki riski görerek tohumculuk Ar-Ge ve inovasyonunda bu noktaları pergelin ucuna koyduk. TAGEM bu yönde çalışmalara da imza atıyor. Konuşmamın genelinde üzerinde durduğumuz konuların başında geçmişin mirası geliyor. Bu kapsamda Anadolu'nun gizli hazineleri olan yerel tohumlarımıza, yani bilinen ismiyle Ata tohumlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Bugüne kadar 37 yerel çeşidimizin tescilini yaptık. İnşallah şubat ayında bunların sayısını 49'a çıkaracağımızın müjdesini de buradan vermiş olayım. Bir müjde daha verelim. Bize zaman zaman soruluyordu, 'Bu ata tohumlarına nereden ulaşırım' diye. Önümüzdeki günlerde tarım kredi marketlerde ata tohumlarının satışına başlayacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Diğer bir kuruluşumuz olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz de ürettiğimiz bu tohumların üreticilerimize ulaşmasında kilit bir rol üstleniyor. Geçtiğimiz yıl 140 bin ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizde buluşturan TİGEM'in, 2025'te bu sayıyı 200 bin tonun üzerine çıkarma hedefinde olduğunu ifade edeyim" dedi.

Kaynak: DHA

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