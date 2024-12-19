Türkiye 5G\'ye Geçişte Kararlı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin milli imkanlarıyla 5G'ye geçmesi için Milli Teknoloji Hamlesi'nden aldığı güçle çalışmalara devam ettiğini bildirdi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "41. Ulusal Bilişim Kurultayı", "Dijital Geleceğe Yolculuk" ana temasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) toplandı.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşümde yapay zeka, nesnelerin interneti (IOT) gibi alanların ön plana çıktığını söyledi.

Haberleşme ve bilişim teknolojilerinin alt kollarındaki rekabetin sadece şirketlerin değil, ülkelerin de birbirleri arasındaki rekabetin ana konusu haline geldiğini vurgulayan Sayan, "Yapay zeka, çip tasarımı, üretimi, mobil teknolojiler, uydu teknolojileri, nesnelerin interneti ve geliştirilen donanımlar için yazılım üretme gibi her biri büyük bir alanı kaplayan bilişim teknolojilerinde iddiası olmayan ve bu konulara yatırım yapmayan ülkelerin geleceğin dijital dünyasında yeri yok." dedi.

Sayan, IOT cihazlarının dijitalleşmenin temel taşlarından biri haline geldiğine dikkati çekerek, 2024'te dünya genelinde bunların sayısının 18 milyar olmasının beklendiğini bildirdi.

2030'da bu sayının 30 milyarı geçeceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:

"IOT cihazlarının kullanımı katlanarak artıyor. Akıllı ev cihazlarının yanı sıra IOT cihazları sağlık, tarım, lojistik gibi pek çok sektörde dönüşümün temelini oluşturuyor. Enerji ve su gibi kaynak kullanımından şehir içi trafik kontrolüne, çevreyle ilgili denetimlere kadar hayatımızın her alanında IOT var. Teknolojiyi günden güne gelişen, önümüze sürekli yeni meydan okumalar ve yarışlar çıkaran bir durumda görüyoruz."

Yapay zeka hızla yaygınlaşıyor

Sayan, 2024'ün teknolojideki en popüler başlığının yapay zeka olduğunu ve bu teknolojinin dünya genelinde hızla yaygınlaştığını dile getirdi.

Yapay zekanın sadece teknolojik bir yenilik olmaktan öte, toplumsal, ekonomik ve stratejik olarak dönüşümlerin merkezinde yer aldığını belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de bu konudaki çalışma ve yatırımlar artıyor. Türkiye merkezli yapay zeka geliştiren firmaların sayısı 2024'te 1195'e ulaştı. İlerleme yolunda teknolojiyi bir yarış olarak görecek olursak bu yarıştaki bizim haberleşme açısından parkurumuz 5G ve ötesi teknolojiler. 5G'nin düşük gecikme süresi ve yüksek veri transfer hızları ve daha yoğun bağlantılı cihaz desteğinin yapay zeka modellerinin daha iyi beslenmesini mümkün kılacak, IOT ekosisteminin gelişmesini hızlandıracak. Ülkemizin kendi milli imkanlarıyla 5G'ye geçmesi için Milli Teknoloji Hamlesi'nden aldığımız güçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 5G ve ötesi haberleşme sistemlerinde verimli bir ürün ve teknoloji ekosistemi oluşturmak amacıyla biz birçok çalışma yürütüyoruz. 5G ürünleşmiş durumda onu çok daha fazla öteye götürmeyle ilgili çok fazla seçenek yok. 6G'nin gerek patentleri gerek standartlarının oluşturulması gerek yerli milli imkanlarla 6G'de başarılabilecekler konusunda gençlere güveniyoruz."

Sayan, yeşil bilişimin zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, teknoloji ve inovasyonun gücünü kullanıp çevre dostu çözümler üretmenin hem bireylerin hem de toplumların en temel önceliği olması gerektiğini söyledi.

"Milli sorumluluk anlayışıyla hareket ediyoruz"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, dünyanın son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, oluşacak yeni alanlara teknolojiyi ve bilişimi taşımanın kritik olacağını bildirdi.

Kentsel dönüşüm süreçlerinin önemli olduğunu ve sadece bir binanın yeniden inşa edilmesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Karagözoğlu, dönüşüm süreçlerinde internet ve haberleşme yapılarının da inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Karagözoğlu, bilişim sektörünün artık hayatın her alanında kendini hissettirdiğini dile getirerek, dijital dönüşümün herkesin ortak meselesi haline geldiğini anlattı.

Ülkeler arası rekabetin yeni boyutlarını artık dijital dönüşüm ve inovasyonun belirlediğini vurgulayan Karagözoğlu, "Bizler de bu bilinçle çalışıyor ve milli sorumluluk anlayışıyla hareket ediyoruz. BTK olarak dijital dönüşümde öncü olmayı bir görev biliyoruz. Bu bağlamda dijital ekosistemi güçlendirme adına attığımız her adımda yenilikçilik, güvenilirlik ve kapsayıcılık ilkelerini rehber ediniyoruz. İleri teknolojilerde yerlileşme oranını artırmak, milli yazılım ve donanım projelerini desteklemek bizim temel hedeflerimiz arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hedeflere ulaşmanın yolunun nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olduğunu belirten Karagözoğlu,Türkiye'nin genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Karagözoğlu, BTK Akademinin gençlere ve bilişim sektörü çalışanlarına yönelik sunduğu ücretsiz eğitimlerle Türkiye'nin nitelikli insan kaynağını güçlendirme yolunda önemli bir misyon üstlendiğine dikkati çekerek, akademinin 2,5 milyon kullanıcıyı aştığını bildirdi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) Türkiye'nin siber güvenlik altyapısını güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"USOM, yalnızca olası tehditleri tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda önleyici tedbirler geliştirerek ülkemizin dijital varlıklarını güvence altına almak için aktif şekilde çalışıyor. Bu çalışmalar, sadece kurumlarımız için değil, bireylerin dijital güvenliği için de büyük önem taşıyor. Çünkü biliyoruz ki güvenli bir dijital altyapı, güçlü bir geleceğin teminatıdır."

"Bilişim temelli bir ekosistem oluşturmamız gerekiyor"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de ikinci yüzyılına giren Türkiye'nin bilişim temelli bir ülke olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bilişim teknolojilerinin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğuna işaret eden Aktepe, "Güçlü ekonomi için bilişim temelli, yüksek katma değerli ürünler üretmeli ve tüketim değil, üretim toplumu olmalıyız. Ülkemiz savunma sanayisinde çağ atladı. Bu yükselişin sürdürülebilir olması için yine bilişim temelli bir ekosistem oluşturmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aktepe, bilişimin sadece savunma ve ekonomi için değil, tüm sektörler için önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin kalkınmasının, güçlenmesinin ve rekabet gücünün artmasının bilişim teknolojileriyle sağlanabileceğini anlattı.

Bu yıl özellikle yapay zeka, siber güvenlik ve bilişimde yenilikçi yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Aktepe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "bilişim adası" olması yönünde de önemli yol katettiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından TBD-Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yaşam Boyu Hizmet Ödülü'nü alan Ali Arifoğlu ve Lütfi Yenel'e plaketlerini Sayan ve Aktepe verdi.