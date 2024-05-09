Tiran'da düzenlenen panelde Türkiye-Arnavutluk ilişkileri ele alındı - Son Dakika
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Tiran'da düzenlenen panelde Türkiye-Arnavutluk ilişkileri ele alındı

Tiran\'da düzenlenen panelde Türkiye-Arnavutluk ilişkileri ele alındı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 'Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 101. yılı: Emek Örgütlerinin iki ülke ilişkilerine katkıları' konulu panel, Türkiye ve Arnavutluk'tan farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Panelde, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin önemi vurgulanırken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata da konuşmalar yaptı.

09.05.2024 17:54
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 101. yılı: Emek Örgütlerinin iki ülke ilişkilerine katkıları" konulu panel düzenlendi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ile Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği (BSPSH) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle düzenlenen panele, Türkiye ve Arnavutluk'tan farklı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, panelin önemine değinerek, bu etkinliğin Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin 101. yılı vesilesiyle düzenlendiğini dile getirdi.

Bütün dünyada sivil toplum ve sendikaların gücünün, hem ülkelerin demokrasisi hem o ülkelerin gücü için çok önemli olduğuna işaret eden Arslan, "(Türkiye-Arnavutluk ilişkileri) Burada yüzyılları aşan bir birlikteliğimiz var. Bu kültürel birlikteliğimiz, aynı devletin, aynı imparatorluğun bünyesinde yer almanın getirdiği bir sürü bize kazandırılan tarihi, kültürel pek çok değerlerin ortaklığını bize gösteriyor." ifadesini kullandı.

TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, TİKA'nın 1996'dan bu yana Arnavutluk'ta idari ve sivil altyapıların güçlendirilmesi, eğitim, sağlık, kültürel işbirliği, tarım ve hayvancılık ile turizm alanlarında gerçekleştirdikleri 600'e yakın projeyle iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmaya çalıştığını ve katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

İki ülke arasında süregelen 100 yıllık ilişkinin yaklaşık 30 yılında Arnavutluk'ta olmaktan ve katkı sunmaktan müteşekkir olduklarını belirten Ata, "İnşallah süregelen bir asırlık ilişkinin devamında da TİKA olarak var olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Daha ileri noktalara taşımayı hedef edindik"

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, uluslararası ve bölgesel toplantılar ile ülkelerarası ilişki seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacak tüm barışçıl girişimlerin desteklenmesinin ana hedeflerinden birisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Arnavutluk ilişkilerinin doğru, adil ve birbirini destekleyen dostluk zemini, kamu diplomasisinin seçkin örnekleri ve kapsamlı toplantılarıyla idrak edildi. Diplomatik ilişkilerimizin yüzyıllar öncesine uzanan köklü tarihsel bağlarını yeni kültürel, ekonomik ve siyasal faaliyetlerle güçlendirerek daha ileri noktalara taşımayı hedef edindik."

Filistin topraklarında ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Bulut, Filistin'de yaşanan facianın bir an evvel sona erdirilmesi ve sorumlularının uluslararası zeminde hesap vermesinin en büyük ve haklı beklentileri olduğunu dile getirdi.

"Arnavutluk'un gözü Türkiye'de"

BSPSH Başkanı Gezim Kalaja da BSPSH ve HAK-İŞ arasında yakın bir dostluk olduğuna dikkati çekti.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha yukarı seviyelere çıkaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kalaja, "Elbette bugün yaşanan çatışma anlarında Arnavutluk'un gözü Türkiye'de. Erdoğan, Balkan bölgesine yaptığı yardım ve destekle Arnavut milleti için unutulmaz olacaktır." dedi.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra, panelde ele alınacak konuların, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından faydalı olacağına işaret etti.

Kaynak: AA

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