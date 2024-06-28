Türkiye, Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda başarılı - Son Dakika
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Türkiye, Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda başarılı

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Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 2024 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye, 12 yaş kızlar kategorisinde şampiyon, 12 yaş genel kategoride ise ikinci oldu. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının geleceğinin parlak olduğunu belirtti. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden sporcular, altın ve gümüş madalyalar kazandı.

28.06.2024 14:12
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(ANKARA)- Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen 2024 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye, 12 yaş kızlar kategorisinde şampiyon, 12 yaş genel kategoride ise ikinci oldu. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Satrançta Avrupa'nın en iyisi, en başarılısı Türkiye" dedi.

Avrupa Satranç Birliği'nin (ECU), Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlediği şampiyonada Türkiye, 12 yaş kızlar kategorisinde şampiyon ve 12 yaş genel kategoride ikinci oldu.

Şampiyonada, Apaydın Satranç ve Spor Kulübü'nden Neris Hatuk ve Tuana Abak'tan oluşan takım birinci ve 12 yaş genel kategoride Fatma Yılmaz Spor Kulübü'nden Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi ve Çınar İçöz'den oluşan takım ise ikinci oldu. 12 yaş genel kategoride Baver Yılmaz 1. Masa birincisi, Mehmet Alper Çelebi 3. Masa ikincisi, Sarp Şahin 2. Masa üçüncüsü, 12 yaş kızlar kategorisinde Tuana Abak 1. Masa birincisi, 18 Yaş genel kategoride IM(Uluslararası Usta)Adar Tarhan 1. Masa ikincisi, FM (FIDE Master) Arda Çamlar 2. Masa ikincisi oldu.

20-28 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen şampiyona, 12 yaş genel/kızlar ve 18 yaş genel/kızlar olmak üzere 4 kategoride takım turnuvası olarak yapıldı. Rodos'daki şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Avusturya, Ermenistan, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Ukrayna, İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'den toplam 190 sporcu katıldı.

Şampiyonada Türkiye'yi, 12 yaş genel kategoride Fatma Yılmaz Spor Kulübü'nden Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi, Çınar İçöz, 12 yaş kadınlar kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü'nden Neris Hatuk, Tuana Abak, 18 yaş genel kategoride Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü'nden Adar Tarhan, Arda Çamlar, Hayri Beyhun Şenel, Tunahan Yıldız, Muhammed Emin Arslan, 18 yaş kadınlar kategorisinde Haznedaroğlu Satranç Spor Kulübü'nden Eylül Ceren Gedik, Ilgın Destina Nurdoğan ve İlayda Acar olmak üzere toplam 14 sporcu temsil etti. Sporculara 4 antrenör eşlik etti.

"Türk satrancının geleceği çok parlak"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, son yıllarda Türk satrancının büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Satrançta Avrupa'nın en iyisi, en başarılısı Türkiye! Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'ndan bir şampiyonluk, bir ikincilikle dönüyoruz. Rodos'ta 1 altın, 1 gümüş madalya ve sporcularımızın bireysel masa dereceleri ile Türkiye rüzgarı estirdik. 12 yaş kızlar kategorisinde genç ustalarımız harika bir sonuca imza atarak şampiyonluğa uzandı. 12 yaş genel kategoride de gençlerimiz ikinci oldu. Türkiye'yi onurla temsil eden sporcularımızın yanı sıra antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve her zaman destek veren ailelerimizi kutluyorum. Rusya Devlet Nükleer Şirketi ROSATOM'un bu şampiyonada sporcularımızı desteklemesi ve bu Avrupa başarısına sağladıkları katkıları da bizim için çok değerli ve anlamlı. Türk satrancının geleceği çok parlak. Gençlerimizle gurur duyuyoruz."

"Türk satranççılarının Avrupa'daki başarısına destek vermekten mutluyuz"

ROSATOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov da, Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu ve ikincilik kazandıran genç satranççıları tebrik ederek, şunları söyledi:

"Altın madalya ve gümüş madalya kazanan sporcuları ve bu şampiyonada mücadele eden tüm Türk satranççılarını ayrı ayrı kutluyorum. Finale ulaşmak ve ülkenizi böylesine prestijli bir turnuvada temsil etmek zaten bir zaferdir.

Ayrıca, günlük emekleri, yorulmak bilmeyen destekleri, ilgileri ve sevgileriyle böylesine olağanüstü sonuçlar elde edilmesini sağlayan genç sporcuların ebeveynlerini ve antrenörlerini de kutlamak isterim. Sabrınız ve profesyonelliğiniz sayesinde çocuklar bu kadar yükseklere ulaşabildiler. TSF ile yürüttüğümüz iş birliği çok değerli. Türkiye'deki gençlerin entelektüel potansiyelini geliştirmeye yönelik önemli projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Türk satrancının zaferinin bir parçası olmaktan, bu heyecanı ve coşkuyu paylaşmaktan çok mutluyuz."

Kaynak: ANKA

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