Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği Vurgusu

Bakan Fidan, Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsız ortaklığını ve enerji işbirliğini vurguladı.

18.01.2025 15:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülkenin ortaklığının zamandan ve koşullardan bağımsız olduğunu belirterek "Türkiye ve Azerbaycan, tüm imkanlarıyla iki kardeş olarak kader birliğine devam edecek." dedi.

Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, "En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz." diyerek, iki ülkenin ortaklığının zamandan ve koşullardan bağımsız olduğunu kaydetti.

Karabağ'daki 30 yıllık işgal döneminde Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durduğunu söyleyen Fidan, "Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle bütün kötü zamanlarda hep birbirimizin yanında durduk. Türkiye Azerbaycan'ın, Azerbaycan da Türkiye'nin yanında durdu. İnşallah bundan sonra da hep böyle devam edecek. Bundan sonra da iki kardeş olarak aynı yolu yürümeye ve kader birliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, iki ülkenin enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak duruşunun sürdürülmesinin önemli olduğunu belirterek "Türkiye ve Azerbaycan, Avrupa'nın enerji güvenliğine kritik bir katkı sağlamaktadır." dedi.

İki ülke arasındaki bağlantısallığın da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Orta Koridor'un bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu hattının tam kapasiteyle kesintisiz faaliyetine büyük önem veriyoruz. Ayrıca Kars- Nahçıvan demir yolu projesini de en kısa sürede hayata geçirmek istediğimizi biliyorsunuz. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesi ise enerji işbirliğimize yeni bir boyut kazandırmıştır. Elektrik bağlantısallığı da büyük önem taşımaktadır. Türkiye-Azerbaycan elektrik entelkoneksiyonunu da en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz."

"Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir"

Fidan, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığını aktararak "Değerli kardeşim, Azerbaycan- Ermenistan barış sürecinde gelinen noktaya ilişkin bizlere bilgi verdi. Azerbaycan'ın haklı endişelerini anlıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan sınır delimitasyon komisyonlarının çalışmalara başlaması konusunda 16 Ocak'ta duyurulan mutabakat önemli bir adımdır. Güney Kafkasya'da sağlanacak barış ve huzur ortamı herkesin çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki işbirliğini farklı coğrafyalarda üçlü ve dörtlü işbirliği formatlarında somut projelerle dönüştürmek istediklerini kaydeden Fidan, "Kıymetli kardeşim Sayın Bayramov, Azerbaycan'ın Şam'daki büyükelçiliğini yeniden faaliyet geçirmek istediklerini belirtti. Tabii ki biz bu konuda elimizden geleni hemen vereceğiz inşallah." dedi.

Fidan, 29 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ulaştırma ve Ticaret Bakanları İkinci Toplantısı'na işaret ederek "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir. Güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan'dır. Güçlü Azerbaycan, güçlü Türkiye'dir." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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