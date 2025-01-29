Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Üçlü Bakanlar İkinci Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar olduğuna inanıyoruz. Suriye'nin bölgesinde ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara JW Marriott Otel'de yapılan Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Üçlü Bakanlar İkinci Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, şunları kaydetti:

"Hacim olarak dünyanın en büyük ticareti Asya ile Avrupa arasında gerçekleşmekte. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan bu güzergahın tam merkezinde. Covid-19 sebebiyle Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmasına sebep oldu. Bu durumun küresel düzeyde ciddi ekonomik yansımaları oldu. Asya ile Avrupa arasında en güvenilir güzergah Orta Asya, Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır. Orta Koridor'a yönelik altyapı çalışmalarımızı ve ortak faaliyetlerimizi değerlendirdik. Gümrük uygulamaları ve mevzuatların uyumlaştırılması konusunu ele aldık. Elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması için yapılabilecekleri değerlendirdik. Buna ilaveten ticaretteki engellerin aşamalı biçimde kaldırılması yönünde atılabilecek adımları görüştük. Tüm bu konuları teknik düzeyde ele almaya devam edeceğiz.

"Ankara Bildirisi'ni imzaladık"

Toplantımızın sonunda Ankara Bildirisi'ni imzaladık. Bildiri ile ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımları kayda geçirmiş olduk. Altyapı projelerine hız verilmesini kararlaştırdık, öncelikli sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kaldık. Bildirimizin ekinde Eylem Planı ile önümüzdeki dönem için izleyeceğimiz yol haritasını belirledik.

Eş zamanlı olarak enerji krizi, düzensiz göç baskısı terör ve aşırıcılık gibi sınamalarla karşı karşıyayız. Böylesi bir jeopolitik ortamda Türk dünyası içerisindeki dayanışma ihtiyacı artmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bu yönde giderek önem kazanan bir rol oynamakta.

"Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına desteğimizi vurgulamaktayız"

Bugün düzenlediğimiz toplantıda Rusya-Ukrayna savaşını, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Afganistan'daki durumu ele aldık. Türk dünyası olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. Afganistan'ın izole edilmemesi ve bu ülkenin komşularıyla barış içinde yaşaması gerektiğini savunuyoruz. İsrail-Filistin ihtilafının kalıcı çözümü için 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına desteğimizi vurgulamaktayız. Bugün ayrıca Suriye'deki durumu ele aldık. Biz egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Suriye'nin bölgesinde ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz.

"Azerbaycan ve Özbekistan ile ikili ilişkilerimiz mükemmel seviyede"

Hem Azerbaycan ile hem Özbekistan ile olan ikili ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Bölgemizin refahını artıracak çalışmalara üçlü toplantılar aracılığıyla öncülük etmeye devam edeceğiz. Bu formattaki müteakip toplantı için ev sahibi can Azerbaycan olacaktır."

Bayramov: Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının tamamlanması büyük önem taşıyor

Konuşmasına Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasından dolayı yaşamını yitirenlere başsağlığı dilerek başlayan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, şunları kaydetti:

"Görüşmüş olduğumuz bir diğer unsur Afganistan. Afganistan'a yapılacak uluslararası katkıların, özellikle insani yardımlar konularına önem verildi. Yakın zamanda Gazze'de imzalanan ateşkes anlaşması da ele alındı. Azerbaycan BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca İsrail-Filistin çatışmasının iki devletli çözümünü destekliyor. Suriye'deki gelişmelerde Türkiye'nin oynadığı olumlu rolünü, Türkiye'nin katkıları vurguladık.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının tamamlanması büyük önem taşıyor fakat hala Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunması ve bu ülkedeki intikamcı eğilimler endişeye neden oluyor. Azerbaycan bu husustaki yapıcı çabalarını sürdürecektir."

Saidov: Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye arasındaki ilişkiler en yüksek gelişme noktasına ulaştı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov sözlerine Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara şifa dileyerek başladı. Saidov şöyle konuştu:

"Bu formatta gerçekleştirdiğimiz toplantı beklediğimizden bile daha başarılı geçmiş ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklıkta yeni ufuklar açmıştır. Bugünkü toplantımız 2022 yılında ilk kez Taşkent'te yapılan üçlü etkinliğin bir devamı olup stratejik girişimlerin görüşülmesi ve uygulanması için kalıcı ve etkili bir platform haline geliyor. Devlet Başkanlarımızın siyasi iradesi sayesinde Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye arasındaki ilişkiler tarihi açıdan en yüksek gelişme noktasına ulaştı. Geçen sene Türkiye ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzalanmış, Azerbaycan ile ilişkilerimiz müttefiklik düzeyine çıkarılmıştır. Bu üçlü iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olmakla beraber aynı zamanda stratejik çıkarlara dayalı ikili ilişkiler için yeni fırsatların kapısını açacaktır. Son yıllarda ikili ve çok taraflı formatlarda iş birliğimiz daha önce görülmemiş düzeyde güçlenmiş, yeni dinamikler ve pratik yönler kazanmıştır."