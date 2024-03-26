Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, seçim güvenliği için yapılan hazırlıkları değerlendirdi - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, seçim güvenliği için yapılan hazırlıkları değerlendirdi

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, seçimlere 5 gün kala yapılan hazırlıkları değerlendirdi. Sağkan, sandık görevlilerinin mevzuata hakim olmamasının temel sorunlardan biri olduğunu belirtti. Türkiye Barolar Birliği, seçim güvenliği merkezi kurarak sandık görevlilerini eğitiyor ve müşahitlere rehberlik ediyor.

26.03.2024 13:44
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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, seçimlere 5 gün kala yaptıkları hazırlıkları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Sağkan, "Maalesef Türkiye'deki seçimlerdeki temel sorunların başında sandık görevlilerinin de mevzuata hakim olmaması geliyor. Türkiye Barolar Birliği, seçim güvenliği merkezi vardı 14 Mayıs'ta da. Çok sayıda telefonla başvuru aldık ve bunların önemli bir kısmını sandık görevlilerinden gelen telefon başvuruları oluşturuyordu. Yani partilerin aslında buraya verdiği görevlileri aynı zamanda hukuken de bir eğitime tabi tutmaları gerekiyor. Çünkü seçim mevzuatımız farklı bir mevzuat. Biz de bu anlamda avukatları eğitiyoruz. Seçim mevzuatı kapsamında kendilerini geliştirmelerine, kapasitelerini arttırmalarına katkı sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Erinç Sağkan, seçime 5 gün kala yaptıklar hazırlıkları hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Sağkan, şunları söyledi:

"Demokrasinin en önemli unsurlarından birisi sandık ve tabii ki sandığın güvenliği en önemli unsurlarından birisi. Türkiye Barolar Birliği bir hukuk kurumu aynı barolarımızda olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği de seçim güvenliğinin sağlanması için bazı çalışmalar yürütüyor. Burada temelde iki motivasyonumuz var. Birincisi tüm yurttaşlarımızın sandığa güvenerek oy kullanmaya gitmeleri. Yani Türkiye'de dönem dönem bazı şaibeler yaşanmıştır. Mühürsüz oy pusulaları gibi trafiğe kedi girmesi gibi bazı çöp kutularından oy pusulalarının çıkması gibi maalesef sandığa güveni azaltan bazı görüntülere dönem dönem sahne oluyoruz. Buna rağmen yine de Türkiye'de seçimlere katılım oranının bir hayli yüksek olduğunu da görüyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli bir kazanç olarak görünüyor. Bunu korumalıyız. Buna sahip çıkmalıyız. ve tabii ki ikinci unsurumuz da gerçekten seçmenin iradesinin sandığa doğru şekilde yansımasını sağlayabilmek. Burada iki tane temel unsur var. Birincisi, seçmenin bilgili olması. Yani oy kullanmaya giden seçmenin oy kullan giderkenki kimlik belgesinden tutun da oyunu atarkenki organizasyona kadar tüm unsurlarda bilgi sahibi olması. Bunun için seçmenler bakımından bilgi sahibi olabilmeleri için bir rehber hazırlığımızı yaptık. Bu rehberimiz seçmenler için hukuk rehberi Türkiye Barolar Birliği'nin. Bu rehberin tamamına tüm seçmenlerimiz, tüm yurttaşlarımız Türkiye Barolar Birliği'nin internet sitesinden ulaşarak, okuyarak bilgi edinme şansına sahipler.

"PARTİLERİN GÖREVLİLERİNİ HUKUKEN DE EĞİTİME TABİİ TUTMALARI GEREKİYOR"

Bir diğer unsur ise müşahitler. Yani partilerin sandık güvenliğini sağlamak üzere görevlendirdiği kişilerin hukuki bilgi ve birikime sahip olmaları. 14 Mayıs seçiminde de biz bunu gördük. Maalesef Türkiye'deki seçimlerdeki temel sorunların başında sandık görevlilerinin de mevzuata hakim olmaması geliyor. Türkiye Barolar Birliği seçim güvenliği merkezi vardı 14 Mayıs'ta da. Çok sayıda telefonla başvuru aldık ve bunların önemli bir kısmını sandık görevlilerinden gelen telefon başvuruları oluşturuyordu. Yani partilerin aslında buraya verdiği görevlileri aynı zamanda hukuken de bir eğitime tabi tutmaları gerekiyor. Çünkü seçim mevzuatımız farklı bir mevzuat. Biz de bu anlamda avukatları eğitiyoruz. Seçim mevzuatı kapsamında kendilerini geliştirmelerine, kapasitelerini arttırmalarına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bu eğitimlerle birlikte tüm müşahitler bakımından da yine bir müşahitler için seçim rehberi hazırladık. Bu rehberi de bütün siyasi partilere ulaştırdık. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği'nin web sitesinin içerisinde tüm müşahitler bu rehbere de ulaşabilirler. Bu rehberin birinci özelliği bir müşahitin sabah 06.30'da gittiği andan itibaren yapacağı tüm görevleri tek tek yazan bir rehberdir. Aynı zamanda bugüne kadar seçimle ilgili yapılan itiraz başvurularını taradık. 33 başvurunun tek tek örneklerini çıkarttık. ve başvuru dilekçelerini bu rehberin içerisine koyduk. Yani bir müşahit hangi konuda başvuru yapmak istiyorsa bu rehberin içerisinde ona ilişkin dilekçe örneğini bulabilecek. Sadece ismini ve ilgili bilgileri doldurarak başvurusunu yapma şansına sahip olacak.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ MERKEZİ KURDUK"

Bunun dışında 31 Mart için tüm gün sabah 17.00'dan itibaren başlayacak bir seçim güvenliği merkezi kurduk. Türkiye Barolar Birliği'nin içerisinde. 81 ilden yurttaşlarımız, müşahitler, sandık görevlileri telefon numaralarından Türkiye Barolar Birliği'ne ulaşabilirler. Ankara için Ankara Barosu'yla diğer illerimiz için de seçim güvenliği merkezi kuran barolarımızla da irtibat halinde olacağız. Tüm başvurulara buradan telefonla yanıt vereceğimiz gibi aynı zamanda fiziken gidilmesi gereken bir sorun olduğunda da irtibatlı bulunduğumuz baronun gönüllülükle çalışan avukat meslektaşımız tarafından olaya anında müdahale edilmesini sağlayacağız. Türkiye Barolar Birliği ciddi bir çalışma yürüttü ve 31 Mart seçimlerine vatandaşın oyunun sandığa gerçek anlamda iradesinin bilmesi için hazırlıklarını tamamlamış durumdadır."

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, seçim güvenliği için yapılan hazırlıkları değerlendirdi
Kaynak: ANKA

Türkiye, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, seçim güvenliği için yapılan hazırlıkları değerlendirdi - Son Dakika

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