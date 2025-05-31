Türkiye-Birleşik Krallık Savunma İstişareleri - Son Dakika
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Türkiye-Birleşik Krallık Savunma İstişareleri

31.05.2025 20:30
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Türkiye ve Birleşik Krallık, Londra'da savunma ve güvenlik konularında istişarelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında "Kapsamlı Savunma ve Güvenlik İstişareleri" yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 29-30 Mayıs tarihlerinde Londra'da Türkiye ile Birleşik Krallık arasında "Kapsamlı Savunma ve Güvenlik İstişareleri" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Türk heyeti ile Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ve Kabine Ofisinden üst düzey yetkililer arasında stratejik işbirliği çerçevesinde kapsamlı istişareler yapıldı.

Bu temaslar kapsamında Türk heyeti, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Entegrasyon Tasarımı Otoritesi ve Savunma Geleceği Direktörü Tümgeneral Mark Ridgway, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Direktörü Nick Catsaras, Savunma Politikası Genel Direktörü Paul Wyatt, FCDO Siyasi Direktörü Dr. Christian Turner, Savunma Ekipmanları ve Destek CEO'su Andy Start ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Operasyonlar Başkan Yardımcısı Korgeneral Harvey Smyth ile görüştü.

Avrupa-Atlantik güvenliğiyle ilgili son gelişmeler görüşüldü

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki derin ittifak ve uzun süredir devam eden dostluğun somut bir yansıması olarak bölgesel ve küresel düzeyde barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunma konusundaki ortak taahhütlerini temsil eden görüşmeler kapsamında taraflar, ortak sorumluluklar çerçevesinde NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmesine yönelik katkılarını gözden geçirdi ve Avrupa-Atlantik güvenliğiyle ilgili son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeler kapsamında, Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne destek bir kez daha teyit edildi ve uluslararası hukuka dayalı kalıcı ve adil bir çözümün gerekliliği vurgulandı.

Bu çerçevede, Suriye'deki durumla ilgili olarak yeni bir rejimin istikrarına destek, kapasite geliştirme çabaları, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele ve tek ordu politikası uygulaması gibi konular ele alındı.

Libya'da istikrarın kilit unsuru

Libya'da Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi sürecin desteklenmesinin, ülkenin güvenlik ve siyasi istikrarına ulaşmada kilit unsur olduğu vurgulandı.

Somali ile ilgili olarak ise yerel güvenlik kurumları için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetlerinde ortak çabaların sürdürülmesi konusunda olumlu görüşler paylaşıldı.

Her iki taraf, bu bölgelerde sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamak için ortak çabaların artırılmasının faydalı olacağı konusunda mutabık kaldı ve mevcut işbirliğini somut projeler ve kurumsal mekanizmalar aracılığıyla daha da derinleştirme kararlılıklarını ifade etti.

Görüşmeler ayrıca, çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirme, ikili temasları kurumsallaştırma ve teknik düzeyde takip süreçlerini sürdürme konusunda ortak bir anlayışa varıldığını teyit etti.

Türk heyetine, Birleşik Krallık Büyükelçisi ve Askeri Ataşe de eşlik etti. Her iki ülke, savunma ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirme kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Birleşik Krallık Savunma İstişareleri - Son Dakika

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