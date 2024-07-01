Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Arama ve İmha Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Arama ve İmha Çalışmalarına Başladı

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan oluşan üçlü girişim kapsamında Karadeniz'de mayın arama ve imha çalışmaları başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı törenle gemiler Karadeniz'e açıldı.

01.07.2024 18:45
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Karadeniz'de mayın arama ve imhası için Türkiye'den iki, Bulgaristan ve Romanya'dan ise birer gemi, Beykoz Umuryeri Askeri Limanı'nda düzenlenen aktivasyon töreninin ardından Karadeniz'e açıldı.

Karadeniz'in güvenliği ve mayın tehlikesine karşı Türkiye öncülüğünde gerçekleştirilen Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetlerinin de yer aldığı  "Üçlü Girişim" kapsamında oluşturulan görev grubu için Beykoz Umuryeri Askeri Limanı'nda tören düzenlendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait'un katıldığı tören, 3 ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

"Karadeniz güvenliğini sağlamak için bir aradayız"

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Karadeniz güvenliğini sağlamak için bir araya geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Karadeniz'deki güvenliği Karadeniz sahilden ülkeler olarak bizler sağlıyoruz. Daha önce Karadeniz'de Blackseafor Black Sea Harmony adı altında icra ettiğimiz harekatlarla Karadeniz'deki güvenliği sağladığımızı göstermiştik. Bugün de Karadeniz'de mayın karşı tedbirler görev grubunu kurarak Karadeniz'in güvenliğini bir kez daha sahildar ülkelerle birlikte yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Karadeniz mayın karşı tedbirler görev grubunu oluşturmada katkı veren Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün özel bir gün. Bildiğiniz gibi 1 Temmuz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı da kutluyorum"

Törenin ardından Türk Deniz Kuvvetleri TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş Akaryakıt İkmal Gemisi ve TCG Akçay Mayın Avlama Gemisi, Bulgaristan'dan mayın avlama gemisi, Romanya'dan ise mayın tarama gemisi Karadeniz'de mayın arama ve imha etme çalışmaları için bağlı bulunduğu iskeleden ayrıldı.

Komutanlar gemileri selamladı

Gemiler karadenize doğru ilerlerken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait, gemileri selamladı. Selamlama töreninin ardından gemiler Karadeniz'e açıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de Mayın Arama ve İmha Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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