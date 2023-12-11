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Türkiye, çocuk yoksulluğunda ikinci sırada - Son Dakika
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Türkiye, çocuk yoksulluğunda ikinci sırada

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, UNICEF'in yayımladığı rapora göre Türkiye'nin çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti. Raporda, çocukların yeteri kadar ısınamadığı, beslenemediği ve yeni bir giysiye dahi ulaşamadığı ifade ediliyor.

11.12.2023 - 17:14,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Ülkemizin en yakıcı sorunlarının başında çocuk yoksulluğu geliyor. UNICEF 39 ülke arasında yaptığı araştırmada 'Zenginliğin Ortasında Çocuk Yoksulluğu' raporunu yayımladı. Rapora göre; Türkiye, bu 39 ülke içerisinde, çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Raporda, çocukların yeteri kadar ısınamadığı ve beslenemediği, çocukların yeni bir giysiye dahi ulaşamadığı ifade ediliyor" dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, çocuk yoksulluğuyla ilgili açıklama yaptı. Nazlıaka, şunları söyledi:

"TÜRKİYE, BU 39 ÜLKE İÇERİSİNDE, ÇOCUK YOKSULLUĞUNDA AB VE OECD ÜLKELERİ ARASINDA KOLOMBİYA'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA YER ALDI"

"'Çocuklarımız geleceğimiz' diyoruz. Fakat ülkemizin can en yakıcı sorunlarının başında çocuk yoksulluğu geliyor. UNICEF 39 ülke arasında yaptığı araştırmada 'Zenginliğin Ortasında Çocuk Yoksulluğu' raporunu yayımladı. Rapora göre; Türkiye, bu 39 ülke içerisinde, çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Raporda, çocukların yeteri kadar ısınamadığı ve beslenemediği, çocukların yeni bir giysiye dahi ulaşamadığı ifade ediliyor. Raporda, yoksul bir bölgede doğan çocuğun yaşamının, zengin bir bölgede doğan çocuğun yaşamına kıyasla 8-9 yıl arasında daha kısa olduğu da açık bir şekilde ifade ediliyor.

"VERİLERİ MAKYAJLAMAKTA USTALAŞMIŞ OLAN TÜİK BİLE 7 MİLYON 600 BİN ÇOCUĞUN DENGELİ OLARAK BESLENMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Araştırmada, yoksul ailelere yapılan nakdi yardımların çocuk yoksulluğuyla mücadelede çok ama çok etkili araç olduğu da kaydediliyor. Ayrıca yoksulluğun çocukların hayatlarında silinmez bir iz bıraktığı, sürekli yoksulluk yaşayanların duygusal zorluklar yaşama olasılıklarının belirli bir zaman diliminde yoksulluk yaşayanlara göre iki kat daha fazla olduğu da vurgulanıyor. Ülkemizde uygulanan politikalar nedeniyle maalesef yoksulluk miras kalıyor. Nesilden nesile aktarıyor. Gıda fiyatlarındaki artış çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesini engelliyor. Yapılan bir başka araştırmaya göre Türkiye'de beş yaş altı çocuklardaki bu bodurluk oranı yüzde 10.  Yine TÜİK'in çocuklara yönelik yaptığı bir araştırmada çocuk yoksulluğu net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Verileri makyajlamakta ustalaşmış olan TÜİK bile 7 milyon 600 bin çocuğun dengeli olarak beslenmediğini söylüyor. Çocuklar okulda açlıktan bayılıyor. Anneler çocuklarına bayat ekmekleri ıslatıp öğün olarak yanlarına koyuyor.

"TÜİK'E GÖRE BİLE BİR BESLENME ÇANTASI HAFTALIK 175 TL'YE DOLDURULUYOR"

TÜİK'e göre bile bir beslenme çantası haftalık 175 TL'ye dolduruluyor. Bu maliyet her geçen gün artıyor. Üzerimize sağanak gibi yağan zamlar nedeniyle her geçen gün artıyor. Okullarda açlıktan bayılan çocuklar olduğunu biliyoruz. Başı ağrıyıp öğretmenine giden ve aslında bunun açlık kaynaklı olduğunu bile bilmeyen çocuklar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine bir gün pazarda bir annenin feryadı kulaklarımda halen bugün gibi çınlıyor. Demişti ki 'Çocuğuma sabah akşam makarna yedirmekten hububat kafalı oldu çocuğum.'  Anneler yakarıyor. Çocuklar açlıkla burun buruna yaşamak zorunda kalıyor. Aileler feryat ediyor. Ama ne yazık ki iktidar onları duymuyor.

"HERKESİN TOK, HERKESİN EŞİT, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BİR BUGÜNE VE YARINA SAHİP OLACAĞI BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDİNCEYE KADAR DA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Giderek yoksullaşan ülkemizde çocukların payına sadece sefalet düşüyor. AKP iktidarı sosyal devlet olmanın sorumluluğunu da unutmuş görünüyor. CHP olarak bizler bu düzeni değiştirmekte kararlıyız. Yoksulluğun miras kalmadığı, çocukların okulda açlıktan bayılmadığı, sağlıklı, dengeli ve yeterli besin aldığı, çocukların bodurluğa sürüklenmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği halkın iktidarını kurmak için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Herkesin tok, herkesin eşit, çocukların sağlıklı bir bugüne ve yarına sahip olacağı bir Türkiye'yi inşa edinceye kadar da mücadelemiz sürecek."

Türkiye, çocuk yoksulluğunda ikinci sırada
Kaynak: ANKA
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