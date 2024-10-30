Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi.

30.10.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'in yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Bilgiç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Yerleşkesi'ne yönelik geçen hafta düzenlenen terör saldırısını kınadı.

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki şehitlerimizin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır." diyen Bilgiç, Rusya'ya bu terör saldırısında gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nın ardından büyük fedakarlıklarla kurulduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Milletimizin kaderinin değiştiği bu tarihte Türklerin ilelebet özgür yaşayacağını tüm dünyaya ilan ettik." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut seviye bugünkü kutlamamızı daha anlamlı kılıyor." diyen Bilgiç, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda ivme kazandığını vurguladı.

Bilgiç, "Bu ilişkiler, zor zamanların sınavından başarıyla geçmiş ve daha da kuvvetlenerek bugüne gelmiştir. Birçok konuda işbirliği yapmakta ve önemli projeler yürütmekteyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da geçen hafta düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Bilgiç, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin en güçlü örneklerinden olduğunu vurguladı.

Bilgiç, "İki ülke liderinin güçlü iradesi sayesinde ortaya konan ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı, ilişkilerimizin temel taşını oluşmaktadır. Bu, her alanda yoğun ve samimi bir diyaloğa olanak sağlamakta, işbirliğimizi mümkün kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya ve Türkiye, sürekli gelişen ilişkiler kurabildi"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin de Türkiye'nin devlet inşasında uzun yol katettiğini belirterek, "Türkiye, milli önceliklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymakta ve dış ortakların çıkarlarına saygı göstermekte. Bu husus, Türkiye'nin dünya sahnesindeki otoritesinin hızlı yükselişine yansımıştır. Türkiye, barış ve istikrar uğruna çalışıyor, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ortaya koyduğu idealleri hayata geçiriyor, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne kavuşmasında önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Pankin, şunları kaydetti:

"Çetrefilli dönemler dahil tarih boyunca halklarımızın anlaşmazlıkları aşma ve orta yolu bulma kabiliyeti sayesinde ulaşmayı başardığımız Rus-Türk ilişkilerinin yüksek seviyede olmasından memnuniyet duyuyoruz. Diğer küresel aktörlerin başarısız olduğu konularda ortak gayretlerimizle mutabakata varmayı birçok defa başardık. Rusya ve Türkiye, objektif koşullar gereği uluslararası durumdaki dalgalanmalara rağmen sürekli gelişen ilişkiler kurabildi."

Türkiye ile ticaret ve enerji alandaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğine işaret eden Pankin, tüm bunların iki ülke liderinin siyasi iradesiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Aleksandr Pankin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı etkinlikte Gaziantep mutfağından lezzetler ikram edildi, Türk müziğinden eserler icra edildi.

Resepsiyonun sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Rusçaya tercüme edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı ile Türkiye'nin sembolleri kitapçığı, yabancı diplomatlar ve davetlilere hediye edildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Dış Politika, Etkinlikler, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, moskova, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:54 İnsanlık dışı zulüm Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler
16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:21:42. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Moskova'da resepsiyonla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.