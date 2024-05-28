Türkiye'de Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Türkiye'de Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı

Türkiye\'de Azerbaycan\'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından Ankara'da düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı. Etkinliğe, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, diplomatik misyon ve dernek temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Ankara'daki etkinlik saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

28.05.2024 21:09
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Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından Ankara'da düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Aygün Attar'ın ev sahipliğinde vakıf binasında düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, diplomatik misyon ve dernek temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara'daki etkinlik saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Memmedov, burada yaptığı konuşmada, bugünün çok özel bir bayram olduğunu belirterek, söz konusu döneme ilişkin bilgi verdi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere değindi.

Memmedov, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferine de işaret ederek, "Bu yüzyıl Türklerin yüzyılıdır." dedi.

Milletvekili Ayrım da Azerbaycan'ın bağımsızlığını kutlayarak, İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferi hatırlattı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in çalışmalarından bahseden Ayrım, Türkiye ve Azerbaycan halklarının bağımsızlığın kıymetini bildiğini vurguladı.

Ayrım, iki ülkenin tarihinde önemli yer tutan kişileri anarak sözlerini tamamladı.

Milletvekili Erdoğan da etkinliğin düzenlenmesi ve çalışmaları için Attar'a teşekkür ederek, bu tarz organizasyonlar ve anma törenlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak noktalara dikkati çeken Erdoğan, bağımsızlık gibi kavramların çocuklara anlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Azerbaycan Türk Evi Başkanı Rüstemhanlı ise davet için teşekkür ederek, Türk dünyasına iyi dileklerde bulundu.

Ev sahibi Attar da konuşmaların sonunda, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında Azerbaycan halk dansları ve halk müziği gösterisi yapıldı, davetlilere Azerbaycan mutfağından lezzetler ikram edildi.

"Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti" olarak kabul edilen Azerbaycan'ın bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edilmişti.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı devleti olmuştu. İki devlet arasında 4 Haziran 1918'de anlaşma imzalanmıştı.

Bağımsızlığını 23 ay sürdürebilen Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunca işgal edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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