Türkiye\'de Çocuk Yoksulluğu Artıyor

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(ANKARA) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde çocuk yoksulluğuna ilişkin iki farklı araştırma yapıldı. Araştırmada, Türkiye'de çocuk yoksulluğunun artan boyutuna işaret edildi. Türkiye'de 0-17 yaş grubundaki 7,03 milyon çocuğun yoksulluk içinde yaşadığını, bunların 2 milyonunun ise "derin yoksulluk" içinde olduğunu ortaya koydu.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde iki farklı araştırma yapıldı. TEPAV'ın Ekrem Cünedioğlu ve Yağmur Uzunırmak araştırmacılarının raporlarına göre, özellikle 0-2 yaş bebekler ve 3-14 yaş çocuklarda yoksulluğun giderek derinleştiğine işaret edildi. 2017 yılında yüzde 36,8 olan yoksul bebek oranı 2022'de yüzde 41,4'e, yoksul çocuk oranı ise aynı dönemde yüzde 40,8'den yüzde 43,8'e yükseldiği belirtildi. Raporda, Türkiye'de çocuk yoksulluğunun gelişimine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de yoksul hanelerde yaşayan çocuk sayısı oldukça fazladır ve azalma eğilimi de göstermemektedir. 2023 yılı itibarıyla söz konusu gelir değişkeni eşik değerin altında olan hanelerde, hanelerin 2022 gelirlerine göre, 0-17 yaş grubunda 7,03 milyon çocuk bulunmaktadır ve bu sayının aynı yaş grubundaki toplam çocuk sayısına oranı olan yoksul çocuk oranı yüzde 31,3'tür."

"Çocuklarda ve bebeklerde yoksulluk daha yüksek seviyede"

Yaş aralıklarına bakılarak yapılan araştırmada yetişkinlere oranla bebeklerde ve küçük yaştaki çocuklarda yoksulluğun daha yüksek seviyede görüldüğü yoksulluk oranı dağılımı 2022 yılına göre şöyle:

"Bebeklerde (0-2 yaş) yoksulluk oranı, yüzde 41,4; çocuklarda (3-14 yaş) yoksulluk oranı, yüzde 43,8; gençlerde (15-24 yaş) yoksulluk oranı, yüzde 29,9; yetişkin nüfusta (25+ yaş) yoksulluk oranı, yüzde 18,2."

"Türkiye'deki yoksul çocukların yüzde 28,4'ü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde"

Raporda, "Türkiye'deki yoksul çocukların yüzde 28,4'ü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, yüzde 13,1'i ise Şanlıurfa ve Diyarbakır'dadır. Yoksul çocuk sayısı Mersin'den başlayıp Van ve Hakkari'ye uzanan bölgede yoğunlaşmaktadır. Söz konusu bölgede ülkenin toplam nüfusunun yüzde 22,3'ü, toplam çocuk nüfusunun (0-17 yaş) yüzde 29,6'sı, kişi başına medyan (ortalamaya göre) gelire göre tanımlı yoksul çocukların ise yüzde 48,5'i yaşamaktadır" denildi.

TEPAV bünyesinde yapılan EUROSTAT metodolojisiyle çocuklarda yoksulluk oranını hesaplayan bir diğer araştırmacı Hakan Yılmaz'ın araştırmasına göre de Türkiye'de çocuk yoksulluğu oranı 2023 yılında yüzde 34,4 seviyesine ulaştı. 2020 yılına kadar yüzde 33-34 aralığında seyreden bu oran, 2021 itibarıyla yüzde 34'ü aşarak oldukça yüksek bir seviyede artış gösterdi.

Çalışmada, özellikle 2 milyon çocuğun "derin yoksulluk" içinde yaşadığı vurgulandı. Ayrıca "derin yoksulluk" içindeki çocukların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı belirtildi.