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Yeni Çocuk Evleri ile Aile Desteği

Yeni Çocuk Evleri ile Aile Desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 1185 çocuk evi ve 116 çocuk evleri sitesiyle 14 bin 528 çocuğa sevgi dolu bir aile ortamı sunulduğunu açıkladı. Afyonkarahisar'da yeni bir çocuk evleri sitesinin temeli atıldı. Göktaş, Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu ailelerin sayısının arttığını ve uluslararası platformlarda bu modelin örnek gösterildiğini belirtti.

27.09.2024 14:42
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında 1185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çocuk evleri sitesi temel atma törenine katıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Bakan Göktaş, çocuk evleri sitesinin hayırlı olmasını dileyerek, "Aileyi temel aldığımız bu yeni hizmet modelleriyle çocuklarımızın sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda çocuk bakım kuruluşlarımızda koğuş tipi modelden, ev tipi modele geçerek büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 1185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Afyonkarahisar'da ise 13 çocuk evi ve 1 çocuk evleri sitesinde 101 çocuğumuza koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Biraz sonra temellerini atacağımız çocuk evleri sitesiyle 100 çocuğumuza daha hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir yaşam alanı sunacağız. Bir yandan çocuklarımıza güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir ortam sunarken, diğer yandan onların yeteneklerini geliştirecekleri çeşitli sosyal ve sportif alanlar sağlayacağız. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

'GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ÖRNEK BİR PROJE HALİNE GELDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesiyle şu an 8 bin 604 koruyucu ailenin 10 bin 270 çocuğun bakım ve himayesinin üstlenildiğini kaydeden Bakan Göktaş, "Bugün, Gönül Elçileri Projesi uluslararası platformlarda büyük bir ilgiyle takip edilen örnek bir proje haline geldi. Bu hafta 79'uncu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Birleşmiş Milletler çocuk kuruluşu UNICEF ile koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması için Saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde kıymetli bir adım attık. UNICEF'in dünya için umut vaat eden proje olarak değerlendirdiği Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aile modelimize yönelik bilgi ve tecrübelerimizi bütün dünyaya aktardık. ve koruyucu aile hizmetimizin güçlü bir şekilde yaygınlaşması için küresel bir seferberlik çağrısında bulunduk" diye konuştu.

Bakan Göktaş, temeli atılacak çocuk evleri sitesi için hayırseverler Başak ve Özcan Halaç'a teşekkür etti. Konuşmanın ardından çocuk evleri sitesinin temeli atıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeni Çocuk Evleri ile Aile Desteği - Son Dakika

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