Türkiye'de Hava Yolcu Sayısı 249 Milyona Ulaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Hava Yolcu Sayısı 249 Milyona Ulaşacak

2024'te Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının 249 milyona ulaşması tahmin ediliyor.

03.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının bu yılın sonunda 237 milyona, gelecek yıl ise 249 milyona ulaşarak, yaklaşık 85,5 milyonluk Türkiye nüfusunun 3 katına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 214,1 milyon olan hava yolu yolcu sayısının, bu yıl yüzde 10,6 artışla 237 milyona yükselmesi öngörülüyor.

Gelecek yıl yolcu sayısının 249 milyona ulaşması bekleniyor. Böylece gelecek yıl, 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusunun yaklaşık 3 katı kadar yolcu taşınmış olacak. Söz konusu sayının 2026'da 255 milyonu, 2027'de ise 260 milyonu bulması hedefleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Türkiye genelinde sivil hava trafiğine açık 50 havalimanı işletiliyor. Bunun yanı sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından işletilen Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Türk Hava Yolları tarafından işletilen Aydın Çıldır Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı denetiminde özel sektör tarafından işletilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile DHMİ denetimi altında özel sektör tarafından işletilen Zafer, Zonguldak Çaycuma, Gazipaşa Alanya, Çukurova Uluslararası ve İstanbul havalimanlarıyla birlikte sivil hava trafiğine açık 58 havalimanında hizmet veriliyor.

Sivil hava trafiğine açık havalimanı sayısının 2026'da 60'a ulaşması planlanıyor.

Dış hat uçuş nokta sayısı 352'ye çıkacak

Anlaşmalar ve müzakereler neticesinde 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısının, bu yıl sonunda 346'ya, gelecek yıl 348'e, 2026'da 350'ye, 2027'de ise 352'ye ulaşması öngörülüyor. Dış hat ülke sayısının ise 131 olması planlanıyor.

Geçen yıl yüzde 19,2 olan dış hat yolcu sayısı artış oranının, bu yıl yüzde 8,9, gelecek yıl yüzde 4,4, 2026'da yüzde 1,9, 2027'de yüzde 1,8 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İç hat yolcu sayısı artış oranının ise yıl sonunda yüzde 12,7, 2025'te yüzde 6,6, 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 2,5 olması hedefleniyor.

Havalimanı uçak kapasitesinin artış oranının yıl sonunda yüzde 10,17, 2025'te yüzde 0,9, 2026 ve 2027'de de yüzde 0,8'er olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Dış hat kargo miktarının ise yıl sonunda yüzde 11,3 artması, gelecek yıl yüzde 0,5 düşmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Hava Yolcu Sayısı 249 Milyona Ulaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
01:47 Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
00:47 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı
20:49 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü 93 yaşındaki adam zihinsel engelli yardımcısı tarafından bal kabağı ile öldürüldü
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 11:59:02. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Hava Yolcu Sayısı 249 Milyona Ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.