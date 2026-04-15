Türkiye'de Kan Kanseri Tedavisi Başladı

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de kan kanseri hastaları için "hücre" tedavisi dönemi başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "CAR-T dediğimiz kan kanserleriyle ilgili dünyanın birkaç ülkesinin çok büyük maliyetlerle yaptığı tedavileri Türkiye'de yapabilir hale geldik. Etlik Şehir Hastanemizde hekimlerimiz şu anda yaklaşık 10 hastaya bunu uyguladılar"

Etlik Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Kürşad Güneş: "Halk arasında kemoterapi olarak bilinen tedavilere yeterli yanıt elde etmemiş ya da yeterli bir yanıt elde etmiş erken dönemde nüks etmiş hastalar ve şu anda CAR-T tedavisi için en uygun hastalar. Kök hücre nakli tedavisi olmuş hastalar da CAR-T tedavisi için adaydır"

HÜGEM Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp: "Hücrelerinizi bir akıllı ilaç gibi 'akıllı hücre' haline getirerek kan kanseri dediğimiz kanserlerde kullanılacak bir tedavi unsuru haline getiriyoruz"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanlığı 3 ayda 21,8 milyar liralık kaçakçılığı engelledi

Gümrükler Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonlarda yılın ilk 3 ayında uyuşturucudan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden araca kadar çok sayıda eşya ele geçirildi

(Seda Tolmaç/Ankara)

3- Darphane yılın ilk çeyreğinde 5 milyondan fazla altın bastı

Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde çeyrek altın, en fazla basılan altın çeşidi oldu

Sikke cumhuriyet altınları kategorisinde ise en çok 958 bin 368 adetle birlik (tam) cumhuriyet altını basıldı

(Mahmut Çil/İstanbul)

4- Türk Tarih Kurumu, 95. yılına özel "Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü"nü erişime açıyor

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen:

"Son 2 yıldır yürütmüş olduğumuz çalışma kapsamında Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü'nü hazırladık. Bugün yaklaşık 700'e yakın maddeyle bu sözlüğü internet üzerinden erişime açıyoruz. Nihai hedefimiz sözlüğü, 10 bin maddeye getirmektir"

"Kurum arşivimizde bulunan Süheyl Ünver arşiv belgelerini, Tevfik Bıyıklıoğlu arşiv belgelerini ve Türk Tarih Kurumunun kendi yazışmalarından oluşan yaklaşık 30 bine yakın belgeyi de erişime açıyoruz. Araştırmacılar kütüphanemize, arşivimize gelerek inceleyebilecekler"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Pamuk fiyatları küresel ekonomideki yavaşlama beklentilerine rağmen yükselişini sürdürüyor

Savaştan önce libre bazında 65 sent seviyesinde seyreden pamuk fiyatları, çatışmaların başlangıcından bu yana yaklaşık yüzde 18,5'lik artışla 77 sent bandına dayandı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen: "Savaş sona erse dahi pamuk fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesi en azından şimdilik mümkün görünmüyor"

(Fahri Aksüt/İstanbul)

6- Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç:

"Güvenli sürüş, yakıt tasarrufu, performans ve lastik ömrü gibi nedenlerle mevsimine uygun lastik kullanmak büyük önem taşıyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- Spor hisseleri yılın ilk çeyreğinde kaybettirdi

Yılın ilk çeyreğinde hisseleri en çok değer kaybeden kulüp yüzde 24,3 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu

Ocak-mart döneminde, Trabzon spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 14, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 11, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 9,5 geriledi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilir

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi Savunuculuk Koordinatörü Florian Eblenkamp:

"Nükleer silahlı devletler cephaneliklerini yok etmediği sürece, diğer ülkeler için her zaman nükleer yayılma teşviki yaratacaktır. Bu yüzden Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması çıkış yoludur"

(Nuri Aydın/İstanbul) (Görüntülü)

9- Filistin'in UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Atieh: "Filistin herkes için kutsal topraklardır"

"Filistin'deki durum yalnızca Filistinlilerin değil, ayrıca diğerlerini de ilgilendiriyor çünkü biz kiliseleri, camileri korumaktayız"

(Esra Taşkın/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Sudan'da 3 yılı geride bırakan çatışmalar 14 milyon kişiyi yerinden etti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Eujin Byun:

"(Çatışmalar nedeniyle) Nisan 2023'ten bu yana Sudan'dan 14 milyon insan yerinden edildi. Bunların 12 milyonu hala Sudan içinde ve diğerleri komşu ülkelerde yerinden edilmiş durumda"

"Özellikle Kurdufan ile Faşir gibi şiddetin devam ettiği ve tırmandığı yerlerde insanlar hala Çad veya Güney Sudan'a doğru sınır ötesine geçme veya ülke içinde göçmen olma eğilimindeler"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Küba'daki enerji krizinin etkileri derinleşiyor

Venezuela'dan petrol sevkiyatının durması, bir yandan akaryakıt sıkıntısına yol açarken diğer yandan ciddi elektrik kesintilerine neden oluyor

(Sinan Doğan-Can Hasasu/Havana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Ev taşıma sektöründen vatandaşı zorlayan "korsan" firmalara karşı uyarı

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bağlar:

"Bu firmalara atılan yorumların hepsi neredeyse sahte. Müşteriler zaman zaman bu yorumları okuyarak 'ya bu çok kaliteli bir firma, biz bu firmaya eşyalarımızı taşıtalım' diyor. Anlaşıyorlar, halbuki öyle bir firma yok ya da herhangi bir K3 belgesi yok"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Arz şokları nadir toprak elementlerini "yeni petrol" konumuna taşıdı

Küresel arz kırılganlıkları nadir toprak elementlerini yeni bir jeopolitik rekabet alanına dönüştürüyor

Türkiye Kritik Mineral İnisiyatifi Kurucusu Sait Uysal: "Nadir toprak elementleri, geçmişte petrolün oynadığı role benzer şekilde yeni dönemin kritik girdisi konumuna yükselmiş durumda"

(Duygu Alhan/Ankara)

14- İstanbul'da martta en çok portakal ve domates tüketildi

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki meyve ve sebze halinde geçen ay 62 bin 684 ton meyve ve 120 bin 970 ton sebze olmak üzere toplamda 183 bin 654 ton ürün satışa sunuldu

Meyve tüketiminde portakalı, muz, elma, mandalina, limon ve çilek izlerken, sebzede ise domatesi, patates, salatalık, havuç, biber ve kuru soğan takip etti

(Hüseyin Kul/İstanbul)

15- İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: "İstanbul bugünden itibaren 3 gün boyunca çöl tozunun etkisi altına girecek. Cuma günü etkisini yitirmeye başlayacak ve Marmara Bölgesi'nden Türkiye'nin diğer şehirlerine gidecek"

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir: "Çöl tozunun etkili olduğu günlerde astım ve KOAH hastaları başta olmak üzere yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor. Çöl tozları migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

16- Galatasaray Çağdaş Faktoring'in oyuncuları 6'lı Final'de kadro kalitesine güveniyor

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Ayşe Cora Yamaner: "Bu sezon Avrupa Ligi'nde sadece USK Prag'a yenildik. Onların da 6'lı Final'e kalamaması, ligdeki rekabetin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor"

Sarı-kırmızılıların uzun forveti Elif Bayram: "Çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Tecrübeli ve yetenekli oyunculara sahibiz, bu sene Avrupa Ligi'nde yakaladığımız başarı sürpriz değil"

(Can Öcal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Fenerbahçe Opetli basketbolcu Alperi Onar, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk için iddialı:

"Keyfimiz yerinde çünkü hedeflediğimiz üç kupayı kazandık. Şimdi dördüncüsü için yola çıkacağız"

"Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtarak kupamızı alıp döneceğimizi umuyorum"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de

Avrupa'da en fazla YouTube abone sayısı olan ilk 20 takım arasında 5 büyük lig temsilcileri dışında 3 Türk ekibi bulunuyor

Avrupa'da en fazla YouTube abone sayısı olan ilk 14 spor kulübü, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi ekiplerinden oluşurken bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izledi

Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 15. sırada bulunurken Fenerbahçe ise 16. sırada, Beşiktaş ise 19. sırada yer alıyor

(Fatih Erel/İstanbul) (Grafikli)

