TÜİK: Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2,4 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TÜİK: Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2,4

TÜİK: Türkiye\'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2,4

TÜİK'in 2023 Ulusal Eğitim İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de 6 yaş üstü nüfusun yüzde 2,4'ü okuma yazma bilmediği tespit edildi. Bu oran kadın nüfusunda yüzde 4'e çıkmaktadır. Ayrıca, 25 yaş ve üzeri nüfusta ortalama eğitim süresi 9,3 yıl olarak hesaplanmıştır. Ankara, ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il olarak öne çıkmaktadır.

30.05.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TÜİK'in 2023 Ulusal Eğitim İstatistikleri'ne göre, Türkiye'de 6 yaş üstü nüfusun yüzde 2,4'ü okuma yazma bilmediği, bu oranın kadın nüfusunda yüzde 4'e çıktığı tespit edildi. Ortalama eğitim süresi en düşük iller Ağrı, Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van olarak belirlenirken, ortalama eğitim süresinin son 10 yılda en yüksek artış gösterdiği il yüzde 54,1 ile Şırnak oldu.

TÜİK, ülkede eğitim süresi; yaş, cinsiyet ve illere göre eğitim düzeylerine ilişkin verilerden oluşan 2023 Ulusal Eğitim İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2,4 olarak hesaplanırken, bu oran kadın nüfusunda yüzde 4'e yükseldi. 2008 yılında 6 yaş üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2023 yılında bu oran %97,6 olarak hesaplandı. 2008-2023 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı 86,9'dan 96'ya çıktı. Erkeklerde ise bu oran yüzde 96,7'den yüzde 99,2 olarak belirlendi.

Türkiye'de, 25 yaş ve üzerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranı, 2008 yılında yüzde 9,8 iken, 2023'te yüzde 24,6 oldu. İlgili yaş grubu için ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008 yılında yüzde 26,5 iken, 2023 yılında yüzde 48,3 olarak gerçekleşti.

Ortalama eğitim süresi 9,3 yıl

Ortalama eğitim süresi 2023 verilerine göre 25 yaş ve üzeri nüfusta 9,3 yıl olarak hesaplandı. 2023 yılında kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,1 yıl oldu.

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2023 yılında en yüksek olduğu il 10,7 yıl ile Ankara olurken, Ankara'yı sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresi en düşük il yüzde 7,4 yıl Ağrı olarak belirlenirken, Ağrı'yı sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

Söz konusu yaş grubunda  ortalama eğitim süresinin 2014 ile 2023 yılları arasındaki son 10 yıllık değişim oranına göre en yüksek artış gösterdiği ilk beş il yüzde 54,1 ile Şırnak, yüzde 46,2 ile Hakkari, yüzde 40,8 ile Muş, yüzde 40,5 ile Bingöl ve Siirt oldu.

Annesi yükseköğretim mezunu olanların yüzde 84,6'sı yükseköğretimi tamamladı

Türkiye'de 25 yaş üzeri nüfusta annesi yükseköğretim mezunu olanların yüzde 84,6'sının yükseköğretim, yüzde 12,5'inin ortaöğretim ve %2,9'unun ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı tespit edildi. İlgili nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin %80,2'sinin yükseköğretim, %16,0'ının ortaöğretim ve %3,8'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı hesaplandı.

Söz konusu nüfusta, annesi ortaöğretim mezunu olanların yüzde 64,3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 55,4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi. Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 27,9'unun, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin %26,6'sının yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

Kaynak: ANKA

Kastamonu, Şanlıurfa, Türkiye, Ankara, Ağrı, Van, Muş, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜİK: Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2,4 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:16:29. #1.11#
SON DAKİKA: TÜİK: Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2,4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement