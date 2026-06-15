Türkiye\'de Rekor Yağışlar ve Su Rezervleri

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 aylık verilerine göre Türkiye genelinde rekor yağışlar yaşandığını belirterek, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'da barajlarımızda bu yıl yetecek kadar suyumuz var" dedi. Özçelik, yağışların hidroelektrik enerji üretimini artırdığını ve içme suyu temininde büyükşehirlerin rahat bir nefes aldığını söyledi.

MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Türkiye genelinde etkili olan yağışlar ve büyükşehirlerin su rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 aylık yağış raporunu değerlendiren Doç. Dr. Özçelik, 2026 su yılının ilk 8 ayında rekor yağışlar görüldüğünü, kaydedilen 650 milimetrelik yağışın 574 milimetre olan Türkiye yıllık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

'YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE BİR YAĞIŞ ARTIŞI SÖZ KONUSU'

Hidroelektrik üretimi arttığını ve İstanbul'da barajlarla ilgili son durumu aktaran Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 aylık yağış raporunu açıkladı. 2026 su yılının ilk 8 ayında rekor yağışlarla karşı karşıyayız. 650 milimetrelik yağış, Türkiye ortalaması olan 574 milimetrenin oldukça üzerinde. İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 100'ün üzerinde bir yağış artışı söz konusu. Ege ve Doğu Anadolu Bölgesinde bu rakam yüzde 70 ila yüzde 80 dolaylarında. Marmara'da yüzde 55, Karadeniz Bölgesinde ise yüzde 19'luk bir yağış artışı var. Bizler için oldukça sevindirici, bir yandan yer altı suyu kaynaklarımız beslenirken bir yandan da rezervuarlarımız doldu. Hidroelektrik potansiyelimiz üst düzeylerde kullanabilme durumuna geldik. Ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 41'i hidroelektrik enerjiden üretildi. Nisan ayı içerisinde, bu ise 11,7 milyar kilovatsaate tekabül ediyor. Diğer taraftan içme suyu temini noktasında da oldukça rahatlamış durumdayız" dedi.

'İZMİR'DE DOLULUK, SU ARZ GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMALIYIZ'

İzmir'deki barajlar ile ilgili son duruma değinen Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İzmir'deki barajların doluluk oranı yüzde 47'ler civarında. İzmir, Ankara'ya benzer şekilde barajların rezervuar hacmi oldukça yeterli. İzmir'e 790 milyon metreküplük bir hacim söz konusu bu ise İzmir'in içme suyu ihtiyacı olan 330 milyon metreküpün oldukça üzerinde. Geçtiğimiz yılda yağış eksikliği nedeniyle bu hacimleri doldurmak mümkün olmamıştı. Geldiğimiz bu noktada Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 54 civarında, Gördes Barajı'nda ise yüzde 40,5 civarında. Toplamda 350 milyon metreküpe yakın bir su söz konusu. Bu ise 330 milyon metreküpün üzerinde dolayısıyla İzmir'de su kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılması durumunda, yıl sonuna kadar içme suyu temininde herhangi bir zorluk yaşanması beklenmiyor" dedi.

Bu dönemin etkin ve efektif kullanması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Geçen yıl yer altı su kaynaklarını ciddi anlamda kullanmıştık. Bu dönemde gerek yer altı su kaynakları gerekse de yer üstü kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak İzmir'in gelecek dönemlerde su arz güvenliğini garanti altına almış oluruz" diye konuştu.

'BODRUM'UN İÇME SUYU ARZINDA YIL SONUNA KADAR SORUN GÖRMÜYORUM'

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'daki durumla ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Özçelik, "Geyik, Mumcular ve Akgedik barajlarının yüzde 100'lere yakın doluluk oranına sahip olduğunu ifade edebilirim. Bu 3 barajdan ve yer altı suyundan temin ettiğimiz suyun potansiyeli yaklaşık 100 milyon metreküpün üzerinde. Bodrum'un içme suyu ihtiyacının 35 milyon metreküp olduğunu düşündüğümüz zaman, potansiyelin ihtiyacın oldukça üzerinde olduğu rahatlıkla görülür. Yıl sonuna kadar Bodrum'un içme suyu arzında önemli bir sorun görmüyorum" dedi.

Bodrum'un en büyük probleminin geçmiş yıllardan süregelen iletim hatlarındaki binlerce patlak olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bu patlakların bir türlü önüne geçilemiyor. Bu mevcut durum etkin bir şekilde kullanılarak boru hatlarının yapılmasıyla Bodrum'un içme suyu arz güvenliği garanti altına alınmış olur" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA YIL SONUNA YETECEK SUYUMUZ VAR'

İstanbul ile ilgili değerlendirme yapan Doç. Dr. Özçelik, "Geçen yılda büyükşehirlerimizin çoğunda içme suyu temininde zorluklar yaşamıştık. Bu yıl için birçok büyükşehrimizde bu durumun epey hafiflediğini ifade etmek isterim. İstanbul'daki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 68'ler civarında, Ömerli ve Darlık barajlarında doluluk oranı yüzde 90'lara erişmiş durumda. Terkos ve Büyükçekmece'de ise doluluk yüzde 50'lerin üzerinde. Bu 4 barajdan temin edilen su miktarı bile yaklaşık 550 milyon metreküp, Yeşilçay ve Melen regülatörlerinden temin edilen yüzeysel su kaynaklarıyla birleştirdiğimiz zaman yaklaşık 750 milyon metreküp yapıyor. Bu durum, İstanbul'un 1,2 milyar metreküplük su ihtiyacını düşündüğümüzde, yıl sonuna kadar rahat nefes almamızı sağlıyor" diye konuştu.

'ANKARA'DA 800 MİLYON METREKÜP SU REZERVİ SÖZ KONUSU'

Ankara'daki durumu da değerlendiren Doç. Dr. Özçelik, "Ankara'daki durum da oldukça sevindirici. Doluluk oranı yaklaşık yüzde 49,2 civarında. Bildiğiniz üzere Ankara'ya su temin eden üç önemli baraj; Çamlıdere, Kesikköprü, Kurtboğazı ve bunlara bağlı barajlar sistemi. Bu üç barajdan temin edilen sularla Ankara'nın yaklaşık 430 milyon metreküplük suyu karşılanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz yıllarda barajlardaki su seviyelerimiz oldukça düşük olması nedeniyle Ankara büyük bir susuzluk çekmişti. Bu yıl Çamlıdere Barajı ki, tek başına Ankara'nın içme suyu ihtiyacının birkaç katını sağlayabilecek boyutta. Doluluk oranı yüzde 43 civarında ve toplam hacim 490 milyon metreküp. Şu andaki mevcut suyumuz bile Ankara'nın yılsonuna kadar ihtiyacını karşılayabilecek bir boyutta. Toplamda ise 800 milyon metreküp su rezerv söz konusu. Yıl sonuna kadar bu hacmin Ankara'ya fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum" dedi.

Geçen yıllarda Ankara'daki barajlardaki tek sorunun su eksikliği değil, suyun şehre iletilememesi olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Ceyhun Özçelik,"Özellikle İvedik Arıtma Tesisi'ne erişen Çamlıdere, Kesikköprü, Kurtboğazı boru hatlarındaki patlamalar nedeniyle şehrin üçte birlik bir kısmı tamamen susuz hale gelmişti. Geldiğimiz noktada 870 bin metreküplük/gün civarında bir rakamın Çamlıdere barajından sağladığını görüyoruz. Bu ise Ankara'nın su arz güvenliğinin büyük oranda Çamlıdere iletim hattına bağlı olduğu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde iletim hatlarının iyileştirilerek alternatif çözüm önerileriyle Ankara'nın gelecek yıllardaki su arz güvenliğinin sağlanmasını umut ediyorum."