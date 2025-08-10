Türkiye'de Sıcaklık 40 Derecenin Üzerinde

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 17 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45 dereceyle Antalya'nın Kepez ilçesinde kaydedildi. Bunu Mardin'in Kızıltepe ilçesi 44,8 ve Kilis'in Elbeyli ilçesi 44,3 dereceyle takip etti.

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK Adana, İmamoğlu 42,5 Antalya, Kepez 45 Aydın, Çine 41,7 Batman, Kozluk 40 Diyarbakır, Bismil 41,5 Gaziantep, Karkamış 43,4 Hatay, Yayladağı 41,4 İzmir, Bayındır 40,5 Kahramanmaraş il merkezi 41 Kilis, Elbeyli 44,3 Mardin, Kızıltepe 44,8 Mersin, Mut 40,7 Muğla, Milas 43,4 Osmaniye Kadirli 41,1 Siirt, Kurtalan 41,8 Şanlıurfa, Ceylanpınar 43,4 Şırnak, Silopi 43,7

Kaynak: AA