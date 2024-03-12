Türkiye'de Şubat Ayında Sıcaklık Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Şubat Ayında Sıcaklık Rekoru

Türkiye\'de Şubat Ayında Sıcaklık Rekoru

Türkiye'de şubat ayında en yüksek sıcaklık Adana Karaisalı'da 28,7 derece, en düşük sıcaklık ise Ardahan'da sıfırın altında 29,5 derece olarak ölçüldü. Şubat ayı ortalama sıcaklığı ise uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

12.03.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de şubat ayında en yüksek sıcaklık 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 29,5 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 4,1 derece olarak kaydedilen uzun yıllar şubat ayı ortalama sıcaklığı bu sene 7,5 derece oldu.

Şubat ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 29,5 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da tespit edildi. Ölçümlere göre, Şubat 2024'te sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 3,4 derece üzerine çıktı.

Bu yılın şubat ayında ortalama sıcaklıklar, Hatay, Ardahan, Mardin çevreleri, Van'ın Özalp ve Başkale ilçeleri, Manisa'nın Akhisar ilçesi, Antalya'nın Gazipaşa ve Korkuteli ilçeleri ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim normallerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalaması 6 derece iken, geçen ay 9,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 24,5 dereceyle Edirne'de gözlendi.

Ege Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar Manisa'nın Akhisar çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin 7,4 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 10,2 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,1 derece olarak Kütahya Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 24,9 derece olarak Manisa Salihli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Hatay ve Antalya'nın Korkuteli ve Gazipaşa ilçelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,6 derece iken, geçen ay 11, 3 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,3 dereceyle Burdur Tefenni'de, en yüksek sıcaklık ise 28,7 dereceyle Adana Karaisalı'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin sıfırın altında 0,9 olan şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı geçen ay 5,2 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,1 derece olarak Kayseri Pınarbaşı'nda, en yüksek sıcaklık ise 20,9 derece olarak Konya Çumra'da görüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 4 derece ölçülen uzun yıllar ortalama sıcaklığı ise şubat ayında 7,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 16,9 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 25 dereceyle Ordu'da tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Ardahan, Van'ın Özalp ve Başkale ilçeleri ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin şubat ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 2,8 derece iken geçen ay sıfırın altında 1,2 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 29,5 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 16,5 dereceyle Kahramanmaraş Elbistan'da kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Mardin çevresinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin 6 derece olan uzun yıllar ortalama sıcaklığı, şubatta 8,5 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,2 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 22,3 dereceyle Şanlıurfa Ceylanpınar'da tespit edildi.

Kaynak: AA

Karaisalı, Türkiye, Ardahan, Adana, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Şubat Ayında Sıcaklık Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:11 Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:44 Yarış bıçak sırtı mı Yerel seçimlere sayılı günler kala Tuzla’dan ilk anket sonuçları geldi Yarış bıçak sırtı mı? Yerel seçimlere sayılı günler kala Tuzla'dan ilk anket sonuçları geldi
11:43 Yapılan yorumları görmeniz lazım Messi hayranlarından fena linç yiyor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor
11:38 Bakan Göktaş’tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu Bir anda salonu terk etti Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
11:11 Trump, Hitler’i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı
10:58 Antalya’da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu Antalya'da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu
10:40 Zehra Güneş’in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:37 İran destekli grup, İsrail’in en büyük havalimanını vurdu İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 13:18:03. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Şubat Ayında Sıcaklık Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement