Türkiye'deki Emeklilere Ücretsiz Tatil Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'deki Emeklilere Ücretsiz Tatil Projesi Başlatıldı

Türkiye\'deki Emeklilere Ücretsiz Tatil Projesi Başlatıldı

Kuşadası'nda turizm işletmecisi Halil İbrahim Çevik, denize kıyısı olmayan şehirlerde yaşayan emekliler için 5 yıldızlı otelde tatil imkanı sunan sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje ile yıllık 500 emekli ücretsiz tatil yapacak.

05.12.2024 14:50  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Halil İbrahim Çevik, Türkiye'de denize kıyısı olmayan şehirlerde yaşayan emekliler için 5 yıldızlı otelde tatil yapma imkanı sunan sosyal sorumluluk projesini başlattığını duyurdu. Proje kapsamında ilk 25 emekli otelde ağırlanırken, 1 yılda 500 emeklinin ücretsiz tatil yapma imkanı bulacağı belirtildi.

Kuşadası ilçesinde turizm işletmeciliği yapan Halil İbrahim Çevik, Türkiye'de denize kıyısı olmayan şehirlerde yaşayan emekliler için 5 yıldızlı otelde tatil yapma imkanı sunan sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında Kayseri Pınarbaşı'ndan 25 emekli, 5 yıldızlı otelde tatilde imkanı bulurken, Efes Antik Kenti ve Selçuk'un Şirince köyünü ziyaret etti. Projeyle 1 yılda her ay 40 kişi olmak üzere toplamda 500 emekliye ücretsiz tatil imkanı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Çevik, tüm otelleri proje katılarak emeklilere destek vermeye davet etti.

Kuşadası'nda faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel olarak Avrupalı emekliler gibi Türkiye'deki emeklilerin de tatil yapması için harekete geçtiklerini dile getiren Çevik, "Özellikle Avrupa ülkelerinde emekli olanlar, emeklilik dönemlerinde dünyanın dört bir tarafından tatile çıkıyor. Türkiye de Avrupalı emeklilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Geldiklerinde Türkiye'nin deniz, kum ve güneşinden, tarihi güzelliklerinden, sağlık hizmetlerinden yararlanıyorlar. Bu turizm sektörümüzün gelişmesine ve ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler olarak bu durumdan memnunuz. Ancak yabancı emekli turistin faydalandığı imkanlardan ülkemizdeki emeklilerin de aynı şekilde yararlanmasını istiyoruz" dedi.

'MİLYONLARCA EMEKLİNİN TATİL YAPMASININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

Projenin detayları hakkında bilgi veren Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de şu anda 16 milyondan fazla emekli var. Bu emeklilerin büyük bir kısmı tatil yapma konusunda pek fazla imkan bulamıyor. Ancak Türkiye'de binlerce otel turistlere hizmet veriyor. Bu kadar otel varken emeklilerin tatil yapamamasını kabullenemiyorum. Özellikle denize kıyısı olmayan şehirlerden gelecek olan emekliler, Türkiye'ye gelen yabancı emekli turist gibi otelimizde 1 hafta boyunca tatil yapabilecek. Ücretsiz tatil yapmaya ihtiyacı olan emeklilerin yararlanmasını istiyoruz, bu konuda kaymakamlıklar aracılığıyla ilerleyeceğiz. Emekliler bölgemizdeki tarihi ve turistik yerleri de gezme imkanı bulacaklar. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm otellerimiz bu projeye dahil olabilir. Ayda sadece 20-30 emekliyi ağırlayarak milyonlarca emeklinin tatil yapmasının önünü açabilir. Bu durum onlara ekstra bir maliyet de çıkarmayacaktır."

'ÇOK RENKLİ 5 GÜN GEÇİRİYORUZ'

Efes Antik Kenti ve Selçuk'un Şirince köyünü ziyaret eden emeklilerden Suna Tırak, "Çok güzel ve çok renkli 5 gün geçiriyoruz. Bir emeklinin gidemeyeceği yerlere geldik. Bizim şartlarımızdaki emeklilerin imkanı olmayan bir durum. Bu imkanı yaşamak çok güzel" dedi.

Emeklilerden Yıldırım Çelik ise "Kendi imkanlarımızla gelebileceğimiz ve görebileceğimiz yerler değil. Devamının gelmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çiftlik ziyareti de yapan emeklilerden Fatma Bozoklu, "İlk kez ata bindim çok mutluyum, güzel bir duyguymuş iyi ki bindim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İbrahim Çevik, Kuşadası, Türkiye, Turizm, Güncel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki Emeklilere Ücretsiz Tatil Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:22 Erdoğan’ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi Erdoğan'ın MTV İndirim Yetkisi Gündemde: Yüzde 43,93 Artış Düşürülecek mi?
13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
20:32 Türkiye Kupası’nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş’ın rekoru kırılıyordu Türkiye Kupası'nda tarihe geçen maç: Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
20:32 ABD’yi sarsan suikast Dev şirketin CEO’su New York’un göbeğinde öldürüldü ABD'yi sarsan suikast! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
20:16 Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava Halil Falyalı'nın liderliğini yaptığı bahis çetesine dava
20:09 Bakan Şimşek’ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi
19:56 Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor Yurt dışı harç pulu dönemi sona eriyor
19:54 Bakan Şimşek’ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının sayısı Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı
19:27 ODTÜ’lü profesörü ’MİT’çiyiz’ diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira ODTÜ'lü profesörü 'MİT'çiyiz' diyerek dolandırdılar: Zararı 35 milyon lira
18:52 İstanbul’da AVM’de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da AVM'de yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
18:52 Galatasaray’ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı Galatasaray'ın eski yıldızı, 45 yaşında futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 15:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'deki Emeklilere Ücretsiz Tatil Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.