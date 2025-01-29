Türkiye'den Gazze'ye İnsani Yardım Gemisi Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'den Gazze'ye İnsani Yardım Gemisi Ulaştı

Mersin'den yola çıkan 14. yardım gemisi, Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştı. 871 ton malzeme taşıyor.

29.01.2025 15:50
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Mersin Limanı'ndan yola çıkan ve Gazze'ye insani yardım taşıyan geminin Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Büyükelçilik, Türkiye'den gönderilen yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ateşkesin ilanından sonra Gazze'ye insani yardım faaliyetlerinin büyük ivme kazandığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin insani yardım çalışmaları çerçevesinde "Akdeniz" isimli "14. İyilik Gemisinin" Mısır'ın Ariş Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Ariş'e ulaşan gemiyi, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısırlı liman yetkilileri ve Mısır Kızılay temsilcileri karşıladı.

Açıklamada, ikinci yardım gemisinin de 2 Şubat Pazar günü Mısır'a ulaşacağı kaydedildi.

Geminin dün Mersin'den yola çıktığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"14. insani yardım gemimiz; 10 bin 460 çadır, 14 bin 350 battaniye, 20 wc/duş kabini, 300 jeneratör olmak üzere toplam 871 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak.

Dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların yanında olmaya, aziz milletimizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'den Gazze'ye İnsani Yardım Gemisi Ulaştı - Son Dakika

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