Türkiye'den İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Türkiye'den İsrail'e Tepki

Türkiye\'den İsrail\'e Tepki
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İletişim Başkanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını meşrulaştırma girişimlerini kınadı.

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığı tarafından Türkiye'ye yönelik ortaya atılan iddiaların, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayriciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegane yolu, Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir. Türkiye, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükümeti ile meşru zeminde iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den İsrail'e Tepki - Son Dakika

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