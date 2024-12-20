Türkiye'den Suriye'ye 75 bin yardım kolisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'den Suriye'ye 75 bin yardım kolisi

Türkiye\'den Suriye\'ye 75 bin yardım kolisi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Suriye'de ihtiyaç sahibi 300 bin aileye ulaştırılacak, içlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu da bulunan 75 bin yardım kolisinin ilk bölümü Ankara'dan TIR'larla gönderildi.

20.12.2024 20:37  Güncelleme: 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Suriye'de ihtiyaç sahibi 300 bin aileye ulaştırılacak, içlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu da bulunan 75 bin yardım kolisinin ilk bölümü Ankara'dan TIR'larla gönderildi. Erdoğan mektubunda, "Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Suriye'deki son gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek insani ihtiyaçlar için 75 bin gıda kolisi hazırladı. Şeker, salça, ayçiçek yağı, makarna, bakliyat ürünleri, kuru meyve çeşitleri, gofret ve çikolata bulunan koliler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ait TIR'lara yüklendi. Ankara'dan yola çıkan yardım kolilerini taşıyan TIR'lar önce Kilis'e, oradan da Suriye'ye gidecek. Yardım kolileri, Suriye'de 300 bin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Sevkiyat, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

'YARDIMLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak hayır hizmetleri kapsamında hazırladıkları 75 bin gıda kolisinin ilk sevkiyatını bugün gerçekleştirdiklerini söyledi. Karadayı, "Son sevkiyatını 31 Aralık'ta tamamlayacağımız bu gıda yardımlarımızın hepsi Anadolu çiftçisinin el emeği, göz nuru ürünlerdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün periyodik olarak yurt içinde, yurt dışında yapmaya devam ettiği bu yardımları mazlum coğrafyalarda olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde yine devam ettireceğiz. Kolilerimizin içerisinde başta temel gıda ürünlerimiz var. Nohut, bulgur, ayçiçek yağı gibi 4 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak gıda ürünlerimiz var ve bu coğrafyalarda yaptığımız kolilerimize çocuklar için akide şekeri, çikolatalı gofret gibi ürünlerimizi de ekliyoruz. Maksadımız, onları da sevindirmek. İnşallah yıl sonuna kadar bu yardımlarımızı Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEKTUP

Yardım kolilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu da konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubundan şu ifadeleri kullandı: "Aziz Kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz; yalnız ona güvendiniz, yalnız ondan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesle gururla anlatılacak muhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız. Unutmayınız, 'Men sabera, zafera.' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum. Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Haber-Kamera: Aybala MELEK- Ali Eren İĞDE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Ankara, Turizm, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Suriye'ye 75 bin yardım kolisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:30:44. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den Suriye'ye 75 bin yardım kolisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.