Türkiye, dünyanın en cömert ülkelerinden biri olmasına rağmen vatandaşlar yerli yardımların artırılmasını istiyor - Son Dakika
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Türkiye, dünyanın en cömert ülkelerinden biri olmasına rağmen vatandaşlar yerli yardımların artırılmasını istiyor

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Türkiye, Küresel İnsani Yardımlar Raporlarına göre 2015 yılından beri dünyanın en cömert ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak, vatandaşlar yerli ihtiyaçların karşılanmasını ve emekli maaşları ile asgari ücretin artırılmasını talep ediyor. Vatandaşlar, önce kendi ülkelerindeki aç insanların doyurulması gerektiğini belirtiyor.

22.06.2024 09:48
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Haber: Hakan KAYA/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- Küresel İnsani Yardımlar Raporlarına göre 2015 yılından beri 'dünyanın en cömert ülkeleri'nden biri olan Türkiye, Afganistan, Suriye, Somali, Sudan ve Cibuti dahil çok sayıda ülkeye milyarlarca dolarlık yardımda bulunuyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, bundan gurur duyduklarını ifade ederken; ANKA Haber Ajansı'nın mikrofon uzattığı vatandaşlar, "Yardımlaşmak güzel bir şey. Ama önce buradaki aç insanlar doyurulmalı, ekmek alamayanlar var" diyor. Vatandaşlar, temmuzda emekli maaşları ve asgari ücrete de cömert davranılmasını beklediklerini ifade ediyor.

Küresel İnsani Yardımlar Raporlarına göre Türkiye, 2015 yılından beri "dünyanın en cömert ülkelerinden" biri. 2020 yılında gayrisafi milli gelirinin yüzde 0.98'ini insani yardımlar için ayıran Türkiye 8,036 milyar dolar, 2021 yılında yüzde 0,86'sını ayırarak 5,587 milyar dolar harcadı. Savaş, deprem, sel gibi olayların yaşandığı bölgelere yapılan yardımlar için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, zaman zaman "Dünyanın en cömert ülkesi olmanın gururunu yaşıyoruz" diyor.

Şişli'de mikrofon tuttuğumuz vatandaşların çoğu ise yardımsever ve cömert olmayı takdir ettiklerini, ancak temmuz ayında emeklilere ve asgari ücretlilere de cömert davranılması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Önce kendi ülkemizdekilere yardım edilmeli"

Feyyaz Uzbilek: Önce kendi ülkemizdekilere yardım edilmeli. Emeklilerin durumunu görüyorsunuz. 10 bin lira maaş alıyorlar. 10 bin lira para mı bu devirde? Önce kendimiz kalkınalım ondan sonra yardım edelim tabii ki. Yardım etmek güzel bir şey.

İzzet Şerbetçi: Bana hiç para vermesin ama, bana vermeyip de bu ülkeyi 3-5 çeteye soyduruyorsa ben ona şiddetle karşı çıkarım. Ben 60 yaşındayım gidip çalışıyorum. Kutu toplarım yine geçinirim. Ama sen birine vereceksin, bana vermeyeceksin ben buna şiddetle karşı çıkarım.

"Kendi halkına baksın, insanlar bir ekmek alamıyor"

Burhan Manav: Önce buradaki insanlara baksınlar. İnsanlar burada 10 bin lira emekli maaşıyla geçiniyor. Önce bunlara çekidüzen versinler, ondan sonra da artarsa tabii ki onlara da yardım etsinler. Bir kira olmuş 15-20 bin lira. 10 bin lira emekli maaşıyla nasıl oturulur. Ben emekliyim bir gelirim olmasa nasıl otururum ben orada. Ben diğer ülkelere ekonomik yardımda bulunulmasını doğru bulmuyorum. Kendi halkına baksın. İnsanlar bir ekmek alamıyor. Bir ekmek 10 lira.

"Emekli adamlar burada sürünüyor"

Abuzer Laçın: Emekli adamlar burada sürünüyor. Ben emekliyim bana veriyor 10 bin lira... Ben bu vatana 35-40 sene vergi verdim. Ne verdi bana? Bir de Cumhurbaşkanı diyor ki, 'emekliler sırtımızda kamburdur'  ne verdin bana?

"Şimşekler çakıyor vatandaşa"

Mehmet Erdem: Türkiye önce emeklisine yardım etsin. Asgari ücret 17 bin lira. Gel kardeşim 17 bin lirayı ben sana vereyim bir ay geçin. Şimşekler çakıyor vatandaşta. Şimşek yönetmeye devam etsin.

"Yardımlaşmak çok güzel ama devlet önce kendi ülkesine yardım etmeli"

Özge Erdem: Yardımlaşmak çok güzel bir şey ama baktığınızda önce kendi ülkesine yardım etmesi gerekir devletin daha sonra başka ülkelere yardım etmesi gerekiyor. Emeklilere bayram harçlığı 3 bin TL vermişlerdi. 3 bin TL'ye bugün emekli bir insanın kendi torunları geldiğinde, bugün bir çocuğa 100 lira verdiğinde sandviç bile alamaz. Bugün 150 liraya bir şey alabiliyorsun. Bir hamburger menüsü 200-250 lira. Önce devletin kendi ülkesine bakması gerekiyor daha sonra farklı ülkelere yardım etmesi gerekiyor.  Önce emeklisine, öğrencisine ve çalışmayan öğrenci kısmındaki işsiz insanlara yardım etmesi gerekiyor.

Hatice Yıldız: Önce kendi ülkesine yardım etmeli ama yardım etmek de kötü bir şey değil ama önceliği her zaman başkasına kullanıyor. Allah görüyor. Öbür tarafta verirler hesabını.

"Buradaki insanı aç bırakıp oradaki insanı doyuruyorsa o yanlış"

Cemil isimli vatandaş: Biz vicdanlı bir milletiz. Türk milletiyiz, Müslümanız. Oralara da imkanımız varsa  yardım etsin. İmkanımız yoksa yardım etmesin. Buradaki insanı aç bırakıp da oradaki insanı doyuruyorsa o da yanlış. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sen açken ben tok yatıyorsam o yanlış. İmkanın varsa yardım edeceksin, ama imkanın yoksa bu vatandaki insanları doyuracaksın, ondan sonra oraya.

Türkiye, dünyanın en cömert ülkelerinden biri olmasına rağmen vatandaşlar yerli yardımların artırılmasını istiyor
Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, dünyanın en cömert ülkelerinden biri olmasına rağmen vatandaşlar yerli yardımların artırılmasını istiyor - Son Dakika

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