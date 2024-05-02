Türkiye, Finlandiya ve İsveç Üçlü Muhtıra toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
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Türkiye, Finlandiya ve İsveç Üçlü Muhtıra toplantısında bir araya geldi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç Üçlü Muhtıra toplantısında bir araya geldi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi öncesi imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın altıncı toplantısı Helsinki'de gerçekleştirildi. Toplantıda Üçlü Muhtıra'da yer alan taahhütlerin hayata geçirilmesi ve gelecek adımlar değerlendirildi. Finlandiya ve İsveç heyetleri, Türkiye'nin terörle mücadeledeki hassasiyetlerini anladıklarını ve tam destek verdiklerini belirtti. Bir sonraki toplantı Stockholm'de yapılacak.

02.05.2024 16:33
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Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi öncesi 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizması'nın altıncı toplantısı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmelerinin ardından gerçekleşen ilk toplantıya, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım ile Dışişleri, Adalet, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatından temsilciler katıldı.

Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, İsveç heyetine ise Başbakanlık Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm'un başkanlık ettiği toplantıda, iki ülke güvenlik ve istihbarat kurumlarından temsilciler de yer aldı.

Görüşmelerde, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik güncel durumun değerlendirilmesi ve gelecek dönemde atılması gereken adımlar üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Finlandiya ve İsveç heyetleri, bu sürecin, ülkelerinde, Türkiye'nin özellikle terörle mücadelede hassasiyetlerini ve beklentilerini daha iyi anlamalarına hizmet ettiğini belirtti.

Üçlü Muhtıra'da kayıtlı terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği sergileyeceklerini yineleyen Finlandiya ve İsveç heyetleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı tam destek vereceklerini vurguladı.

Heyetler, PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerine destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini de bir kez daha yineledi.

Bir sonraki toplantı Stockholm'de

Toplantıda, mekanizma kapsamında görüşülen konularda ilgili kurumlar arasında her seviyede işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Taraflar, mekanizmanın önemine ve devamına işaret ederek, bir sonraki toplantının Stockholm'de yapılmasını kararlaştırdı.

Toplantıda ve yapılan ikili görüşmelerde ayrıca, Avrupa güvenlik mimarisi, NATO Washington Zirvesi, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik son dönemde gerçekleştirilen menfur saldırılar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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