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Türkiye Gaz İhracatında Önemli Rol Oynuyor

Türkiye Gaz İhracatında Önemli Rol Oynuyor
10.07.2025 11:16
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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin gaz ihraç etmeye başladığını, arz güvenliğine katkı sağladığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin kullanmadığı gazın bir kısmını ihraç eder hale geldiğini belirterek "Türkiye bütün bu yatırımları yaparken şunu da yapmış oluyor, kendi arz güvenliğini sağlayıp aynı zamanda bölgesel arz güvenliğine katkı sağlıyor. Bu anlamda özellikle Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliği için Türkiye önemli bir role sahip." dedi.

Bakan Bayraktar, 9. OPEC Uluslararası Semineri kapsamında bulunduğu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türkiye'nin enerji politikalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 10 Tem 2025 Per 11: 4

OPEC'in, düzenlediği seminerlerle dünyanın en önemli petrol ihracatçılarını bir araya getirdiğini dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin böyle bir toplantıya davet edilmesinin, son yıllarda petrol ve doğal gaz alanında yaptığı çalışmaların yansıması olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında petrol ve doğal gaz aramacılığında çok aktif rol üstlenmesi nedeniyle burada oldukça ilgi gördüğünü aktardı.

Türkiye'nin kendi mühendisleri ve kendi gemileriyle yaptığı çalışmalara dikkati çeken Bayraktar, Karadeniz'de gaz keşfinin, Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretiminin ve Diyarbakır'da petrol keşfinin, Türkiye'yi bu alanda önemli bir oyuncu haline getireceğini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'de yeni keşiflerin de olacağını, ülke içinde ve dışında yapılacak çalışmalarla ülkenin ihtiyaç duyduğu 2 milyon varil eşdeğeri petrol ve doğal gazı karşılamak istediklerini vurgulayarak "Türkiye'yi bu alanda dışa bağımlılıktan kurtarmak, en büyük hedefimiz. Bunu Türkiye'de yapacağımız üretimle, yurt dışında yapacağımız ortaklıklar ve üretimlerle gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye bölgesel arz güvenliğine katkı sağlıyor"

Türkiye olarak ihtiyaç duyulan gaz ve petrolün tamamını ülke içerisinden karşılamanın belki mümkün olamayacağını söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Biz mutlaka yakın coğrafyamızda, Afrika'da, farklı ülkelerde ortaklıklar yoluyla kendi kabiliyetlerimizi kullanarak orada da üretimler yapmayı planlıyoruz."

Bayraktar, halihazırda projeler yürütüldüğünü belirterek " Irak, Basra'da 3 sahada, yine Kuzey Irak'ta 3 sahada ortaklığımız var. Azerbaycan'da hem petrol hem doğal gaz ortaklığımız var. Çok kısa süre önce yeni bir sahada SOCAR ve bp ile ortaklık yaptık." ifadelerini kullandı.

OPEC'in işbirliklerine imkan sağlayan bir platform olduğunu aktaran Bayraktar, Türkiye'nin özellikle altyapı ve bağlantı olmak üzere iki konuda ciddi yatırımları bulunduğunu ve bu alanda son derece önemli gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin, petrol boru hatları ve gazlaştırma tesisleriyle altyapıya, komşularıyla hem elektrik hem de doğal gaz ve petrolde yakın işbirliği kurarak bağlantılara yatırım yaptığını anlatarak bu alanda yeni projeler olabileceğini öngördüklerini söyledi.

Irak-Türkiye boru hattının artık tam kapasiteyle kullanılması hususunda da çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bayraktar, "Türkiye aynı zamanda bütün bu yatırımları yaparken şunu da yapmış oluyor, kendi arz güvenliğini sağlayıp aynı zamanda bölgesel arz güvenliğine katkı sağlıyor. Bu anlamda özellikle Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliği için Türkiye önemli bir role sahip." değerlendirmesini yaptı.

"Gazın kullanmadığımız kısmını ihraç eder hale geldik"

Alparslan Bayraktar, Türkiye'deki gazlaştırma terminallerinin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ulaştırması anlamında önemli işlev gördüğüne dikkati çekerek "Türkiye, gelen çok miktarda gazın kullanılmayan kısmını ihraç eder hale geldi." dedi.

Suriye'de hayatın normalleşmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması kapsamında Türkiye'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal gaz boru hattının Suriye'deki sistemle bağlantısını bitirdik, çok kısa bir süre içerisinde. Orada sınırdaki mayınlı bölgeyi, Silahlı Kuvvetlerimiz, Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonuyla temizledi ve o bağlantıyı biz yaptık. Artık Suriye'ye gaz vermemiz an meselesi."

Bakan Bayraktar, bu gibi çalışmalarla Türkiye'nin hem kendi arz güvenliğini hem de bölgesel arz güvenliğine katkı yapacak projeler geliştirmeye devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan elektrikte de yoğun altyapı hedeflerinin olduğunu anlatan Bayraktar, "2035'e kadar özellikle iletim tarafında 30 milyar dolarlık bir yatırımla biz Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye elektrik hatlarıyla donatmayı hedefliyoruz. Aslında yeni elektrik otobanları hedefliyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, bu adımları atarken komşu ülkelerle elektrik bağlantılarını artırıp, onların elektrik üretimlerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmaları konusunda da çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek "Bütün bunlarla beraber elektrikte, petrolde, doğal gazda Türkiye, önemli bir pazar, önemli bir tüketici ama aynı zamanda coğrafi konumu ve altyapısı güçlü olduğu için de bölgesindeki ülkelere bu elektriğin, bu enerjinin, petrolün, doğal gazın ticaretinde de önemli bir merkez haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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