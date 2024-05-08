Türkiye, Gazze\'ye 52 Bin Ton İnsani Yardım Gönderdi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı" açıklamasını yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin bilgi paylaştı. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilere yer verdi:

"Türkiye, Gazze'ye en çok yardım yapan ülke... Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda. Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı."