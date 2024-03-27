Türkiye, Gazze\'ye yardım gemisi gönderiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırladığı 8'inci insani yardım gemisi yarın Gazze halkı için Mersin Limanı'ndan yola çıkacak.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze şeridindeki sivillere insani yardım malzemesi ulaştırmayı sürdürüyor.
Son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan, 8'inci insani yardım gemisi yarın saat 13.00'da Mersin Limanı'ndan hareket edecek.
Yükleme çalışmaları Mersin Limanı'nda devam eden yardım gemisi ile Gazze şeridindeki Filistin halkına toplam 2 bin 960 ton ağırlığında, 125 bin gıda kolisi gönderilecek.
Bugüne kadar 13 uçak ve 7 gemi Filistin halkı için yola çıktı
Türkiye, AFAD koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bugüne kadar Filistin halkı için 13 uçak ve 7 gemiyle insani yardım malzemesi gönderdi.
Gemi seferleri, hava köprüsü, yerelden temin ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) iş birliğiyle gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 39 bin 607 tona ulaştı.
Ayrıca Gazze şeridindeki sivillerin su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar kapsamında Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır'dan şişelenmiş su tedarik edilmesi projesi hayata geçirildi. Böylece bölgeye her hafta 5 tırdan oluşan sevkiyat yapılırken, bugüne kadar ulaştırılan toplam su miktarı 1126 ton oldu.
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