Türkiye, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında Musul\'a 250 bin fidan hediye etti

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Türkiye, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında, Irak'ın Musul kentine farklı türlerden 250 bin adet ağaç fidanı hediye etti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ve Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil'in de katıldığı etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Büyükelçi İnan, burada yaptığı açıklamada, "Bugün Geleceğe Nefes Projesi çerçevesinde Musul'dayız. 250 bin tane ağacımızın bir bölümünün dikimini gerçekleştirdik ve bu devam edecek." dedi.

Bunun Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle başlatılan bir kampanya olduğunu belirten İnan, her yıl Türkiye'de bu sayede yüz binlerce ağacın dikildiğini söyledi.

Büyükelçi İnan, "Kardeşliğimizin ve dostluğumuzun nişanesi olarak bugün burada bu ağaç fidanlarını dikiyor olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Irak arasında özel ilişkilerin olduğunu aktaran İnan, Türkiye ile Musul vilayeti arasında da çok ayrıcalıklı ilişkilerin olduğunu belirtti.

Musul'un geçtiği zorlu yılları gördüklerini ve unutmadıklarını dile getiren İnan, bugün de Musul'un kalkındığına şahitlik yaptıklarını ve bu kalkınmaya katkı yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Musul'da Başkonsolosluğu olan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken İnan, bunun Türkiye'nin tarihi bir görevi olduğuna vurgu yaptı.

İnan, Türkiye'nin Musul halkına her alanda destek vermeye devam edeceğini aktardı.

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil de burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Musul'un yeniden kalkınmasına verdiği desteğe işaret ederek, özellikle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) önemli rol oynadığını söyledi.

Dehil, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu aracılığıyla Musul'daki hasta ve yaralıların Türkiye'de tedavisi görebilmeleri için ciddi kolaylıklar sağladığını aktardı.

Türkiye'nin Musul'un kalkınması için her alanda desteğini sürdürdüğünü belirten Dehil, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 'Geleceğe Nefes Projesi' kapsamında, Musul'da da farklı türlerden 250 bin adet ağaç fidanı dikimine başlaması bizi çok mutlu etti."

Dehil, Musul halkı ve Musul yerel idaresi adına Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini bildirdi.

Irak Türkmen Cephesi Musul Milletvekili Lokman Reşidiyeli de burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun yıllardır Irak ve Musul halkının yanında olduğunu ve "Geleceğe Nefes Projesi" ile verilen destekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yeni kalkınmakta olan Musul için 250 bin ağaç ve fidanın dikiminin çok faydalı olacağını belirten Reşidiyeli, Tüm Musul halkı adına Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetine teşekkürlerini bildirdi.