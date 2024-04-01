TÜRKİYE GENELİ SON

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TÜRKİYE GENELİ SONUÇLARToplam Sandık.

01.04.2024 02:16  Güncelleme: 02:18
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TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR

Toplam Sandık : 206.806
Toplam Seçmen : 61.430.934
Açılan Sandık : 197.339
Açılan Sandık Oranı : % 95,42
Kullanılan Oy : 45.608.750
Geçerli Oy : 43.730.161
Katılım Oranı : % 78,00

Parti AdıOy OranıOy Sayısı
CHP : % 37,4716.386.869
AK PARTİ : % 35,6715.598.785
YENİDEN REFAH : % 6,12.667.249
DEM PARTİ : % 5,612.451.170
MHP : % 4,922.152.983
İYİ PARTİ : % 3,781.650.785
ZAFER PARTİSİ : % 1,54674.975
SAADET : % 1,07466.734
DİĞER : % 0,8349.077
HÜDA PAR : % 0,54236.708
BÜYÜK BİRLİK : % 0,4176.402
DEVA PARTİSİ : % 0,29128.414
BTP : % 0,23100.812
BAĞIMSIZ : % 0,2193.593
DP : % 0,1983.172
TİP : % 0,1566.153
MEMLEKET : % 0,1564.775
TKP : % 0,143.217
DSP : % 0,141.304
YTP : % 0,0940.462
VATAN PARTİSİ : % 0,0937.582
MİLLET : % 0,0834.639
GELECEK PARTİSİ : % 0,0731.564
HAK-PAR : % 0,0730.483
EMEP : % 0,0625.969
SOL PARTİ : % 0,0520.865
TKH : % 0,0415.947
ANAP : % 0,0315.013
MİLLİ YOL : % 0,0313.527
AB PARTİ : % 0,0312.607
HKP : % 0,028.298
ABP : % 0,014.678
AP : % 0,013.256
OCAK : % 01.783
ADP : % 0311
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI

İLPARTİADAYOY ORANIAÇILAN SANDIK ORANI
ADANACHPZEYDAN KARALAR% 46,55% 87,42
ADIYAMANCHPABDURRAHMAN TUTDERE% 49,75% 100
AFYONKARAHİSARCHPBURCU KÖKSAL% 50,83% 99,61
AĞRIDEM PartiHAZAL ARAS% 50,8% 99,57
AMASYACHPTURGAY SEVİNDİ% 42,65% 99,2
ANKARACHPMANSUR YAVAŞ% 59,99% 91,78
ANTALYACHPMUHİTTİN BÖCEK% 48,61% 95,17
ARTVİNCHPBİLGEHAN ERDEM% 44,76% 100
AYDINCHPÖZLEM ÇERÇİOĞLU% 50,95% 85,25
BALIKESİRCHPAHMET AKIN% 50,76% 96,41
BİLECİKCHPMELEK MIZRAK SUBAŞI% 48,91% 100
BİNGÖLAK PartiERDAL ARIKAN% 33,69% 100
BİTLİSAK PartiNESRULLAH TANĞLAY% 38,8% 98,25
BOLUCHPTANJU ÖZCAN% 52,88% 95,69
BURDURCHPALİ ORKUN ERCENGİZ% 46,28% 100
BURSACHPMUSTAFA BOZBEY% 47,71% 96,58
ÇANAKKALECHPMUHARREM ERKEK% 39,65% 99,36
ÇANKIRIMHPİSMAİL HAKKI ESEN% 59,93% 98,28
ÇORUMAK PartiHALİL İBRAHİM AŞGIN% 40,64% 99,30
DENİZLİCHPBÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU% 47,69% 90,20
DİYARBAKIRDEM PartiAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 63,92% 96,85
EDİRNECHPFİLİZ GENCAN AKIN% 46,68% 99,74
ELAZIĞAK PartiŞAHİN ŞERİFOĞULLARI% 38,15% 99,88
ERZİNCANMHPBEKİR AKSUN% 41,03% 90,12
ERZURUMAK PartiMEHMET SEKMEN% 50,49% 96,91
ESKİŞEHİRCHPAYŞE ÜNLÜCE% 50,68% 94,79
GAZİANTEPAK PartiFATMA ŞAHİN% 38,54% 99,14
GİRESUNCHPFUAT KÖSE% 54,73% 100
GÜMÜŞHANEMHPVEDAT SONER BAŞER% 41,53% 100
HAKKARİDEM PartiMEHMET SIDDIK AKIŞ% 48,92% 100
HATAYAK PartiMEHMET ÖNTÜRK% 44,29% 98,19
ISPARTAAK PartiŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 41,8% 98,26
MERSİNCHPVAHAP SEÇER% 59,52% 92,57
İSTANBULCHPEKREM İMAMOĞLU% 50,93% 96,15
İZMİRCHPCEMİL TUGAY% 48,76% 96,77
KARSMHPÖTÜKEN SENGER% 34,68% 100
KASTAMONUCHPHASAN BALTACI% 48,8% 94,81
KAYSERİAK PartiMEMDUH BÜYÜKKILIÇ% 38,62% 96,40
KIRKLARELİMHPDERYA BULUT% 41,53% 99
KIRŞEHİRCHPSELAHATTİN EKİCİOĞLU% 52,79% 100
KOCAELİAK PartiTAHİR BÜYÜKAKIN% 45,56% 97,67
KONYAAK PartiUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,42% 97,92
KÜTAHYACHPEYÜP KAHVECİ% 29,42% 96,90
MALATYAAK PartiSAMİ ER% 48,93% 98,61
MANİSACHPFERDİ ZEYREK% 57,21% 92,25
KAHRAMANMARAŞAK PartiFIRAT GÖRGEL% 42,18% 97,10
MARDİNDEM PartiAHMET TÜRK% 56,74% 96,85
MUĞLACHPAHMET ARAS% 55,01% 84,23
MUŞDEM PartiSIRRI SÖYLEMEZ% 41,31% 88,64
NEVŞEHİRİyi PartiRASİM ARI% 52,18% 96,79
NİĞDEAK PartiEMRAH ÖZDEMİR% 36,22% 100
ORDUAK PartiMEHMET HİLMİ GÜLER% 39,95% 98,30
RİZEAK PartiRAHMİ METİN% 54,65% 100
SAKARYAAK PartiYUSUF ALEMDAR% 47,42% 99,02
SAMSUNAK PartiHALİT DOĞAN% 42,05% 96,50
SİİRTDEM PartiSOFYA ALAĞAŞ% 49,88% 94,79
SİNOPCHPMETİN GÜRBÜZ% 49,67% 100
SİVASBüyük BirlikADEM UZUN% 43,25% 89,88
TEKİRDAĞCHPCANDAN YÜCEER% 50,05% 98,41
TOKATMHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 54,56% 99,10
TRABZONAK PartiAHMET METİN GENÇ% 51,45% 98,58
TUNCELİDEM PartiCEVDET KONAK% 40,27% 95
ŞANLIURFAYeniden RefahMEHMET KASIM GÜLPINAR% 38,88% 94,49
UŞAKCHPÖZKAN YALIM% 40,69% 99,81
VANDEM PartiABDULLAH ZEYDAN% 55,53% 94,98
YOZGATYeniden RefahKAZIM ARSLAN% 36,23% 93,62
ZONGULDAKCHPTAHSİN ERDEM% 54,25% 99,16
AKSARAYAK PartiEVREN DİNÇER% 37,1% 99,80
BAYBURTAK PartiMETE MEMİŞ% 39,55% 98,92
KARAMANMHPSAVAŞ KALAYCI% 48,69% 100
KIRIKKALECHPAHMET ÖNAL% 49,78% 100
BATMANDEM PartiGÜLÜSTAN SÖNÜK% 64,52% 99,77
ŞIRNAKAK PartiMEHMET YARKA% 47,92% 98,06
BARTINCHPMUHAMMET RIZA YALÇINKAYA% 51,67% 98,94
ARDAHANCHPFARUK DEMİR% 45,27% 100
IĞDIRDEM PartiMEHMET NURİ GÜNEŞ% 46,56% 100
YALOVACHPMEHMET GÜREL% 46,29% 100
KARABÜKAK PartiÖZKAN ÇETİNKAYA% 34,43% 100
KİLİSCHPHAKAN BİLECEN% 41,79% 95,51
OSMANİYEMHPİBRAHİM ÇENET% 40,16% 97,15
DÜZCEAK PartiFARUK ÖZLÜ% 40,22% 100

Kaynak: AA

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