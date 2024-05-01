Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olacak - Son Dakika
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Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olacak

Türkiye, Güney Afrika\'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasına ilişkin, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik." dedi. Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

01.05.2024 16:15
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasına ilişkin, "Türkiye olarak Güney Afrika'nın, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik." dedi.

Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yaptığı ziyarette, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasına ilişkin Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkeleri başta olmak üzere Filistin'i devlet olarak tanıyan diğer ülkelerle yaptığı görüşmelerde, bazı ülkelerin bu konuda tavır almaya hazır hale gelmiş olduğunu söyledi.

Fidan, bugüne kadar Nikaragua ve Kolombiya'nın davaya ilişkin somut bir tutum aldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Biz de bugün yaptığımız değerlendirmelerin neticesini Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik ve alınan siyasi karar gereği buradan ilk kez duyurmak istiyorum. Türkiye olarak, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya müdahil olmaya karar verdik. Bu adımla UAD önündeki sürecin doğru yönde ilerlemesini temenni ediyoruz. Esasen ifade ettiğim gibi bu başvurumuza yönelik çalışmalarımız çok uzun süredir devam etmekteydi.

Biz bundan sonra, bu siyasi karar Cumhurbaşkanı'mız tarafından alındıktan sonra ve şu anda bütün dünyaya duyurulduktan sonra hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu esnada bütün dost ve müttefik ülkelerle bu konuda daha fazla ne yapılabilir, daha fazla hangi ülkeler başvuruda bulunabilir, onun çalışması içerisinde olmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahil olacak - Son Dakika

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