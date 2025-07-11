Türkiye ile KKTC arasında Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, KKTC'nin fiber optik altyapısının Türk Telekom tarafından kurulması ve hızlı internete kavuşması için Fiber Dönüşüm Protokolü imzalandı.

Başkent Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak dünyada yerini aldığını vurgulayarak "KKTC imzalanan bu protokolle çağ atlamıştır." ifadesini kullandı.

Tatar, ambargo ve kısıtlamalar altındaki KKTC'ye yatırım yapan Türk Telekom'a teşekkür ederek ülkesinin geleceğe emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

KKTC Başbakanı Üstel de KKTC'yi fiber altyapının kurulması ile birlikte ülkesinin "Dijital Ada" olma hedefine bir adım daha yaklaştığını belirterek KKTC'deki her evin fiber optik sistem sayesinde hızlı internetle buluşacağını söyledi.

Üstel, protokol sayesinde sadece hızlı internete kavuşmayacaklarını, bunun etki edeceği eğitim, turizm ve yazılım gibi alanlarda KKTC'nin dijitalleşme ve gelişiminin yolunun açılacağını ifade ederek "Bu projenin değeri yaklaşık 100 milyon dolar. Bir yıl içinde ülkemizin büyük bir kesimi yüksek hızlı internet erişimine kavuşacak. Artık turizmde, eğitimde, yazılımda çağ atlıyoruz. Amerika'dan gelen turist de öğrenci de iş insanı da kesintisiz dijital erişime sahip olacak. Ada, bir bilişim ve yazılım adası haline gelecek." dedi.

Üstel, KKTC'nin fiber altyapıya kavuşturulmasının bölge açısından da önemli olduğunu vurgulayarak proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Telekom yetkililerine teşekkür etti.

"KKTC'nin dijital omurgasını güçlendireceğiz"

Türk Telekom CEO'su Önal ise konuşmasında Türk Telekom olarak, güçlü fiber altyapısı, teknoloji birikimi ve dijital dönüşümde öncü rol oynadıklarını belirterek "Türkiye'de fiber altyapımızla dijitalleşmenin temelini nasıl güçlendirdiysek, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital geleceğine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital omurgasının güçlenmesine, İşletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Önal, bugün imzalanan Fiber Dönüşüm Protokolü'nün eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliği olduğunu kaydederek "Türk Telekom olarak teknolojimizi, bilgi birikimimizi ve güçlü altyapı tecrübemizi KKTC'nin dijital dönüşümüne sunmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Önal, imzalanan protokolle, 1 yılda KKTC'deki 150 bin hanenin hızlı fiber optik kabloya kavuşacağını belirterek KKTC Hükümeti ile uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.

100 milyon dolarlık proje için imzalar atıldı

KKTC'nin fiber optik altyapıya kavuşması, hızlı internet ile hizmetlerine erişimi, dijitalleşme dönüşümü ve deniz altından fiber optik kablolar ile dünyaya bağlanmasını sağlayan 100 milyon dolarlık Fiber Dönüşüm Protokolü Türkiye ve KKTC arasında imzalandı.

Bir yıl içinde KKTC'deki konutları fiber kablolarla internete kavuşturacak olan protokole, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın huzurunda imza atıldı.