Türkiye-Irak İlişkileri: İçeride Nasıl Karşılanıyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Irak İlişkileri: İçeride Nasıl Karşılanıyor?

Türkiye-Irak İlişkileri: İçeride Nasıl Karşılanıyor?

ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Dr. Bilgay Duman, gelişen Türkiye-Irak ilişkilerinin Irak'ın içinde nasıl karşılandığını AA Analiz için kaleme aldı.

28.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Dr. Bilgay Duman, gelişen Türkiye-Irak ilişkilerinin Irak'ın içinde nasıl karşılandığını AA Analiz için kaleme aldı.

***

Son dönemde Türkiye ve Irak arasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos 2023'te geniş kapsamlı Bağdat ve Erbil ziyaretinin ardından iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiği başladı. Son olarak, Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun oluşturduğu Türk heyeti 14 Mart 2024'te Bağdat'a giderek Iraklı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşme sonunda yapılan ortak açıklamada ortaya konan maddeler, iki ülke ilişkilerinin olumlu anlamda bir öteki aşamaya taşınması noktasında ciddi bir umut vermiş gibi görüyor. Özellikle terör örgütü PKK'ya karşı ortak bir tavır benimsenerek, Irak'ın PKK'yı yasaklı bir örgüt olarak ilan etmesi ve başta askeri işbirliği olmak üzere, ticaret, enerji, su, sağlık, tarım ve ulaştırma alanlarında ortak komitelerin kurulması yönünde karar verilmesi iki ülke arasında önümüzdeki süreçte somut adımlar atılabileceğini gösterir nitelikte oldu. Nisan ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyaretiyle de pek çok konuda önemli imzaların atılması bekleniyor.

Sudani hükümetinin dengeli adımları

Türkiye-Irak ilişkilerinde yaşanan bu olumlu yönelim Irak iç politikasındaki süreçle birlikte okunduğunda hem Irak hem de bölge için istikrar üretmeye aday görünüyor. Nitekim özellikle Muhammed Şiya es-Sudani hükümetiyle son birkaç yılda nispeten rahatlayan ve istikrara kavuşan bir Irak'tan bahsedilebilir. Her ne kadar neredeyse 40 yıldan fazla bir süredir bilfiil savaşın içinde olan ülkenin üzerindeki savaş izlerini kısa bir sürede silmek mümkün olmasa da ülke içerisinde atılan adımlar Iraklılar için bir umut oldu. Ülke içerisinde zaman zaman yükselen siyasi tansiyon, terör örgütü DEAŞ'ın hücre saldırıları, terör örgütü PKK'nın etkinliği, milis grupların varlığı, dış müdahaleler gibi olumsuzluklar sürüyor. Bununla birlikte mevcut Sudani hükümetinin kazandığı ivme, Iraklıların geleceğe dair daha olumlu bir bakış açısına sahip olmalarının yolunu açıyor gibi görünüyor.

Ülkenin görünen yüzü ve nüfus olarak en kalabalık şehri olan başkent Bağdat başta olmak üzere şehirlerdeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının halkı heyecanlandırdığı açık. Özellikle Bağdat'taki gelişmeler dikkat çekici boyutta. Daha önce güvenlik riskleri nedeniyle tenhalaşan Bağdat sokaklarında şimdi 24 saat canlı akan bir hayat var. Halkın da özgüvenini yeniden kazanmaya başladığı ve halk arasında yükselen bir Iraklılık kimliği ve bilincinin oluştuğu görülüyor. Bunda Sudani hükümetinin iç ve dış politikada attığı "dengeli" adımların etkisi var. Bu dengede hem Iraklı siyasilerin hem de halkın Türkiye ile ilişkilere verdiği önem oldukça açık.

Irak'ın iç dinamikleri Türkiye ile gelişen ilişkilerden memnun

Irak'ta hangi tarafla konuşursanız konuşun zaman zaman Türkiye'nin politikalarına karşı çıkanlar olsa da Türkiye ile yürütülen sürece olumlu bakıldığını söylemek yanlış olmaz. Bunu Türkiye'ye karşı en sert açıklamaları yapan gruplardan biri olan Şii milis grubu Asaib Ehlil Hak isimli örgütün lideri Kays el-Hazali'nin değişen tavrında dahi görmek mümkün. Kays el-Hazali Türkiye'yi Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü terör operasyonları nedeniyle "işgalci" olarak suçlayan ve Irak'taki Türk unsurlarını hedef alabileceğini ima eden açıklamalar yapan bir profildi.

Türkiye'nin Irak'a yönelik yıllardır sürdürdüğü istikrarlı dış politika çizgisi karşılık bulmuş gibi görünüyor. Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması, Irak'ın istikrarının desteklenmesi, Irak'taki her grupla dengeli ilişkiler sağlanması temelinde yürüttüğü dış politika meyvelerini veriyor.

Erbil-Bağdat denkleminin önemi

Aynı zamanda, Türkiye'nin Erbil-Bağdat dengesinde oynadığı rol de önemseniyor. Bilindiği gibi bütçe, petrol gelirlerinin paylaşımı, enerji transferi, idari meseleler gibi konularda halen Erbil ve Bağdat arasında sorunlar yaşanıyor. Ancak Türkiye'nin Irak'taki istikrarı yakalamak adına Erbil ve Bağdat arasındaki uyuma ve uzlaşıya katkı sunabileceği biliniyor.

Bu noktada, her ne kadar Türkiye'nin Irak merkezi hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler bazı çevreler tarafından Ankara'nın Erbil ile arasına mesafe koyacağı yönünde bir algıya ve söyleme neden olsa da Türk heyetinin 14 Mart'taki son ziyaretinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanının da yer alması ilişkiler için rahatlatıcı bir görüntü verdi. Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliği kapsamında Erbil ve Bağdat'a ayrıştırıcı değil tamamlayıcı bir gözle baktığı söylenebilir. Erbil ve Bağdat arasında oluşacak uzlaşı ve denge sadece Irak iç politikası açısından değil, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel denklem açısından da önemli. Zira, Türkiye ve Irak arasında gelişen süreç ve atılacak somut adımların bölgesel bir işbirliğine dönebileceğine dair konuşmalar artık yüksek sesle ifade ediliyor. Anlaşılan o ki, Türkiye ve Irak arasındaki gelişmeler bölgesel istikrar için bir model olabilir.

[Dr. Bilgay Duman, ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörüdür.]

Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Irak İlişkileri: İçeride Nasıl Karşılanıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
    11:38 Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

    Samsun'da, nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma sonucunda, sosyal medya hesaplarında gördüğü kredi başvurusu linkinin tıklanmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişi tespit edildi. Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet tarafından gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

  • Mersin'de çalıntı kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı
    11:38 Mersin'de çalıntı kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı

    Mersin'in Akdeniz ilçesinde, güvenlik kameralarının yardımıyla tespit edilen şüpheli, çaldığı iki kamyonetle ilgili olarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı kamyonetlerin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda zanlının kimliği belirlendi ve hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edildi. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

  • Denizli'de depremde hayatını kaybeden ailenin ismi kütüphaneye verildi
    11:37 Denizli'de depremde hayatını kaybeden ailenin ismi kütüphaneye verildi

    Denizli'nin Kale ilçesindeki Narlı İlkokulu'nda yapılan kütüphaneye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Yalçın ailesinin ismi verildi. Enver Güner'in başvurusu sonucunda oluşturulan kütüphane, Yalçın ailesinin anısını yaşatacak bir mekan olarak hizmet verecek.

  • Ardahan'da Veterinere Götürülürken Kaybolan Buzağı Köylülerce Bulundu
    11:36 Ardahan'da Veterinere Götürülürken Kaybolan Buzağı Köylülerce Bulundu

    Ardahan'ın Bağdeşen köyünde hasta olan bir buzağı, veterinere götürülürken pikaptan düşüp kayboldu. Köylüler tarafından bulunan buzağı tedavi edildikten sonra sahibine teslim edildi.

  • Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına üç puan için gidiyor
    11:36 Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçına üç puan için gidiyor

    Çaykur Rizespor'un kanat oyuncusu Altin Zeqiri, iyi bir dönem geçirdiklerini belirterek, İstanbulspor maçına üç puan için gideceklerini söyledi. Zeqiri, takım olarak sezon sonu hedeflerine odaklandıklarını ve ligdeki maçları tek tek ele alarak en iyi şekilde sonuç almak istediklerini ifade etti.

  • Denizlispor, Keçiörengücü ile kritik maça hazırlanıyor
    11:36 Denizlispor, Keçiörengücü ile kritik maça hazırlanıyor

    TFF U19 Elit B Ligi 28. haftasında Denizlispor, alt sıralardan kurtulma adına önemli olan karşılaşmaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Denizlispor, 31 puanla 15. sırada bulunan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirtti.

  • Antalya'da 31 Mart seçimleri için güvenlik önlemleri alındı
    11:36 Antalya'da 31 Mart seçimleri için güvenlik önlemleri alındı

    Antalya Valisi Hulusi Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde 6 bin 40 sandıkta 1 milyon 925 bin 946 seçmenin oy kullanacağını ve 11 bin 520 personelin görev alacağını açıkladı. Şahin, güvenlik önlemlerinin sıkı bir şekilde alındığını ve kolluk görevlilerinin takviyelerle hazır olduğunu belirtti. Antalya'da seçmen iradesinin bağımsız, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde sandığa yansıyacağı bir seçim beklediklerini ifade etti.

  • Karaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi
    11:35 Karaman'da Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

    Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında yapılan toplantıda, seçim süreci, oyların sayımı ve güvenliği konularında alınacak tedbirler ele alındı. Vali Sarıibrahim, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesini temenni ederek, ülkeye hayırlı olmasını diledi. Toplantıya, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve kurum müdürleri katıldı.

  • Türk Güreş Camiası İftarda Buluştu
    11:35 Türk Güreş Camiası İftarda Buluştu

    Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programında güreş camiası bir araya geldi. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TGF Başkanı Şeref Eroğlu'nun da katıldığı iftarda, güreşin Türk kültüründeki önemi vurgulandı. Türk güreşinin yükselişte olduğu belirtilirken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük başarılar hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca, Türk güreşinin geçmişte elde ettiği başarıların devam etmesi ve yeni kotalar alınması amaçlandığı belirtildi.

  • Bodrum Belediyesi Yalıkavak Anaokulu'nun Temeli Atıldı
    11:35 Bodrum Belediyesi Yalıkavak Anaokulu'nun Temeli Atıldı

    Bodrum Belediyesi, vatandaşların katıldığı törenle Yalıkavak Anaokulu'nun temelini attı. Anaokulu, kış nüfusunun yüksek olması ve taleplerin artması üzerine planlanmıştır. Temel atma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın temsilcisi ve diğer yetkililer katıldı. Anaokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.


10:21 Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı
09:35 BDDK’dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek
09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
07:52 Cübbeli’den İsmailağa Cemaati’ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi’nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin Cübbeli'den İsmailağa Cemaati'ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin
11:30 Rusya’yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay Alanda bulunan 100’e yakın insan kayıp Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Alanda bulunan 100'e yakın insan kayıp
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:00 Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:59 Kendilerinden geçtiler Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılan Gürcistan’ın büyük coşkusu Kendilerinden geçtiler! Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Gürcistan'ın büyük coşkusu
09:57 Endonezya’dan radikal karar Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta’yı adaya taşıyorlar Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
09:51 Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip, eski sevgilisi tarafından şiddete maruz kaldığını açıkladı
09:42 Sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu Sevgi evlerinde kalan bebek ölü bulundu
08:19 Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor
08:11 Yıldız Tilbe emekli oldu Alacağı maaşı da hiç beğenmedi Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 11:38:44. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Irak İlişkileri: İçeride Nasıl Karşılanıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement