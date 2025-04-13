Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısında Ankara, Bağdat'a "Pkk'nın Terör Örgütü İlan Edilmesini Bekliyoruz" Mesajı Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısında Ankara, Bağdat'a "Pkk'nın Terör Örgütü İlan Edilmesini Bekliyoruz" Mesajı Verecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenecek Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile birlikte iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından yetkililer katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar, Ankara’nın, Bağdat’tan PKK’yı sadece ‘yasaklı örgüt’ değil, resmen terör örgütü ilan etmesini beklediğini vurgulayacağını belirtiyor.

13.04.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenecek Türkiye- Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile birlikte iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından yetkililer katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar, Ankara'nın, Bağdat'tan PKK'yı sadece 'yasaklı örgüt' değil, resmen terör örgütü ilan etmesini beklediğini vurgulayacağını belirtiyor.

Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenecek Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile birlikte iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından yetkilileri arasında bugün gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantıda, Türkiye'nin PKK'ya karşı ortak mücadelede somut adım beklentisi, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısında yeniden gündeme gelecek. Bakanlık kaynaklarına göre toplantının gündem başlıkları arasında şu hususlar yer alıyor:

"- Irak tarafıyla, başta PKK terör örgütüyle mücadele olmak üzere, güvenlik alanında geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanlarının değerlendirilmesi,

Irak'ın PKK'ya yönelik aldığı "yasaklı örgüt" kararının sahadaki somut uygulamasının gözden geçirilmesi ve nihai beklentimizin, PKK'nın Irak tarafından resmen "terör örgütü" ilan edilmesi olduğunun vurgulanması,

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının Irak sahasındaki ve bölgedeki yansımalarının ele alınması,

Terör örgütü tamamen tasfiye edilene kadar ortak tehditle müşterek mücadele yönündeki kararlılığın altının çizilmesi,

FETÖ terör örgütünün, başta sözde okulları olmak üzere Irak'taki mevcudiyetine yönelik gerekli adımların atılması yönündeki beklentinin tekrar dile getirilmesi,

DEAŞ terör örgütüyle ortak mücadelede kararlılığın teyit edilmesi ve bu doğrultuda "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" anlayışı temelinde komşu ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine işaret edilmesi,

Suriye'deki gelişmeler ve İsrail'in saldırganlığı başta olmak üzere, bölgede yaşanan güncel olaylar bağlamında Türkiye ile Irak arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin artırılması imkanlarının ele alınması."

Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'yi kabulü sırasında, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temele oturtulması konusunda anlayış birliği sağlanmıştı. Bu kapsamda, Dışişleri ve Savunma Bakanları ile istihbarat başkanları düzeyinde yürütülmesi kararlaştırılan görüşmelerin ilki, 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

Ardından Irak'taki iç karışıklıklar ve COVID-19 salgını nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan mekanizma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ağustos 2023'te Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeniden canlandırılmıştı.

Bu işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da iki ülke Dışişleri Bakanlarının eşbaşkanlığında düzenlenmiştir. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Irak, PKK'yı ilk kez yazılı bir metinde "ortak tehdit" olarak tanımlamıştı.

Üçüncü toplantı, 14 Mart 2024'te Bağdat'ta yapılmış; burada "ortak tehdit" tanımı daha da ileri taşınmış ve Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden kararı kamuoyuna açıklanmıştır. Türkiye, bu karardan duyduğu memnuniyeti ortak bildiriye yansıtarak paylaşmıştı.

15 Ağustos 2024'te Ankara'da yapılan dördüncü toplantıya, Dışişleri Bakanlarının eşbaşkanlığında; Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Iraklı muhatapları katılmıştır. Görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele odaklı ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alınmış; toplantının sonunda "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı" iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalanmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Antalya Diplomasi Forumu, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Fuad Hüseyin, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Antalya, Türkiye, Bağdat, Ankara, Güncel, Terör, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısında Ankara, Bağdat'a 'Pkk'nın Terör Örgütü İlan Edilmesini Bekliyoruz' Mesajı Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

12:23 Van’da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi
11:35 Silivri’de gece yarısı operasyonu İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi
10:33 Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar
10:10 Almanya 13 bin Türk’ü sınır dışı edecek Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek
09:34 DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan’ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
09:10 Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 12:58:38. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısında Ankara, Bağdat'a "Pkk'nın Terör Örgütü İlan Edilmesini Bekliyoruz" Mesajı Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement