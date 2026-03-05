Türkiye, İran\'dan Gelen Tehditi İmhada Bulundu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), dün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldikten sonra imha edilen balistik mühimmata ilişkin, "Kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor, gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Kadınların, toplumun her alanında üstlendikleri çok yönlü sorumlulukları ve ortaya koydukları önemli başarılarla hayata değer kattığına dikkati çeken Aktürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Tuğamiral Aktürk, dün İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor, gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz."

"3 PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için önemli görevler üstlendiğine dikkati çeken Aktürk, "Geride bıraktığımız hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmaların başarıyla devam ettiği Suriye Harekat Alanlarında ise Münbiç bölgesinde imha edilen 2 kilometrelik tünelle birlikte imha edilen tünel uzunluğu 761 kilometreye ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

Tuğamiral Zeki Aktürk, kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızda hafta boyunca 126 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1200 olmuş, hafta içerisinde engellenen 1495 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 11 bin 760'a ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 116 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Diğer yandan, İran ile İsrail-ABD arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran hudut hattında herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketlilik bulunmamaktadır. İran sınırımız dahil olmak üzere tüm hudutlarımızda yoğun güvenlik tedbirleri uygulanmakta olup doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır."

Bölgesel barış ve ikili ilişkiler

Aktürk, Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında tesis edilen Güven Artırıcı Önlemler kapsamında, 9-11 Mart arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyarete edeceğini söyledi.

İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla şiddetlenen çatışmaların yakından takip edildiğini belirten Aktürk, "Masum sivillerin hayatına ve bölgemizin huzur ve istikrarına kasteden çatışmaların derhal sonlandırılmasını temenni ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yöntemlerle çözülmesi için gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ve sorunların ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, devam eden ve başlayacak eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de değindi.

Aktürk, tatbikatlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev alan ve dönüş seyrine başlayan TCG Sancaktar ve TCG Gökova tarafından 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Cibuti'ye liman ziyareti yapılmıştır. 5 Şubat-16 Mart tarihleri arasında NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevi kapsamında faaliyet gösteren TCG Anamur mayın avlama gemimiz, 1-3 Mart tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirmiştir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında; Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 4-7 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmaktadır."

Türkiye-İtalya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın 9-11 Mart arasında Türkiye'de yapılacağını belirten Aktürk, "Nordik-Baltık ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ve Savunma Ataşeleri tarafından 10 Mart'ta İstanbul'da bulunan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezimize (MARSEC COE) ziyaret gerçekleştirilecektir." şeklinde konuştu.

Savunma sanayi sistemleri

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları kapsamında, hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerinin, ABD'de düzenlenen ve 11 farklı ülkeden 37 takımın katıldığı "RoboBoat 2026 İnsansız Otonom Deniz Araçları Yarışması"nda 4'üncülük elde ettiğini belirten Aktürk, ayrıca yarışmada ilk kez iki insansız deniz aracının birbiriyle haberleşmesini sağlayarak, "İnsansız Deniz Araçları Haberleşme Başarı Ödülü"nü kazanan öğrencileri tebrik etti.

Aktürk, "EFES-2026 Tatbikatı" kapsamında genç yeteneklere fırsat sunmak ve savunma alanındaki yenilikçi fikirleri teşvik etmek amacıyla "Efes 2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu üniversiteler arası proje yarışması düzenleneceğini belirterek, "Üniversitelerimiz ve savunma sanayi firmalarımızın bir araya getirileceği söz konusu yarışmayla, yerli ve milli savunma teknolojilerine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Savunma bilimleri ve teknolojileri alanında geliştirilecek projeler arasından seçilecek çalışmalar, EFES-2026 Tatbikatı'nın fiili safhasında sergilenecektir. Son başvuru tarihi 24 Nisan olan yarışmaya tüm üniversite öğrencilerimizi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)